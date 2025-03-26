Грустный пример для Бивола. Чарло пошёл за величием, но убил к себе интерес

Джермелл Чарло – американская суперзвезда. И после поражения от Тони Харрисона он начал доказывать это в каждом поединке. Поквитался с обидчиком, разобрался с Брайаном Кастаньо и стал доминирующей силой в первом среднем весе. Казалось, что доминация будет долгой, а на подходе уже стоял целый ряд претендентов, мечтавших покорить дивизион. Но на горизонте замаячил переход в другую категорию, где королём был Сауль Альварес. Чарло рискнул, однако в итоге провалился. А теперь никак не может вернуться в ринг. Простой затягивается не только из-за желания Джермелла. Кажется, больше американец не вызывает никакого интереса среди организаторов крупных турниров.

Чарло погнался за деньгами и славой в самый неудачный для себя момент. Он был очень хорош в первом среднем весе, но даже там не всегда мог нокаутировать оппонентов. Поэтому возникали большие вопросы относительно того, получится ли у Джермелла набрать в плане физической мощи. Не удалось… Чарло выглядел довольно вяло на фоне Канело. Да, в габаритах он уступал не сильно. Однако складывалось ощущение, что тоннаж ударов – из разных лиг. В итоге американец быстро «поплыл», а мексиканец начал развлекаться. Никого особенно не удивило, что судьи отдали победу Альваресу единогласным вердиктом.

Сауль Альварес и Джермелл Чарло Фото: Sarah Stier/Getty Images

Поражение получилось действительно болезненным. Но, видимо, оно подорвало уверенность Чарло в собственных силах. Он на долгое время ушёл в тень, перестал раскручивать потенциальные противостояния. А главное, отказался от обязательной защиты и утратил звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе. И оказался в сложном положении. Пока пытался штурмовать чужой дивизион, лишился реально громких поединков в своём. А во втором заходе на более высокую категорию попросту нет никакого смысла. Организаторы не хотят устраивать односторонний реванш с Канело, в рамках которого, кажется, ничего попросту не может измениться. А другие имена там не выглядят так же привлекательно.

Джермелл уже полтора года не выходит в ринг. И, более того, пока нет даже намёков на следующий поединок. Но в социальных сетях Чарло постепенно возвращается к активности. И даже оставил небольшое послание, которое красноречиво говорит – больше из дивизиона американец не ногой: «Король этого веса вернулся! Эта жизнь не для всех. Ты знаешь, зачем я здесь. Дивизион — мой, пока я не закончу».

Джермелл Чарло Фото: Sarah Stier/Getty Images

Стоит отметить, что Джермелл дал очень важный опыт для потенциальных последователей. Например, перед реваншем Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева велись разговоры о том, что победитель может отправиться на штурм новой весовой категории. Сильнее оказался первый, а Турки Аль аш-Шейх не намерен отказываться от своей идеи. Есть ощущение, что после завершения трилогии он может довести дело до конца. Вот только опыт Чарло показал, что главная опасность заключается даже не в потенциальном поражении. Всё намного серьёзнее.

Поражение в своём регионе редко превращается в деклассирование. Например, единственная осечка Бивола случилась после судейского решения, которое некоторые по-прежнему считают очень спорным. А вот переход в новый вес часто превращается в избиение. Так случилось и с Чарло, выглядевшим статистом на фоне Канело. И именно это оттолкнуло потенциальных организаторов новых крупных турниров. Конечно, удачные примеры перехода в более высокую весовую категорию были. Но они, скорее, становятся исключением из правил. А Бивол может решиться на риск. И, как показала ситуация с Чарло, он может обернуться полнейшим провалом.