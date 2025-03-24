Жест отчаяния. Зачем Евлоев собрался в дивизион Махачева

Не успели фанаты смешанных единоборств свыкнуться с мыслью, что бывший чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия перебрался на категорию выше, как ещё один топовый боец полулёгкого веса заявил, что тоже готов дебютировать в лёгком дивизионе. Им стал непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев.

«Я в Майами сейчас, тренируюсь и готов к бою. Соперник не имеет значения, 65-70 кг», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Довольно неожиданное заявление от четвёртого номера полулёгкого дивизиона. Мовсар – один из главных претендентов на титул, особенно после ухода Илии Топурии, который категорически отказывался давать ему шанс и говорил про отсутствие финишей в карьере Евлоева. Теперь Илии нет, а титул будет стоять на кону в поединке Алекса Волкановски и Диего Лопеса. К слову, Алекс уже заявил, что готов предоставить шанс Мовсару в случае победы. Да и Лопес, думается, захочет реваншироваться с Евлоевым, ведь россиянину он проигрывал.

«Да, слушай. Очевидно, я не заглядываю за спину Диего, мне предстоит бой с жёстким парнем. Мы планируем активно биться. И никому ничего ждать не придётся. Все получат титульный шанс, настолько активным мне хотелось бы быть. Так что [после того как я одержу верх над Лопесом] пусть первым будет Мовсар», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Так зачем Мовсар говорит сейчас, что готов выступить в лёгком весе? Это походит на жест отчаяния. Диего Лопес, проигравший Евлоеву в мае 2023 года, умудрился получить титульный поединок быстрее Мовсара. Да, мы уже слышали эти разговоры про то, что Евлоев редко и скучно дерётся, но всё же спортивная составляющая должна поощряться. Мовсар, не получивший титульник, по сути, остался без соперников. Выше него в рейтинге только уже упомянутые Волкановски и Лопес, а также ушедшие в лёгкий вес Топурия и Макс Холлоуэй.

Мовсар Евлоев Фото: Getty Images

Можно подраться и с кем-то из других рейтинговых бойцов, но есть несколько «но». Алджамейна Стерлинга и Арнольда Аллена он побеждал, Яир Родригес, Джош Эмметт и Лерон Мёрфи уже получили соперников, а Брайан Ортега идёт с рекордом 2-4 в последних шести боях. Вот и вся десятка рейтинга полулёгкого веса.

Получается, что намёк Мовсара на лёгкий вес – от безысходности, но этот шаг может ему навредить. Евлоев никогда не дрался в лёгком весе, да и не выглядит крупным для того, чтобы успешно там дебютировать, во всяком случае, с топовыми представителями дивизиона. Мовсару было непросто бороться даже с поднявшимся из легчайшего веса Стерлингом, чего уж говорить про габариты условного Чарльза Оливейры. Так что в любом случае легко Евлоеву точно не будет.

А поражение и вовсе может навредить карьере. Если уж ему не дают титульный бой с рекордом 19-0 и 9-0 в UFC, то получить его, если он лишится заветного «нолика», будет просто невозможно. Придётся его как минимум закрывать и, вероятнее всего, не одной победой. А это время, да и победы эти нужно ещё добыть.

Понять Мовсара можно, он хочет быть активным, чтобы потом не было никаких разговоров, что он редко дерётся. Но в своём дивизионе вариантов нет, поэтому Евлоев заговорил о лёгком весе. Не лучшая идея для бойца, который претендует на пояс: сейчас для Мовсара идеальный вариант – подождать как минимум до того момента, как Волкановски и Лопес разыграют пояс. А там уже титульные перспективы россиянина прояснятся.