«Были проблемы с охраной Кадырова». Тренер Бивола — о деталях дилогии с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Дмитрий Кириллов после завершения карьеры нашёл себя на тренерской стезе — например, сейчас он входит в тренерский штаб абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола. Кириллов рассказал о деталях дилогии Бетербиев — Бивол, оценил уровень организации бокса в Саудовской Аравии и ответил на другие вопросы «Чемпионата».

— Давай вспомним первый бой Бивола и Бетербиева. Чего не хватило Дмитрию?

— Биволу не хватило немного уверенности – это первое, и не смог он раскрыть весь свой технический потенциал, который в итоге раскрыл лишь процентов на 60. Но, восхищаясь Димой, могу сказать, что он всегда чётко делает то, что ему говорят в углу.

В первом бою ему надо было быть предельно осторожным, потому что репутация Артура всем известна — это сильно бьющий нокаутёр, и каждый пропущенный удар мог оказаться последним для Дмитрия. А уже во втором бою, после того как он ощутил на себе мощь Артура, Бивол обрёл больше уверенности и понял, что может его победить. Здесь он тоже работал аккуратно, но уже демонстрировал 80% своего потенциала. В плане комбинаций и серийных атак – он мог бы их увеличить ещё и выиграть более ярко, но ему было достаточно для победы того, что мы увидели.

Если состоится третий бой, то Дима может победить Артура ещё более ярко и, возможно, нокаутирует его. Я просто вижу потенциал Бивола, и если он использует его на полную в трилогии, то мы увидим нокаут в его исполнении.

— Судейство в первом поединке не удивило? Согласен с вердиктом судей?

— Я поднимался в ринг праздновать победу и думал, что по очкам Бивол переиграл Бетербиева. Но эту тему уже много раз перемесили, и у меня такое впечатление сложилось в итоге, что всё же судьи отдали победу Бетербиеву за его инициативность, за то, что он хотел победить. Дима, конечно, тоже хотел победить, но был более осторожен, и, видимо, кому-то из судей это понравилось меньше.

— Что Бивол изменил в реванше по сравнению с первым боем?

— Бивол чётко выполнял всё, что проходили во время подготовительного лагеря. Он менял направления, двигаясь влево и вправо, делал постоянные смены движения, причём не по прямой линии, менял углы, и это стало большой проблемой для Артура. По прямой Артур работает идеально, но, когда Дима начал маневрировать по сторонам и затем контратаковать, было видно, что Артур местами потерян и не понимает, откуда ему может прилететь тот или иной удар.

Безопасность, аккуратность и техника — самое важное было в этом бою, поэтому Дмитрий не добавлял ещё больше серийных атак.

Реванш Бетербиева и Бивола Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Один из судей в реванше дал ничью. При объявлении удивились этой записке?

— Я очень удивился и на секунду подумал, что начинается какая-то закулисная игра и сейчас будет какая-то ничья, и я, конечно, переживал в тот момент. Но этого не произошло, и двое других судей увидели победу Димы.

Вопросов у общественности в реванше не возникало. И это по-прежнему два боксёра высочайшего уровня, Артур — теперь уже бывший абсолютный чемпион мира, и Дима после более убедительного исполнения своего плана в отрезках боя стал новым абсолютным чемпионом.

— Какой, по твоему мнению, будет картина третьего боя?

— Как я уже говорил, Дима прочитал Артура, и теперь он просто закрепит то, что начал во втором бою. В третьем бою он окончательно докажет всем, что достоин своего звания абсолютного чемпиона мира.

— Ходят слухи, что завершение трилогии может пройти в России. Насколько это реально?

— Деталей не знаю, как и все, слышал информацию только от Федерации бокса России. Возможно, это имеет место быть, и они устроят бой в России. Если это устроит Турки Аль аш-Шейха, команду Matchroom Boxing, а также всех, кто причастен к деятельности Димы и Артура. Хотелось бы, конечно, чтобы так всё и случилось, но посмотрим, что будет в итоге. Сейчас что-то объявлять бессмысленно, нужно дождаться весомых личностей, которые занимаются этим вопросом. Конечно, это было бы здорово.

— А уже идёт какая-то предварительная работа в плане подготовки? Или пока нет даты, ничего делаться не будет?

— Сейчас пока нет никакой работы в этом направлении. Когда определится дата, начнём сборы для общефизической подготовки. Дима на протяжении полугода провёл два очень тяжёлых боя высочайшего уровня, и ему сейчас необходимы отдых и восстановление. Он должен восстановиться физически и психологически, после чего поэтапно приступит к подготовке. Но пока 100-процентной информации по тому, что третий бой точно состоится, я лично не слышал.

— Как оценишь уровень организации вечеров бокса в Саудовской Аравии?

— Великолепно! Я много где успел побывать за свою жизнь. Посещал множество больших арен, много раз был на вечерах бокса в Соединённых Штатах. Возможно, в техническом плане саудовцы ещё немного сыроваты, в отличие от, например, турниров, которые проходят на стадионе «Уэмбли», где мне тоже доводилось бывать. Там, конечно, и количество народа огромное, многотысячный стадион практически забит всегда. В Саудовской Аравии же делают всё немного проще, без всяких излишеств. Они ещё продолжают учиться и набирают обороты с каждым шоу.

С каждым шоу они делают определённые выводы, и с каждым шоу всё становится лучше и лучше. Мы же помним, как возникали какие-то проблемы с охраной у Рамзана Кадырова, а в дальнейшем уже их не возникало. В целом они молодцы, конечно, и хотелось бы увидеть такого уровня организацию в Москве, если там будет объявлен третий бой.

