«Чемпионство Перейры — оскорбление дивизиона». Полутяжёлый вес действительно в кризисе

С момента последнего боя Джона Джонса в полутяжёлом весе прошло больше пяти лет. С тех пор в дивизионе сменилось шесть чемпионов. Сначала Ян Блахович (одна защита пояса со средневесом Исраэлем Адесаньей), затем Гловер Тейшейра, Иржи Прохазка и Джамал Хилл — на троих ни одной защиты пояса. Пусть и двое из них добровольно освобождали титул из-за травм. И где-то между ними вклинилась ничья в титульнике Блаховича с Магомедом Анкалаевым. Кризисное положение дивизиона налицо.

Относительным спасением стал Алекс Перейра — элитный и титулованный кикбоксёр пришёл в полутяжёлый вес за вторым поясом, довольно быстро до него добрался и потом ещё оформил три защиты пояса в рекордно короткие сроки. Оставались вопросы по оппозиции: почти никто не пробовал Перейру бороть, поработать с ним первым номером, а третья защита была оформлена в бою с восьмым номером дивизиона, который до этого был дисквалифицирован за использование запрещённых веществ. В любом случае Алекс бил тех, кого дают, покорял болельщиков и на глазах превращался в звезду. Но потом наткнулся на Анкалаева и потерял пояс.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что чемпионство Перейры — один из символов кризиса полутяжёлого веса: «Безусловно, существует кризис в полутяжёлом весе. Чемпионство Перейры в UFC… Как бы это помягче сказать… Парень пришёл из кикбоксинга, проигрывал в весе ниже. В итоге поднялся и стал чемпионом в полутяжёлом весе. Да, это было не без помощи, скажем так, выстроенной дороги. Тем не менее чемпионство Перейры — это серьёзное оскорбление для полутяжёлого веса. В этом весе претендент номер один или два — это Ульберг. И это так себе. Всё-таки кризис в этом весовом дивизионе очевиден на сегодняшний день. Да, Анкалаев — топ, а Перейра — кикбоксёр. Плюс вышедшие в тираж Прохазка, Блахович, Хилл. Так себе сейчас время у полутяжёлого веса».

Бадаев во многом прав — полутяжёлый вес переживает очень непростые времена. И если сравнивать дивизион пять лет назад и сейчас, то разница будет сильно бросаться в глаза. Джонс — с поясом, в топ-3 Тиаго Сантос, уступивший в очень конкурентном бою Джону, Даниэль Кормье и Энтони Смит, в последних пяти боях проигравший только чемпиону. Поблизости – непобеждённый Доминик Рейес и крепкий Кори Андерсон. В конце десятки Александр Густафссон и набирающий обороты Александар Ракич. Анкалаев только-только вошёл в рейтинги.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Сейчас в топе, кроме Анкалаева и Перейры, есть вопросы почти ко всем. Иржи Прохазка и Джамал Хилл воспринимаются общественностью как люди, случайно добравшиеся до пояса. По навыкам они заметно уступают Анкалаеву, а Перейра уже обоих вырубал. Ракич проиграл последние три боя, у Блаховича одна победа в пяти боях, а эти люди – топ-5. У Раунтри одна победа над бойцом из топ-10, Волкан Оздемир и Джонни Уокер уже превратились в гейткиперов, и рассматривать их, как бойцов, претендующих на титул, не стоит.

В топ-10 дивизиона только у двух человек, не считая чемпиона, есть активная победная серия. Это Никита Крылов, не бившийся уже два года, и Карлос Ульберг, который хорош по навыкам, но в бою с Блаховичем совершенно не убедил. Дивизион в кризисе, это факт. И пока в концовке топ-15 тоже не видно тех, кто может всерьёз разбавить болото на верхушке. Рейес снова начал побеждать, однако лучшие годы позади, а Азамат Мурзаканов теряет много времени, залечивая постоянные травмы.

В UFC проблему осознают и потому пытаются быстро раскручивать любого мало-мальски перспективного полутяжеловеса. Недавно это пытались сделать с турком Ибо Асланом, который не начал путь в промоушене с двух эффектных нокаутов, но и в целом все победы в карьере добывал досрочно. В итоге Аслан споткнулся на опытном Ионе Куцелабе и пока до топ-15 добрался. Похожая история происходит с китайцем Чжан Миньяном. У него две победы нокаутом в UFC, и в конце апреля он попробует запрыгнуть в топ-15 через бой с Энтони Смитом.

Ещё в прошлом году в ростере полутяжёлого веса было всего 40 бойцов. Это очень мало. Для сравнения, в среднем весе было 68. И пока ситуация для полутяжей лучше не стала — полутяжёлый и тяжёлый веса в UFC на данный момент самые кризисные. Да, есть бойцы, за которыми интересно наблюдать, однако общий уровень серьёзно упал. Небольшой плюс в том, что у Магомеда Анкалаева есть возможность на этом фоне накопить несколько защит титула, потому что конкуренции для него пока нет.

Выход для UFC один — искать новые имена, по возможности переманить топов из других лиг и как можно быстрее заводить их в топ-15. Иначе застой дивизиона будет долгим.