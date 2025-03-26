Тим Цзю не вернётся на вершину. В его дивизионе слишком много топов

6 апреля в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В рамках турнира свой очередной поединок проведёт старший сын легендарного Кости Цзю – Тим Цзю, который разделит ринг с американцем Джозефом Спенсером.

Тимофей возвращается в ринг после крайне неудачного 2024 года. В прошлом году Цзю решил начать покорять Америку и выходить на громкие поединки. Получилось не очень: сначала он в 12-раундовом кровавом бою проиграл долговязому Себастьяну Фундоре, а затем в одностороннем поединке уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву, четыре раза побывав в нокдауне.

Бой Тим Цзю — Бахрам Муртазалиев Фото: Steve Marcus/Getty Images

Нужно ли говорить, что котировки Тима после этих двух выступлений обвалились? Безусловно, о по-настоящему больших боях Цзю пока стоит забыть. Сам Тим относится ко всему произошедшему по-философски и говорит, что в поединке с Муртазалиевым сказалась недооценка соперника.

«Самый большой урок? Не быть дураком. Стараться действовать с умом. Я считал, что вынесу его за два раунда. Вот что крутилось у меня в голове: «Этот парень не продержится больше двух раундов». Я вышел с таким настроем. Но профессиональный бой — это 12 раундов, а не два. Нужно быть умнее», — отметил Тим.

Признание ошибок – это, конечно, хорошо. Теперь Цзю нужно прежде всего закрыть поражения, снова почувствовав вкус победы, и поверить в свои силы. И здесь команда Тима сработала отлично. Он снова будет драться в Австралии, где ни разу не проигрывал и где его будет поддерживать местная публика. Да и соперника Тиму выбрали вполне подходящего — с неплохим рекордом 19-1, но при этом без опыта больших поединков. По сути, Цзю станет первым серьёзным оппонентом для 24-летнего Спенсера.

Но даже если Тим победит и сделает это уверенно, это не вернёт его сразу в титульную гонку. Сейчас Цзю находится в топ-15 своего дивизиона в рейтинге только одной из четырёх ведущих организаций – девятое место в рейтинге IBF. Для сравнения: даже куда менее опытный младший брат Тима – Никита Цзю – занимает 15-ю строчку в рейтинге IBF и девятую – в рейтинге WBO.

Но дело сейчас даже не в позициях, победа над Спенсером их немного улучшит. Дело в том, что получить титульный бой и снова вернуться на вершину в первом среднем весе на данный момент будет крайне сложно – весовая категория Цзю стала одной из самых конкурентных в современном боксе. Усилил и без того непростой дивизион Теренс Кроуфорд. Да, ходят разговоры о том, что Кроуфорду готовят самый масштабный бой в карьере — против Сауля Альвареса, но пока Теренс является чемпионом WBA именно в первом среднем весе.

Помимо Кроуфорда, есть те же Фундора и Муртазалиев, которым Тим уже проигрывал. Конечно, Цзю хотелось бы реваншироваться, особенно если на кону будет стоять чемпионский пояс. Но сегодня Тим не интересен ни Себастьяну, ни Бахраму. Да и есть сомнения, что в ответных поединках Цзю сумеет выступить лучше. Фундора, например, на прошлой неделе деклассировал пятого номера рейтинга WBO Чордейла Букера, показав, что победа над Тимом была неслучайной. Более того, Фундора выглядел очень прилично, действовал агрессивно и разобрал соперника за четыре неполных раунда. А с учётом того, насколько Себастьян неудобный соперник из-за своих габаритов, взять реванш у него будет крайне проблематично. Ну а Муртазалиев настолько уверенно переехал Тима, что в успешный реванш Цзю верится ещё меньше.

Помимо чемпионов, в дивизионе есть масса достойных претендентов. Тот же непобеждённый Верджил Ортис с рекордом 23-0 (21 нокаут), непобеждённый пуэрториканец Ксандер Зайас, на которого положил глаз Себастьян Фундора. Да и Эррола Спенса, который тоже перебрался в первый средний вес, держим в голове.

Ситуация для Тима складывается не самым лучшим образом. Да, он по-прежнему остаётся талантливым боксёром с хорошей техникой и неплохим ударом. И, возможно, два поражения перезапустят карьеру Цзю – без огромного самомнения и недооценки соперников. Но вернуться на вершину будет крайне сложно – практически нереально: слишком уж высока конкуренция.