— Если не брать трилогию с Бетербиевым, кого видишь реальным и интересным соперником для Бивола? Бенавидеса?

— Я даже Бенавидеса не вижу серьёзным соперником для Бивола, потому что знаю, что он его легко разберёт. Я думаю, что Артур – это сильнейший соперник для Димы, и сейчас нужно сконцентрироваться на трилогии. Что касается последующих соперников Димы, то это уже будет решаться после этого боя.

Дэвид Бенавидес Фото: Getty Images

Опять же, я не вижу, чем Бенавидес лучше того же Сауля Альвареса. Мне кажется, интереснее провести реванш с Альваресом, чем бой с Бенавидесом. Это яркий бой, и Диме хочется сейчас проводить бои со звёздами. Он сам сейчас звезда бокса, и он это заслужил. Ему нужны яркие исторические поединки, а не рядовые поединки с рейтинговыми боксёрами, потому что Дима через это уже прошёл. Он восемь или девять раз защитил титул WBA против таких соперников… Я считаю, что он сейчас на высшем уровне, и ждём с нетерпением третьего боя с Бетербиевым, чтобы доказать, что наша питерская школа – сильнейшая!

— А сколько считаешь ещё можно выступать Биволу, если учитывать его физические кондиции?

— Я считаю, что нужно выжимать максимум. Он вышел на тот уровень, где можно быть известной звездой бокса, и хочется, чтобы он подольше находился в таком статусе, боксёра, которым интересуются люди.

Возможно, будут какие-то шаги по смене дивизиона. Дима, конечно, по весу не дотягивает до крузера, но он мог бы и спуститься во второй средний вес. В общем, я думаю и надеюсь, что это только начало звёздного пути Димы. Он ещё не наелся боксом, всё ещё голоден до побед и хочет драться.

— Если представить сейчас бой мечты между пиковым Роем Джонсом-младшим и Дмитрием Биволом. Кому бы отдал предпочтение в таком бою?

— Я, как и Дима, даже представить такого не могу. Что для Бивола, что для меня, Джонс — легенда, боксёр за которым мы следили ещё детьми, пытаясь ему подражать. Гипотетически на уровень пикового Роя Джонса я даже не знаю, кто претендует. Но было бы интересно посмотреть на того Роя против Димы. Не смогу, если честно, определиться с тем, кому бы отдал предпочтение в таком бою, потому что всегда был фанатом Джонса. Было бы здорово победить такую легенду. Дима, я думаю, смог бы у него выиграть только за счёт своей дисциплины и правильного следования указаниям угла. Бивол бы смог взять Джонса классом, у него были бы все шансы выиграть у него. Но Рой – это, конечно, легенда, и Диме нужно сделать свою историю, чтобы она переплюнула путь Роя Джонса. Однако определённо сложно сказать, что тот или другой сильнее. Мне просто хочется, чтобы в список легенд вошёл Дима, но для этого стоит ещё поработать.

— В скором времени состоится возвращение в ринг Тимофея Цзю. Он выйдет после двух подряд поражений. Как думаешь, сможет ли Тим вернуться на чемпионский уровень?

— Хотелось бы верить. Я был большим поклонником его отца, и хотелось бы, чтобы он тоже вышел на этот уровень. Тимофей уже подходил к нему и может вернуться. Конечно, нельзя сравнивать путь его отца в любителях и профессионалах с карьерой Тимофея, но, может, ему не хватило просто именно того самого боксёрского опыта в последних боях. Ему нужно было закалить свою психику и нервную систему, и у него всё ещё есть шанс доказать, что он один из сильнейших бойцов.

— А что думаешь по поводу боя Сауля Альвареса с Уильямом Скаллом? Могут ли у Канело возникнуть трудности с ним в ринге?

— Конечно, могут. Мы такое наблюдали по работе Сауля с Биволом в ринге, что техничные боксёры создают ему серьёзную проблему. А кубинские боксёры отличаются своей динамикой движения, пластичностью. Я не видел боёв Скалла, но знаю их стиль. Думаю, в техническом плане Сауль не справится с ним, потому что он больше силовой боксёр. Если не стоять перед ним, а двигаться и контратаковать, то его можно одолеть. Но если делать ставку, то думаю, что победит Альварес. У него достаточно опыта, чтобы не дать Скаллу осуществить его план.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

— В апреле состоится прощальный бой Сергея Ковалёва. Планируешь ли посмотреть этот поединок и какие мысли на счёт него?

— Смотреть буду обязательно. За Сергея болел всю его карьеру. Хотелось бы, чтобы он красиво завершил карьеру и победил. Буду переживать, поддерживать и болеть за него. Это наш боксёр, который создал свою историю. Может, он ещё после красивой победы и передумает завершать карьеру.

— Сможешь назвать топ-5 действующих боксёров Р4Р по твоему мнению?

— Бивол, Иноуэ, Бетербиев, Кроуфорд… Альвареса не хочу сюда вписывать, поэтому назову Усика.

— А на какое место поставил бы Бивола в рейтинге величайших бойцов всех времён?

— Я бы как его наставник и друг поставил его на первое место. А если посмотреть по истории, то не знаю даже. Для меня он первый всегда, и хочется, чтобы он закрепил свою историю как сильнейший боксёр мира.

Те эмоции, которые мы испытали во время двух боёв с Бетербиевым, стоили той долгой и кропотливой работы. Мне очень лестно, конечно, слышать, что Дима достиг такого уровня, что его ставят в один ряд с легендами. Отчасти здесь огромная заслуга Геннадия Юрьевича Машьянова, но приятно, что и я внёс в это свой вклад.