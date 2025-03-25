«Тебе повезло 16 лет назад». Вспоминаем легендарный бой Емельяненко и Орловского

«Фёдор, заметь, ты первый упомянул моё имя. В прошлый раз, 16 лет назад, я считаю, что тебе повезло. И не только я. Сейчас я свободный агент. По деньгам договоримся. Давай сделаем красиво. Не включай заднюю», — с таким обращением Андрей Орловский вышел в социальные сети, призвав Фёдора Емельяненко провести с ним реванш.

Немного ранее Последний Император действительно вскользь упоминал Орловского в качестве потенциального соперника в боксёрском поединке: «Я сделал пару операций небольших, вот сейчас восстанавливаюсь.

Выносливость уже восстановил. Надо физическими данными заниматься. После этого уже можно будет говорить о поединке. Но, скажем, в MMA я уже не потяну из-за травм. Однако бокс мне очень интересен. Я бы хотел подраться с самбистом, который ещё бьёт боксёров. Разговоры идут разные. Андрей Орловский там фигурирует. Мирко Филипович вроде готов провести поединок».

Орловский периодически вспоминает то самое поражение от Фёдора Емельяненко, которое случилось ещё в далёком 2009 году под эгидой промоушена Affliction, которым занимались будущий президент США Дональд Трамп и Оскар де ла Хойя с его компанией Golden Boy Promotions. В Affliction тогда серьёзно потратились, чтобы подписать звёздных бойцов и в итоге свели между собой тяжеловесов — бывший чемпион UFC Андрей Орловский против легенды Pride Фёдора Емельяненко, идущего на серии из 25 побед.

Неудивительно, что Фёдор был серьёзным фаворитом в глазах экспертов и болельщиков, но Орловского это не смущало — он себя сравнивал с Джеймсом Дугласом, который в 1990 году сенсационно нокаутировал Майка Тайсона. А тренер Андрея Фредди Роуч был уверен, что против превосходства его подопечного в боксе у Емельяненко аргументов не найдётся.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Андрея Орловского Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Бой и правда складывался в пользу Орловского. Андрей здорово встречал наскоки Емельяненко, был гораздо быстрее на руках, вставлял жёсткие кики и проваливал атаки Фёдора. Успеха Последний Император добился только в клинче и продержал Орловского в углу около минуты, пока рефери Джон Маккарти не вернул бойцов в центр ринга. После этого Андрей несколько раз достал соперника двойками, отбросил его в угол фронт-киком и решил пробить летучим коленом, но наткнулся на правый оверхенд страшной силы, который отключил экс-чемпиона UFC.

Этот нокаут позже был признан лучшим в 2009 году и вошёл в историю, а Дональд Трамп называл бой одним из величайших в истории ММА. Емельяненко в итоге продлил победную серию, а вот Орловский, напротив, выдал ещё три поражения (два из них — нокаутами), и его карьера подвисла. Впрочем, Питбуль смог перезагрузиться, одержать ряд побед и в 35 лет вернулся в UFC.

Фёдор Емельяненко Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Правда, поражение от Емельяненко по сей день не отпускает Орловского. Андрей неоднократно утверждал, что «в реванше точно надерёт зад Фёдору», и заявлял, что им с Емельяненко никогда не быть друзьями. Касательно самого поражения Питбуль тоже не раз высказался: «Емельяненко для меня был плюнуть да растереть. Я доставал его и руками, и ногами, ему было больно, язык тела говорил об этом. Я думал, что всё умею, что я гений, что тренироваться и отрабатывать что-то не нужно. Прыгнул — и свет погас. Не закрылся, ничего, всё открытое. Он, как ведром, из-за задницы ударил куда-то наотмашь и попал. Я уже считал бабки и смотрел вперёд, за Емельяненко, думал о следующем сопернике».

После Орловский подчёркивал, что у него тогда уже шли разговоры о бое с Владимиром Кличко, и публично принижал достижения Фёдора: «А какие у него заслуги? То, что он выиграл в США у Орловского — наверное, это заслуга. То, что его задушил Фабрисио Вердум и победил Антонио Бигфут Силва, у которых я выиграл — это я уже не знаю. То, что он делал, когда дрался в Pride шесть-семь боёв в год — для меня, по меньшей мере, это знак вопроса. Все бойцы, которые пришли из Pride в UFC, поначалу отгребли по полной. Они не единожды были пойманы на чём-то запрещённом. Что бы там ни было, Емельяненко — герой для многих в России. Но я в рейтингах на сегодняшний день немножко повыше, чем он. И я популярнее в Америке».

«Откуда негатив к Фёдору? Мне кажется, он ненастоящий. Он фейковый чутка. И всё. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так», — рассказывал Орловский.

За всё это время Емельяненко практически не высказывался об Орловском. Даже когда тот подшутил над его поражением от Райана Бейдера. Разве что призвал Андрея перейти в Bellator за реваншем: «К его выпадам никак не отношусь, мне кажется, всё было ясно, был зафиксирован нокаут, а насчёт повторного поединка, Андрею тогда нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator».

Сейчас оба ветерана в той точке, когда реваншу препятствует только соглашение между самими бойцами. Почти любой промоушен не будет против устроить разборку двух звёздных ветеранов. Орловский точно за: «Слышал, что Фёдор не катастрофически, но нуждается в деньгах. По слухам. Я готов с ним подраться. Готов обсуждать гонорар, место проведения. Просто хочу с ним подраться. Последнее слово за Фёдором. Пусть он просто ответит. Факт остаётся фактом: я тогда прыгнул, открылся, свет погас, теперь Емельяненко диктует условия. Если он готов — давайте организовывать. Камил Гаджиев, тот же Dirty Boxing. Слышал, что кто-то со стороны Емельяненко с ними контактировал».

Ждём реванша спустя 16 лет?