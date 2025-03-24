У Махачева мало шансов на второй титул. Идеальный момент упущен

После победы над Леоном Эдвардсом в Лондоне Шон Брэди не только вывел своё имя в список претендентов на пояс, но ещё и максимально запутал ситуацию в полусреднем дивизионе, где и так полно «убийц», претендующих на титул. Для UFC это отлично, а вот, например, для Ислама Махачева ситуация не очень хорошая.

Все карты российскому чемпиону спутал Белал Мухаммад, победивший Леона Эдвардса восемь месяцев назад. Если бы тогда выиграл британец, то Махачев получил бы возможность побороться за вожделенный статус двойного чемпиона. Это и был идеальный момент для Ислама — в лёгком весе вообще не было претендентов, а в полусреднем они ещё не подобрались к титульному бою. Чемпионство Белала, который уже неоднократно проговаривал, что не будет драться с Исламом, стало обстоятельством, испортившим идеальный план.

Белал Мухаммад Фото: Getty Images

Что теперь в полусреднем весе? Уже назначен титульный бой Белала и Джека Делла Маддалены, четвёртого номера дивизиона с рекордом 7-0 в UFC. Вполне заслуженный претендент на пояс. Есть второй номер рейтинга Шавкат Рахмонов, который тоже заслужил свой шанс подраться за титул, и этого пока не случилось только в силу обстоятельств — то из-за травмы Мухаммада, то из-за травмы самого Шавката. У казахстанца тоже 7-0 в UFC и есть устное обещание, что именно он будет следующим соперником победителя боя Белала с Делла Маддаленой.

Теперь к этой компании полностью легитимных претендентов добавился Шон Брэди: 8-1 в UFC, проигрывал только Белалу Мухаммаду, вышел на серию из трёх побед, в рамках которой победил друг за другом шестого и первого номеров дивизиона, стал единственным (пока) бойцом, кто сумел финишировать Леона Эдвардса. И Брэди, и Рахмонов в равной степени могут претендовать на титульный бой, и им для этого даже не обязательно проводить ещё и претендентские поединки.

С теми же 8-1 в UFC есть и Иан Гарри. Его положение не такое завидное – всего седьмая строчка в рейтинге, и в последнем бою было поражение от Рахмонова. Тем не менее ирландец на хорошем счету — один-два боя с правильными соперниками с точки зрения рейтинга, и он будет претендовать на пояс. Плюс нельзя забывать о Хоакине Бакли, который после перехода в полусредний вес набил рекорд 6-0 и финишировал Висенте Луке, Стивена Томпсона и Колби Ковингтона. Солидные скальпы, и Бакли буквально в шаге от титульника.

Итого без учёта Делла Маддалены есть Рахмонов, Брэди, Бакли, Гарри. Неподалёку бывшие чемпионы Леон Эдвардс и Камару Усман, а к десятке подбираются непобеждённые в UFC Майкл Моралес и Карлос Пратес, уже получившие соперников из топ-10 дивизиона. Очень высокая плотность и сумасшедшая конкуренция. Опередить их всех Махачеву будет нелегко, даже будучи первым номером P4P и доминирующим чемпионом в другой весовой категории.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

К тому же у Махачева накопилось работы в дивизионе. Джастин Гэтжи уже фигурирует в разговорах о титульнике (Ислам тоже его упоминал), Чарльз Оливейра регулярно говорит о том, что готов биться в удобную для Махачева дату, Арман Царукян ждёт возможности подтвердить претендентский статус, плюс ещё в дивизион пришёл Илия Топурия. Можно спорить на тему легитимности того или иного претендента из перечисленных, но абсолютно точно в UFC намерены устроить ближайший бой Махачева в лёгком весе.

Дана Уайт всегда придерживается одной риторики: «Я не думаю о деньгах. Я думаю о субботних вечерах, когда проводятся наши шоу. Понимаете, что я имею в виду? Я думаю больших боях. Это не имеет никакого отношения к деньгам. Мне нравится бить рекорды. Мне нравится устраивать большие поединки. Мне нравится, что люди сходят с ума по боям, которые мы устраиваем».

Потенциальный поединок Махачев — Топурия подходит под категорию больших боёв, о которых говорит Дана. Поэтому в UFC приложат максимум усилий, чтобы его организовать. Если не сейчас, так как Махачев предлагает Илие заслужить свой шанс, то хотя бы к концу года. А значит, переход в полусредний вес придётся откладывать. Ситуация для Ислама не из лучших. Пока сложно представить, что он сейчас переберётся в полусредний вес — идеальный момент для этого упущен.

Однако радует в этой ситуации настрой Ислама: «Есть одна вещь. Не знаю, когда это случится, но я не покину этот спорт без второго пояса. Мне он нужен».