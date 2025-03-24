Турнир UFC и Иноуэ в ММА. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям разнообразных единоборств интересные противостояния и яркие турниры. В программе — смешанные единоборства, профессиональный бокс и даже кулачные бои. Нельзя сказать, что мы увидим настоящих суперзвёзд спорта, но скучно точно не будет.

29 марта. Валерий Мясников — Владислав Ковалёв

В Екатеринбурге состоится масштабный турнир по кулачным боям от лиги RCC Hard. В главном событии вечера пройдёт громкий реванш между звездой лиги Валерием Мясниковым и известным бойцом Владом «Белазом» Ковалёвым. В ноябре 2024 года они провели бой по правилам бокса в маленьких перчатках, и Белаз забрал победу решением судей. На домашней арене в Екатеринбурге Мясников попытается взять реванш в своей стихии — в поединке на голых кулаках.

Владислав Ковалёв Фото: RCC Hard

29 марта. Анхель Айяла — Масамичи Ябуки

В Японии пройдёт вечер профессионального бокса. Зрители увидят в том числе и титульный поединок, в котором сойдутся чемпионы из двух весовых категорий. Обладатель пояса IBF в наилегчайшем весе будет защищать его против Масамичи Ябуки — чемпиона IBF из первого наилегчайшего веса. Несмотря на то, что Ябуки поднимается в весе, рекорд у него весьма солидный — 17-4, при этом 16 побед он одержал нокаутами. Так что заветный «нолик» Айялы может пасть.

В ночь с 29 на 30 марта. Брэндон Морено — Стив Эрцег

В Мексике состоится очередной турнир UFC on ESPN 64. В главном событии вечера свой поединок проведёт одна из главных мексиканских надежд на титул, бывший чемпион наилегчайшего веса Брэндон Морено. Брэндону удалось закрыть поражения от Александра Пантожи и Брэндона Ройвала: он уверенно победил перспективного Амира Албази и доказал, что готов претендовать на титул в очередной раз. Ещё одной проверкой для Морено будет поединок с бывшим претендентом на пояс Стивом Эрцегом. Победа над ним может принести Морено заветную трилогию с Пантожей.

В ночь с 29 на 30 марта. Кевин Гастелум — Джозеф Пайфер

На турнире UFC в Мексике встретятся два топовых средневеса — опытнейший Кевин Гастелум и Джо Пайфер. Гастелум — уже настоящий ветеран лиги, хотя Кевину всего 33 года. До чемпионского пояса он не добрался, но в поединке за вакантный титул дал серьёзный бой Исраэлю Адесанье. Пайфер же выступает в промоушене не так давно и в основном запомнился тем, что показал результат на силомере выше, чем Фрэнсис Нганну — а ведь Джо средневес. Так что поединок двух ярких бойцов не оставит равнодушным фанатов ММА.

В ночь с 29 на 30 марта. Уильям Сепеда — Тевин Фармер

В Мексике пройдёт не только турнир UFC, но и вечер профессионального бокса. В главном событии выступит небитый мексиканец Уильям Сепеда. Сепеда должен был боксировать с Шакуром Стивенсоном, но Уильям получил травму и снялся с поединка. Шакур свой поединок провёл, так что Сепеде пришлось искать нового соперника. Теперь Уильям разделит ринг с Тевином Фармером, и это будет бой за временный титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Сепеда, так что в случае победы поединок со Стивенсоном будет неизбежен. К слову, Сепеда и Фармер уже встречались в ноябре 2024 года, и тогда Уильям одержал победу.

30 марта. Наоки Иноуэ — Юки Мотоя

В Японии состоится турнир главной лиги ММА в стране — Rizin. Возглавит его титульный поединок в легчайшем весе между обладателем пояса Наоки Иноуэ и его соотечественником Юки Мотоя. Для парня со знаменитой фамилией Иноуэ это будет первая защита пояса и легко ему точно не будет — у Мотоя за плечами почти 50 поединков и колоссальный опыт.