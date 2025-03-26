«Боялся бы драться с Бенавидесом». Чего мог добиться Майк Тайсон в современном боксе?

На днях о себе неожиданно напомнил легендарный Майк Тайсон. Нет, Железный Майк не собирается возвращаться в ринг, однако его высказывание в одном из интервью достаточно быстро разлетелось по СМИ.

Тайсон назвал современного боксёра, с которым побоялся бы разделить ринг. И нет, это не Деонтей Уайлдер, как можно было бы подумать, и не кто-либо другой из топовых супертяжей.

«Мне нравится, как Дэвид Бенавидес показывает себя в противостояниях с каждым [против кого выходит в ринг]. Его часто недооценивают. Послушайте, если бы я тоже дрался в этом дивизионе, то также боялся бы драться с ним. У каждого, кто бьётся с ним, нет шансов. Это факт», — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.

Дэвид Бенавидес Фото: Getty Images

На самом деле, всерьёз относиться к таким высказываниям просто не получается. При всём уважении к Бенавидесу и к его заслугам, у Дэвида ещё не было ни одного по-настоящему большого боя, чтобы он мог настолько впечатлить Тайсона. Да и в целом фраза о том, что Железный Майк может вообще кого-то бояться в ринге, даже если она принадлежит ему самому, вызывает большой скепсис.

Часто любители бокса сравнивают представителей разных эпох, боксёров разных поколений и спорят о том, кто же был величайшим вне зависимости от временных рамок. После не самого яркого боя с блогером Джейком Полом многие заговорили о том, что молодой и пиковый Майк не прочувствовал бы не только Пола, но и топовых тяжей современности.

В первую очередь нужно сказать, что бокс заметно изменился с тех пор, как дрался Майк. Сейчас нет тех самых заруб мощных панчеров, от противостояний которых летели искры, да и в целом природных нокаутёров, заряженных на тяжёлый удар в каждом поединке, практически не осталось. Из современных панчеров можно выделить, пожалуй, уже упомянутого Деонтея Уайлдера, сейчас на смену ему пришёл Даниэль Дюбуа, которому тоже пророчат большое будущее. Все остальные современные тяжи, которые добрались до чемпионских титулов – это более разносторонние боксёры. Границы между любительским и профессиональным боксом стали не такими резкими: зачастую именно техника, футворк и боксёрский интеллект сейчас приносят титулы, в том числе и тяжеловесам.

Александр Усик, лучший на сегодняшний день тяжеловес – олицетворение того, как все преимущества любительского бокса были перенесены в профессиональный. Мало кто верил, что природный представитель крузервейта за несколько лет перебоксирует всю элиту королевского дивизиона, но Усику это удалось. Во многом, наверное, потому, что с настоящими панчерами и именно мощными природными боксёрами он почти и не встретился. А с кем встречался – с теми испытывал проблемы. Дерек Чисора навязал Александру крайне тяжёлый бой, а тот же Дюбуа вовсе потряс Усика тем знаменитым ударом в корпус или чуть ниже него.

Так что у Майка Тайсона и в современных реалиях были бы вполне неплохие шансы на то, чтобы построить легендарную карьеру. Ведь пиковый Майк – это не только зубодробительный удар, от которого падали даже самые крепкие боксёры. Это про интересный стиль пик-а-бу, благодаря которому Майк нивелировал свои недостатки в габаритах и прорывался на ближнюю дистанцию, где против него мало у кого были шансы. Это про постоянный напор, про агрессию и физическую мощь, с которыми тот же Усик не сталкивался. Есть большие вопросы к тому, справился бы Александр со всем этим, да и не только Александр: Тайсон точно стал бы настоящим кошмаром королевского дивизиона.

Тайсон Фьюри не обладает крепкой челюстью, улетая в нокдаун даже от Усика, Энтони Джошуа – тем более. Никто не отрицает, что Фьюри с Джошуа – боксёры мирового калибра, но, кажется, такой панчер, как Тайсон, был бы максимально неудобным соперником для них. Ну а за пределами «большой четвёрки» пиковый Майк точно вряд ли встретил бы серьёзную оппозицию — уж слишком хорош был Тайсон в лучшие годы, чтобы даже предположить, что он мог проиграть Энди Руису, Дереку Чисоре, Диллиану Уайту, Джозефу Паркеру, Даниэлю Дюбуа или кому-либо ещё.

Чего уж там говорить про Дэвида Бенавидеса. Слова про страх перед Дэвидом от Тайсона – не больше чем рекламная акция. Кстати, в последнее время про Бенавидеса лестно высказываются многие именитые боксёры и эксперты – уж очень похоже на спланированный пиар.