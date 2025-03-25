Пять лет тюрьмы экс-чемпиону UFC. Эпопея с делом Веласкеса завершена

В ночь на 25 марта свою развязку получила долгая история, связанная с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом. Звёздный боец в феврале 2022 года попал в тюрьму и больше трёх лет ждал, пока ему вынесут окончательный приговор.

Что произошло?

В 2018 у Кейна Веласкеса и его жены Мишель родился сын. И он стал невольным участником истории, которая привела его отца к тюремному заключению. Мальчик ходил в детский сад в округе Санта-Клара. В феврале 2022 года человек по имени Гарри Юджин Гуларте был обвинён в растлении малолетних и полиция нагрянула в тот самый детский сад, куда ходил сын Веласкеса. Им как раз владела семья Гуларте. В отчёте отмечалось, что было совершено более ста актов растления в отношении ребёнка, и Гарри Юджин был задержан, однако вскоре он, не дожидаясь суда, вышел под залог в $ 50 тыс., несмотря на протесты окружного прокурора.

Тогда в дело вступил Кейн Веласкес, разочаровавшийся в судебной системе и принявший решение самостоятельно разобраться в деле. Боец выследил машину, в которой сидели Гуларте, его отчим и мать, и расстрелял автомобиль. Когда семья попыталась сбежать, то Веласкес протаранил их авто, а потом ещё несколько раз выстрелил в салон. Гарри Юджин не пострадал, а его отчим получил ранения в туловище и руку. Веласкес был арестован и заключён за решётку без права внесения залога. Кейну предъявили шесть разных обвинений, в том числе и покушение на убийство.

Кейн Веласкес в зале суда Фото: Aric Crabb/Getty Images

Поддержка бойцов, выход под залог

После случившегося очень быстро начал набирать обороты хэштег #FreeCain. Бойцовский мир встал на сторону спортсмена и призывал освободить Веласкеса. Высказались очень многие.

Хабиб Нурмагомедов порывался навестить Кейна и рассуждал о несправедливости: «Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам. Его нужно посадить! Он гораздо опаснее Веласкеса. Кейну 40 лет, он никогда не конфликтовал с людьми на улице. Он самый приятный в общении человек».

Дана Уайт писал письма судье, рассматривавшему дело: «Это ужасно. Я не знаю подробностей, чтобы говорить об этом, но, судя по тому, что я слышал, мы все согласны, что поступили бы так же, случись такое с нами. И Кейн сделал это».

Фёдор Емельяненко: «Я двумя руками за Кейна Веласкеса. Не буду говорить, как бы я поступил в этой ситуации, но мне кажется, что я сделал бы это намного жёстче, нежели он. Я бы догнал и как минимум прострелил колени этому гражданину. И был бы готов понести за это полную ответственность».

Джо Роган: «Легко представить ту ярость, которая переполняла его. Я бы хотел, чтобы он сделал это голыми руками: сбил машину этого парня с шоссе, вытащил его из авто и забил до смерти. Тот парень заслужил это».

Хабиб Нурмагомедов и Кейн Веласкес Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Ислам Махачев, Колби Ковингтон, Бен Аскрен, Энтони Смит, Чак Лидделл и многие другие бойцы также высказались в поддержку Веласкеса.

В то же время адвокаты Кейна боролись за освобождение бойца под залог, однако каждый раз получали отказ, несмотря на то что постоянно приходили письма от других бойцов и боссов UFC. Судья Шелина Браун отмечала, что действия Кейна были безрассудными. Было три прошения, которые отклонили, но с четвёртой попытки повезло — Веласкесу назначили залог в размере $ 1 млн, и он отправился домой с GPS-браслетом на ноге и запретом приближаться к пострадавшим ближе, чем на 300 метров.

«Нельзя никогда терять веру. Не имеет значения, в каком положении мы находимся и где. Мы всегда должны искать лучший сценарий и знать, что наша жизнь – нечто гораздо большее, и все будет складываться лучшим образом. Со мной было всего несколько человек, с которыми я мог хоть как-то пообщаться. Плюс этой ситуации в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус заключается в том же. Я чувствовал поддержку и просто хочу сказать всем спасибо. Искренне ценю это. Теплые слова придавали мне сил. Всегда буду благодарен за это», — рассуждал Кейн после выхода под залог.

Возвращение в АКА и вынесение приговора

Веласкес почти сразу после того, как оказался на свободе, попросил у суда разрешения выступить на турнире по реслингу, и просьбу одобрили. Кейн принял участие в турнире промоушена Lucha Libra AAA и победил. А потом вернулся в зал АКА, где снова начал тренировать, в частности, помогал Усману Нурмагомедову готовиться к защите титула чемпиона Bellator и даже был в его углу в одном из поединков.

Параллельно шли новые слушания по делу Веласкеса. Со временем он признал себя виновным в покушении на убийство, что, по информации ESPN, помогло избежать пожизненного заключения. Также Кейн уверял, что больше не испытывает ненависти к семье Гуларте.

Кейн Веласкес Фото: Dai Sugano/Getty Images

Совсем недавно Веласкес пришёл на подкаст Kyle Kingsbury, где также порассуждал о случившемся и обратился к другим родителям: «Мы не можем взять закон в свои руки. Я уже признал себя виновным без оспаривания приговора, поэтому собираюсь услышать вердикт в понедельник. Знаю, что сделал, и понимаю, что то, что сделал, было очень опасно для других людей. Не только для вовлечённых людей, но и для невиновных. Готов сделать всё, чтобы отплатить за это. Что бы суд ни посчитал правильным в отношении того, что мне предстоит, я собираюсь принять приговор с поднятой головой, по-прежнему оставаться собой. То, что я сделал, было неправильно. Понимаю это. Я заплатил и заплачу всё, что должен, чтобы всё вернуть. Не думаю, что смогу всё вернуть, но всегда могу учиться на своих ошибках и помогать другим. Доверяйте своим детям. Ищите открытое общение со своими детьми. Когда вы идёте с ними в туалет, когда они ещё очень маленькие, можно работать над этим, разговаривая с ними о том, что уместно, а что нет. Чтобы дети знали, что нужно сказать, когда что-то не так. Так что если говорить об этом, то, по сути, чем больше мы осознаем себя, тем больше света проливается на тёмные вещи, особенно на такие».

25 марта суд вынес приговор. Окружной прокурор требовал от 30 лет до пожизненного заключения, но в итоге Веласкес был приговорён к пяти годам лишения свободы. Причём адвокат Кейна сообщил, что на сегодняшний день с учётом того, что боец провёл некоторое время за решёткой и под домашним арестом, ему зачтено три года тюрьмы. Кроме того, возможно и досрочное освобождение. При худших раскладах по текущему приговору Веласкес освободится в 2027 году.

А что с Гуларте?

Сын Веласкеса в суде подтвердил, что эпизоды растления были. Более того, позже выяснилось, что были похожие эпизоды и с другими детьми. Сам Гуларте не признал себя виновным, и 2 июня его ждёт суд, ему предъявляются обвинения в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним.