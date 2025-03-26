«Мне нужно содержать дочерей». Вахитов отказался от мечты из-за жадности UFC

8 октября 2024 года Артём Вахитов стал участником Dana White's Contender Series. Российский боец уже в первом раунде разбил техническим нокаутом мощного француза Айлема Масрафа. Сначала босс UFC Дана Уайт не выразил однозначного желания подписать контракт с нашим соотечественником. Но посоветовался с бразильской суперзвездой организации Алексом Перейрой и изменил своё мнение. Казалось, осталось лишь решить все формальности и ждать долгожданного продолжения истории Вахитова и Поатана. Парни дважды встречались в кикбоксинге и выходили на потенциальную трилогию. Однако последние новости говорят о том, что Артём отказался от идеи попадания в лучшую лигу на планете.

Вахитов решил сам рассказать, что именно стало камнем преткновения. По признанию россиянина, в качестве главной проблемы выступили финансы: «К сожалению, когда пришло время заключать контракт с UFC, выяснилось, что у этой организации очень строгие условия в отношении бойцов, которые проходят через DWCS. Согласно протоколам UFC, они не могли предложить мне больше, чем стандартный контракт, который предлагается всем бойцам, выступающим на этом шоу. Моя команда пыталась вести переговоры, но правила UFC были строгими, и никакие изменения были невозможны».

Артём Вахитов Фото: Chris Unger/Getty Images

На самом деле, Артёма можно понять. У него не самый солидный рекорд в смешанных единоборствах – 3-1. Но перебирался россиянин в новую дисциплину с солидным багажом за плечами. Он является бывшим чемпионом Glory в полутяжёлом весе, одним из самых титулованных кикбоксёров страны. И, естественно, история с Перейрой предполагала, что Вахитов довольно быстро начнёт получать в UFC громкие вызовы. Однако вместо этого Артёма попытались посадить на контракт новичка. Судя по имеющимся данным, дебютанты получают $ 10 тыс. + $ 10 тыс. Естественно, такая ситуация не особо устраивает экс-чемпиона Glory.

Топовая кикбоксёрская организация также не сильно жалует дебютантов. Для них средний чек колеблется в районе $ 7-8 тыс. Вот только ситуация заключается в том, что Вахитов возвращается в статусе звезды и экс-чемпиона. Артём рассказывал, что последние его поединки получились очень денежными: «Самый большой гонорар в карьере? Ну, около $ 200 тыс. Как раз мы только начали выходить на такие суммы, и потом прикрыли нам лавочку».

Артём Вахитов в Glory Фото: Pro Shots/Imago Images/ТАСС

Вахитов при этом не отказывается от идеи со временем оказаться в UFC. Но по-прежнему считает, что основополагающим моментом могут стать деньги: «Я не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться. Однако все наши отношения были приятными, и, возможно, в будущем мы ещё обсудим [вариант выступления в UFC]».

К сожалению, лучшая лига на планете действительно не жалует дебютантов. И некоторым бойцам приходится пройти солидный путь, чтобы начать получать приличные гонорары. Но в случае Артёма действительно можно было рискнуть и согласиться на минимальный контракт. А всё потому, что история с Перейрой жива, но не то чтобы долгосрочна. Кажется, буквально через несколько лет никому уже не будет интересна потенциальная трилогия россиянина и бразильца. Да и Магомед Анкалаев сбил с Поатана некий флёр. Однако пока Вахитов сделал свой выбор. Он проведёт поединок по правилам кикбоксинга в лиге Glory против нидерландца Рико Верхувена за титул чемпиона в тяжёлом весе. Согласно имеющейся информации, их поединок состоится 14 июня на турнире Glory 100. И есть уверенность, что промоушен не обидит деньгами одну из главных звёзд.