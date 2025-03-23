«Самый худой» чемпион снова победил. Долговязый Фундора доминирует в дивизионе Цзю

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. Возглавил его чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора, который проводил первую защиту своих чемпионских поясов против Чордейла Букера.

О Себастьяне Фундоре широкая публика по-настоящему узнала в марте 2024 года, когда он сенсационно победил на тот момент небитого Тима Цзю. Конечно, Фундора обращал на себя внимание и раньше, но это было связано в первую очередь с габаритами американца. Парень с ростом 198 см и с размахом рук 203 см умудряется попадать в лимит первого среднего веса (до 69,9 кг). Конечно, Себастьян выделяется на фоне всех своих соперников и по праву считается самым худым боксёром современности.

Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако спортивные успехи Себастьяна до боя с Цзю не впечатляли. В августе 2019 года он провёл ничейный поединок с Джемонтеем Кларком, а в апреле 2023 года нокаутом проиграл Брайану Мендосе, с которым тот же Цзю разобрался. В общем, Фундора хоть и был рейтинговым боксёром с неординарными габаритами, но оставался в тени.

Всё изменилось после боя с Тимом. Цзю вёл себя раскованно перед поединком, шутил по поводу разницы в росте, но в бою было не до шуток. Нелепая сечка в начале боя превратила поединок в кровавую бойню: лицо Цзю заливалось кровью в каждом раунде, что, конечно, мешало вести поединок. Но нужно отдать должное и Фундоре, который грамотно использовал свои габариты, сдерживал Тима на дистанции и по делу победил, хоть и раздельным решением судей.

В руках Себастьяна оказались сразу два чемпионских пояса, и Фундора стал лакомым кусочком для многих представителей первого среднего веса. Даже один из лучших боксёров современности Теренс Кроуфорд жаждал провести с ним бой. Однако до этого поединка дело так и не дошло.

«Кроуфорд и Фундора достигли соглашения, позволяющего Себастьяну провести добровольную защиту. Вопрос об объединении титулов в первом среднем весе будет рассмотрен позже», – написал журналист ESPN Майк Коппинджер в социальных сетях.

Себастьян в итоге принял добровольную защиту по линии WBO. Интересно, что сначала, после отказа Кроуфорда, речь шла о том, что Фундора проведёт бой с другим звёздным соперником — Эрролом Спенсом. Но и здесь не срослось.

«Знаете, мы были готовы драться – они постоянно переносили даты. Не знаю, что произошло со стороны Спенса; не могу говорить от имени Спенса, но мы были готовы к бою. Даты постоянно менялись по какой-то причине, не знаю», — сказал Фундора.

В итоге Себастьян провёл защиту поясов против соотечественника Чордейла Букера. Букер — лишь пятый номер рейтинга WBO, и, конечно, это не тот вариант, на который рассчитывал обладатель двух поясов. Но Себастьян вышел на этот бой и доказал, что победа над Цзю не была случайностью.

С первых же минут долговязый Фундора начал гонять претендента по рингу, использовал преимущество в росте и просто перебивал Букера. Чордейл не особо понимал, как ему нужно действовать. Букер много двигался, пытался справиться с передней рукой Себастьяна, но чемпион оказывал серьёзное давление, доносил джеб раз за разом до цели, и Чордейлу откровенно приходилось тяжело. Претендент пытался взрываться в ответ, один из оверхендов даже разбил Себастьяну нос. Но это никак не повлияло на общую картину.

В четвёртом раунде начал сказываться тоннаж ударов, Чордейл ощутимо замедлился и в концовке раунда пропустил в размене мощный левый боковой. Претендента повело, а после нескольких апперкотов Букер оказался на полу. Он смог продолжить бой, но Себастьян загнал его к канатам, выбросил несколько точных двоек с дистанции, от которых Букер едва оставался на ногах, и рефери решил остановить избиение.

Бой Фундора — Букер Фото: Steve Marcus/Getty Images

Себастьян Фундора одержал убедительную победу в четвёртом раунде, буквально переехав соперника. Долговязый американец доказал свою состоятельность и готов к большим вызовам. Кроуфорд, Спенс, Муртазалиев — в первом среднем весе есть много звёздных боксёров, с которыми Себастьян может встретиться уже в обозримом будущем.