«Бетербиев больше сделал для России, чем Бивол». Интервью с Асланбеком Бадаевым

Единоборства переживают золотые времена. Прямо сейчас и в боксе, и в MMA огромное количество топовых турниров и интереснейших противостояний. Но не обходится и без проблем, которые преследуют профессиональный спорт. Мы поговорили с вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым. Функционер разобрал всё, что происходит в мире прямо сейчас.

– Многие ребята из ACA, как кажется, готовы к переходу в UFC. Как вы считаете, кто ближе всех подобрался к этому?

– Я как функционер лиги ACA не имею права говорить, что кто-то уйдёт в UFC. Что у нас с кем-то ведутся переговоры. Потому что мы конкурирующие организации. Кто-то скажет, что у UFC нет конкурентов. Но сама идея заключается в том, что мы промоушен по смешанным единоборствам. Занимаемся тем же, что делают они. А это автоматически делает нас конкурентами. Другое дело, в какой степени мы конкурируем, насколько это реально.

Сейчас говорить о том, что кто-то находится на стадии переговоров или перехода – неправильно. Но любые топы лиги ACA готовы конкурировать в UFC. Возьмём того же Гасанова, у которого остаются последние поединки по контракту. Он лучший боец вне зависимости от веса. И действительно может конкурировать в UFC. Просматривая последние поединки Дрикуса дю Плесси, ты понимаешь, что Магомедрасул имел бы хорошие шансы его победить. Юсуф Раисов также заявляет о своём желании попробовать свои силы там. Думаю, любой боец будет конкурентен в UFC.

Это самый крупный бренд единоборств. Бойцы стремятся туда, это логично. Оказавшись в UFC, ты становишься узнаваемым, тебя знают по всему миру. Но мы занимаемся другими делами, развиваем смешанные единоборства в России. И устраиваем интересные поединки здесь. Если будем отпускать в Штаты каждого желающего, наша организация расти не будет.

Асланбек Бадаев Фото: ACA MMA

– Нет ли ощущения, что система MMA налажена в России лучше, чем за рубежом?

– В России единоборства всегда были в моде. И в последние лет 15 у нас были промоушены хорошего уровня. Стабильно, чтобы мы все были в центре внимания, это было во второй половине нулевых. Эти традиции были всегда. А сейчас мы поднабрались опыта. ACA крепко стоит на ногах: частота проведения турниров, количество событий, ростер бойцов. Это делает нас самой полноценной лигой. Но при этом есть RCC, которая также проводит ивенты. У них есть кула́чка, бокс. Есть Fight Nights, Камил Гаджиев всегда актуален. Единоборства в нашей стране функционируют, планка повышается, система налажена. Но нужно понимать, что так это воспринимаем мы. А как нас воспринимают там?

Если мы говорим об общих восприятиях, то UFC – лидер рынка. Об этом говорят и рейтинги в нашей стране. Это самый крупный игрок. Но мне нравится то, что происходит с российскими единоборствами. Громкие противостояния, частота турниров. Мы поднабрались опыта. Считаю, что единоборства у нас прогрессируют.

– А нет ли ощущения, что ростер в UFC раздут? В попытках погнаться за частотой они теряют в качестве?

– Безусловно, это так. Я заметил это не только исходя из сегодняшней картины. Это довольно давно происходит. В погоне за количеством турниров, за глобализацией UFC теряет в качестве. Это объяснимо. Всегда происходит смещение в одну сторону. Бренд нужно развивать. В UFC погнались за количеством турниров, бойцов из разных стран. Но при этом качество ивентов, бойцов и даже имён значительно снизилось. Раньше попасть в UFC было знаком качества. Каждый понимал, что туда идут сильнейшие в мире. Сейчас такого ощущения нет. Организация самая крупная, комплексно у неё больше возможностей, плюсов. Но если мы берём чисто спортивный аспект, туда подписывают сомнительных бойцов, которые в России бы не преуспели. И многие бойцы в обход ACA туда подписывались. Которые здесь по всей логике не прошли бы топов. UFC делает шоу, зарабатывает деньги. Да, там спортивный аспект на высоком уровне. Но сейчас есть ощущение, что они пытаются найти баланс. Крен же в сторону медийных историй, а не спортивных.

Дана Уайт Фото: Getty Images

– Хороший пример – титульник Кая Асакуры?

– Тут нужно ещё понимать положение дел в наилегчайшем весе UFC. Кто был доступен на тот момент? Мокаев ушёл из лиги, с ним расстались. Другие претенденты были либо побиты, либо уже получили других соперников. Я внимательно изучал эту историю. Расклад сил был такой, что доступных и легитимных претендентов не оказалось. Да и сама весовая категория не самая интересная. Её воспринимают не слишком серьёзно. А представители дивизиона звёздами не становятся. Поэтому представители организации пошли на такой шаг. В данном случае это было оправданно. Но сама идея претендентства сходит на нет. Раньше нельзя было представить, что человек приходит и бьётся за пояс. А сегодня это реально. И это подтверждает то, о чём мы говорили. Сейчас спортивный аспект отходит на второй план. Того же Анкалаева долго держали в стороне от титульника, у Мокаева были свои проблемы.

За кулисами говорят, что у UFC есть целое пособие. Мол, ребята, выходите и рубитесь. Лучше проигрывайте зрелищно, чем побеждайте скучно. Уже организация требует, чтобы бойцы больше рисковали, устраивали шоу. А как же аспект защиты? Как же идея единоборств? Не пропустить, не получить ущерб, чтобы быть более долгоиграющим спортсменом.

