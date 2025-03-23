Бокс с локтями и добиванием лежачих. Dirty Boxing — новый игрок в единоборствах

В ночь на 23 марта в Майами официально запустилась новая лига Dirty Boxing Championship. Название промоушена говорит само за себя — в этом виде единоборств бойцы могут «грязно» биться на классическом боксёрском ринге. «Грязно» — относительно правил классического бокса, разумеется. Бьются спортсмены в ММА-перчатках, разрешается бить ладонями, предплечьями, локтями, тыльной стороной руки. Плюс можно подключать тайский клинч (без колен) и граунд-энд-паунд, если соперник упал. Но есть условие — самому оставаться при этом на ногах. А вот тейкдауны и сабмишены запрещены.

Владельцем лиги является бывший боец UFC и звезда кулачной лиги BKFC Майк Перри. Он заручился поддержкой компании First Round Management (работают с Джоном Джонсом, Илией Топурией, Перри) и предпринимателя Джоша Маклина. А послами Dirty Boxing Championship стали Деметриус Джонсон, Йоэль Ромеро и Рой Джонс.

«Мы представляем Dirty Boxing как захватывающее и взрывное соревнование воли между бойцами. Противники будут боксировать в перчатках бойцов ​​ММА, могут свободно выбрасывать локти, как тайский боец. Плюс могут добивать в партере, чтобы закончить бой. Я горжусь тем, что стою здесь со своими партнёрами, потому что сегодня — день Dirty Boxing Championship, и это тот момент, когда «грязный» бокс стал законным», — с гордостью рассказывал Перри летом.

В ноябре прошлого года лига провела тестовый турнир, чтобы участники и потенциальные инвесторы прочувствовали, что такое Dirty Boxing и как будут проходить ивенты. Туда пригласили ряд звёзд, а в главном событии выступил Йоэль Ромеро. Кубинец нокаутировал Дуэйна Креспо, чем очень сильно впечатлил Джона Джонса, сидящего в зале. Настолько, что чемпион UFC стал совладельцем лиги: «Я влюблён в Dirty Boxing с самого первого шоу. Верю, что промоушен будет иметь большой вес в индустрии».

Майк Перри и Джон Джонс Фото: dirtyboxingchampionship.com

Первый официальный турнир прошёл успешно. В главных боях выступили тот же Ромеро и Андрей Орловский. Йоэль в третьем раунде нокаутировал Раса Хилтона, а экс-чемпион UFC справился чуть раньше. Причём Орловский воспользовался главным преимуществом «грязного» бокса — рассёк локтем Терренса Ходжеса во втором раунде, после чего соперника не допустили до продолжения поединка. Такие победы звёздных бойцов — отличная реклама для нового промоушена. Тем более что пока Dirty Boxing Championship только начинает свой путь — лига сделала всё, чтобы турнир посмотрело как можно больше людей, организовав бесплатные трансляции на YouTube и в социальных сетях.

«Мы приложили много усилий, но всё ещё висят вопросы относительно явки. Мы даём зрителям отличное шоу, поэтому надеемся, что всем, кто там будет присутствовать, понравится то, что они увидят. Надеемся, мы отлично проведём время и извлечём из этого максимум пользы», — волновался Перри перед официальным запуском.

Бой на Dirty Boxing Championship Фото: dirtyboxingchampionship.com

Но, похоже, пока нет поводов переживать. Dirty Boxing неплохо стартовал, лига на слуху, а благодаря привлечению бойцов с большими именами в «грязный» бокс будут стремиться и другие спортсмены. Возможно, на первых порах DBC придётся побыть пристанищем для звёздных ветеранов, но в любом случае это новый игрок в мире единоборств, который с мощной поддержкой может неплохо выстрелить и занять свою нишу, как тот же BKFC.