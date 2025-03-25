«Боя с Бенавидесом не будет». Бивол откажется от абсолютного чемпионства — и это правильно

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе месяц назад, но с того времени постоянно обсуждается тема следующего поединка россиянина. Вернее, кто будет его соперником. И, по сути, к данному моменту можно сказать, что есть только два претендента на этот бой — Дэвид Бенавидес и Артур Бетербиев.

Зачинщиком всей неразберихи стал глава WBC Маурисио Сулейман, который срочно засобирался устроить титульный бой для Бенавидеса, владеющего временным титулом. Причём это противоречит планам Турки Аль аш-Шейха, который «голосует» за трилогию Бивол — Бетербиев. В целом такая принципиальность WBC многих удивила, так как эту организацию всегда подсвечивают как наиболее коррумпированную. Тот же Бенавидес больше двух лет не получал объединительный бой с Саулем Альваресом во втором среднем весе, будучи временным чемпионом. А тут Сулейман рьяно бросился отстаивать права Дэвида, и даже были инсайды, что разозлённый Турки Аль аш-Шейх сказал Биволу выбирать, с кем он двигается дальше.

Но если немного покопаться, то можно вспомнить, что именно в WBC до последнего сопротивлялись бою Бивола с Бетербиевым, так как не хотели, чтобы за их пояс дрался российский боксёр (Бетербиев в глазах Сулеймана — канадец). Логично, что как только пояс всё же достался Биволу, то его попытались прижать, поставив в неудобное положение и дав время решать до 8 апреля.

Впрочем, похоже, что Бивол готов отказаться от одного из поясов ради трилогии. О выборе в пользу Бетербиева говорили и менеджер Дмитрия, и его тренер (Геннадий Машьянов выразился максимально однозначно), да и сам Бивол: «У меня стоит цель закрыть вопрос и быть чистым перед тем, с кем мы работаем. То есть кто организовывает эти бои и с кем планы дальше. Артур — чемпион, поэтому тоже достоин. Не будет ничего страшного, если трилогия пройдёт не за пояс абсолютного чемпиона».

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол дал понять, что имя соперника по следующему бою будет зависеть от пожеланий Турки Аль аш-Шейха. А на этом фоне шансы провести бой с Бенавидесом ничтожно малы, потому что промоутер Дэвида Сэмпсон Левковиц уже дал понять, что в Саудовскую Аравию его боксёр не поедет и биться будет в США — так и сказал «мы ни за что не отправимся в Саудовскую Аравию». А ещё заявил, что Биволу стоит уже отказаться от титула WBC: «Я бы рекомендовал Биволу попросту отказаться от пояса до 8 апреля. Боя не будет. Так что просто отдай пояс. Почему боя не будет? Потому что этот чувак с деньгами не хочет этого боя».

Лишение пояса не трагедия для Бивола, как и отказ от звания «действующий абсолютный чемпион». Более того, выбор в пользу трилогии с Бетербиевым выглядит более правильным и логичным.

Во-первых, деньги. Всем известно, что в Саудовской Аравии отлично платят. И мы тоже не будем делать вид, что боксёры должны биться только за идею и за признание. Это весомый фактор, так что все идут туда, где им заплатят больше. За реванш Бивол и Бетербиев по разным оценкам получили на двоих от $ 20 млн до $ 35 млн. Солидно? Более чем. И вряд ли Биволу светят схожие деньги за Бенавидеса, если бой будет устраиваться не под патронажем Турки Аль аш-Шейха. К тому же разумно предположить, что за трилогию Бивол получит как минимум не меньше, чем за второй бой с Бетербиевым.

Во-вторых, имя соперника. После поражения от Бивола многие как-то легко списали со счетов Бетербиева, вспомнив о его возрасте (Артуру 40). И зря. Бетербиев по-прежнему один из двух лучших боксёров весовой категории. Да, так или иначе, с каждым месяцем он теряет в каких-то аспектах, но школа всё ещё великолепная и удар никуда не делся. К тому же с точки зрения статуса имя Артура на сегодняшний день весомее имени Бенавидеса. Поэтому для наследия Бивола трилогия будет более правильным ходом. Бенавидес, без сомнений, сильный боксёр, но пока не на уровне Бетербиева.

Дэвид Бенавидес Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Ну и, в конце концов, никто не говорит, что если Бивол не будет драться с Бенавидесом, то ему навсегда закрыты бои по линии WBC. При желании Дмитрий может снова устроить забег за абсолютным чемпионством, если победит в трилогии и справится с другими обязательными претендентами (Каллум Смит, Михаэль Айферт). В любом случае, с учётом ситуации в дивизионе, Бивол и Бенавидес рано или поздно пересекутся, но прямо сейчас отказ от боя с Дэвидом в пользу Бетербиева — это правильно.