У Рахмонова новый конкурент. В дивизионе будет править Брэди?

22 марта в Лондоне прошёл турнир UFC Fight Night 255, главным событием которого стал поединок бывшего чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса с шестым номером дивизиона Шоном Брэди. Для британца это был первый бой после того, как он утратил титул.

И практически все слова Эдвардса перед боем были посвящены Белалу Мухаммаду, которому он проиграл, поясу и статусу претендента: «Если Белал победит, нас ждёт реванш. Я говорил с UFC, и они сказали, что мой поединок — за звание претендента номер один. Победитель сразится за пояс. Итак, когда я одержу победу, я буду драться за титул. Каждый раз, когда вижу Белала, думаю: «Чёрт возьми». Он сказал мне, что если бы проиграл, то ушёл бы в отставку. Я же подумал: «Лучше бы этот парень свалил на пенсию, потому что раздражает меня». Ему не идёт пояс».

Брэди, в свою очередь, о претендентстве не думал и советовал Эдвардсу переключить внимание на бой с ним: «Я не пытаюсь извлечь из этого поединка с Эдвардсом титульный бой. Зачем торопить события? Это то, что я делал раньше в своей карьере. Я вступил в бой с Белалом, изо всех сил добиваясь этого, но оказалось, что этот вечер не для меня. Итак, поэтому я собираюсь просто пойти в октагон, сразиться с Леоном и выполнить свою работу, поднять руку любым необходимым способом, а затем, куда бы я ни пошёл, просто направлюсь дальше. Именно поэтому Леон плохо выглядит, думая о других людях, в то время как я думаю только о поединке с ним. Он думает о претендентах №1, мстит Белалу и говорит всякую чушь о Белале. Но у него на глазах в субботу вечером я попытаюсь убить Леона, и у него теперь есть более серьёзные причины для беспокойства, чем быть претендентом № 1 в дивизионе».

В итоге Брэди сумел подойти с холодной головой к этому бою и сделал с Эдвардсом всё, что захотел. В первом раунде прочувствовал дистанцию, дал немного поработать Леону и проверил, насколько ему будет легко пробарывать экс-чемпиона. Со второго раунда Брэди добавил и в агрессии, и в активности, сделал больший упор на борьбу и грэпплинг. Это сразу превратило Эдвардса в беспомощного спарринг-партнёра, на котором Шон просто отрабатывал граунд-энд-паунд и смену позиций в партере. Справедливый итог — Леона смяли, подавили и впервые в карьере финишировали. Так над Эдвардсом не доминировали даже Камару Усман и Белал Мухаммад.

А самое главное, акции Брэди после такого выступления мгновенно взлетели. 2,5 года назад он потерпел первое поражение в карьере, проиграв… Белалу Мухаммаду. Там у Шона не пошла борьба, он напропускал в стойке, быстро задышал. Был классический случай, когда человек не потянул повышение оппозиции. Прошло время, и вот уже Брэди уверенно чувствует себя на руках (до Эдвардса он точно так же разбивал Гилберта Бёрнса), борьба и грэпплинг в большом порядке (помимо Эдвардса, Шон валял Кевина Гастелума, с которым этого никто и никогда не делал), дышит отлично.

Шон Брэди Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Теперь Брэди идёт на серии из трёх побед, у него 8-1 в UFC, и он побил первого номера дивизиона. В мае Белал Мухаммад будет защищать титул чемпиона в бою с Джеком Деллой Маддаленой. Следующим претендентом по умолчанию считается Шавкат Рахмонов, который упустил свой шанс из-за травмы. И сам боец, и Дана Уайт, и Белал Мухаммад утверждают, что именно казахстанец будет следующим в титульной очереди. Но может ли этот расклад поменяться после победы Брэди? Вполне, потому что в ММА всё очень быстро и легко может перевернуться с ног на голову.

Сам Брэди уже заявил, что готов страховать бой Мухаммада с Маддаленой, и отметил, что его послужной список более впечатляющий, чем у Рахмонова: «Если посмотреть, кого побеждал я и кого побеждал Шавкат, то у меня довольно сильное резюме. Мои последние победы — Гилберт Бёрнс и Леон Эдвардс. А его — Стивен Томпсон и Иан Гарри. У меня солидная серия, но я просто хочу продолжать пополнять свой послужной список громкими именами, а там посмотрим, что будет».

С учётом того, что Брэди вполне может во вторник запрыгнуть на первое место в рейтинге, Рахмонову стоит опасаться за обещанный титульник. Прямо сейчас Шон на волне хайпа обходит Шавката и в состоянии заставить казахстанца биться ещё с кем-нибудь, чтобы подтвердить свой статус претендента. Не лучший расклад для Рахмонова, но Брэди сделал всё, чтобы ворваться в гонку. Тем интереснее, какая окажется развязка. Тем более что такой Брэди кажется опасным соперником для кого угодно и вполне может захватить лидерство в дивизионе.