UFC – платит. И может выстраивать политику так, как им удобно. Они хотят такой продукт, который полюбят люди. Но в MMA не играют. В смешанных единоборствах дерутся. А это опасно для здоровья. И любой боец скажет, что первая задача с детства – не пропустить и попасть. Не принять ущерб. А в UFC к этому призывают практически открыто. И это сбивает с толку. Кажется, что всё должно происходить более естественно. Например, нужно мотивировать бонусами. Кто хочет – дерётся открыто. Но есть и бойцы, которые исходят из навыков защиты, тактических изощрений. И если они хотят драться так – это их право. Вы не можете заставить людей драться так, как вы этого желаете.

– Может ли с Евлоевым случиться то же самое, что и с Мокаевым?

– Не думаю, что его сольют. Топурия поднялся на вес выше. И осталось не так много имён. Нужна новая свежая кровь. И Мовсар, Лопес – новые имена. Евлоеву не повезло, что в момент его восхождения были бойцы, которые дрались более зрелищно, безбашенно. Но сейчас благодаря терпению, победам и старанию Мовсар подойдёт к своему шансу, как и Анкалаев. С ним уже ничего не смогут поделать. Просто пришлось пройти путь более длительным способом. Думаю, Евлоев находится в одном поединке от титульного боя. Он парень, который одержал много побед. И я не назову его противостояния скучными. Удивительно, почему их так воспринимают. Дана Уайт открыто выражал недовольство Мовсаром и Анкалаевым. Однако это же личное отношение. Многие критиковали Сен-Пьера. Он также дрался не особо зрелищно. Но не помню, чтобы Дана о нём плохо высказывался. Да, у Мовсара нет безбашенного стиля. И нет харизмы, которая бы цепляла американского зрителя. А UFC и Уайт исходят из потребностей американского рынка. Не зашёл парень, Анкалаев не зашёл. Однако зашли Хамзат Чимаев, Пётр Ян, Александр Волков… В любом случае национальных и географических предрассудков нет. Это просто бизнес. Один парень более зрелищно дерётся, другой – менее.

Мовсар Евлоев Фото: Steve Marcus/Getty Images

– Что скажете о поединке Анкалаева и Перейры? Было ли ощущение перед судейским решением, что победу не отдадут?

– Если бы сказал, что на 100% был уверен – я бы соврал. Было ощущение, что могут не отдать. Кто понимает в единоборствах, тот видел, что Анкалаев забирает поединок достаточно уверенно. Но каждый раунд был напряжённым. Только одна пятиминутка получилась однозначной – где нокдаун был. Первый – за Перейрой. Он насыпа́л лоу-кики, а Анкалаев присматривался, передвигался и пытался понять, что соперник предложит. А с третьего – можно трактовать как угодно. Если бы судьи насчитали победу Перейре, это не было бы справедливо. Но я понимаю, что могли отдать. В целом Алекс делал меньше, опасался борьбы, выбрасывал меньше ударов. Магомед превосходил в скорости, шёл вперёд, оказывал давление. А Перейра был нерешительным. Справедливая победа. Однако ты никогда не знаешь, как судьи посчитают. Мы помним бой с Блаховичем. В этот раз было бы издевательством, если бы не отдали заслуженную победу Магомеду.

– А как вы восприняли то, что Анкалаев принял бой во время Рамадана, насколько это было опасно?

– С точки зрения того, как организм реагирует? Мы должны исходить из того, какого числа турнир прошёл. К тому моменту прошла неделя Рамадана. Вопрос в том, постился ли Магомед в это время или нет. Если постился, это оказало влияние на него, потому что целый день не кушать тяжело. С другой стороны, у нас есть разница в часовых поясах. Возможно, Анкалаев адаптировал свой организм к тому, чтобы ему было более привычно. Мы должны исходить из того, что, если он не держал пост и потом будет возмещать, это никак не повлияет. Но если он держал пост, это повлияет. Я знаю, как было у Бахрама Муртазалиева. Он держал пост до последнего, боксировал с Кулкаем и завоевал чемпионский пояс в боксе. Он говорит, что это было очень тяжело. Я, говорит, попил воду, как-то отпустил пост, вышел в ринг, и каждый удар чувствовал по своему организму, который попадал. Это были другие ощущения.

Я не думаю, что это станет сигналом, чтобы другие бойцы дрались в Рамадан. Но Анкалаева поставили перед выбором. Если бы он сейчас отказался биться с Перейрой, я думаю, его могли бы ещё на долгое время отодвинуть. Понимая это, Анкалаев принял бой, потому что до этого были отказы. Я считаю, как раз UFC исходила из того, чтобы дать титульный бой в самый неудобный момент для Анкалаева. Во-первых, когда он сможет отказаться, а во-вторых, если он даже примет, то может быть не на 100% готовым. Очевидно, что Дана Уайт не был рад победе Анкалаева. Это объяснимо с точки зрения бизнеса. Очевидно, что более эпатажный и харизматичный чемпион для нейтрального зрителя – Перейра.

Вопрос в том, соблюдал ли пост вот эту неделю Анкалаев. Если да, конечно, это скажется. Мы держим пост. Вечером ходим, боремся. И ты понимаешь, насколько тяжело. Твой организм обезвожен, ослаб. И каждое движение даётся с трудом. Это очень тяжело.

– Вопрос по поводу Ислама Махачева. Как вы считаете, есть ли человек, который ему сейчас в UFC интересен как соперник? Может ли его кто-то остановить?

– С весовой категорией выше сложно рассуждать. Там есть Белал Мухаммад. Думаю, это был бы очень тяжёлый бой для Ислама. С Шавкатом, я считаю, был бы непростой бой. Есть Иан Гарри, есть другие ребята, но у них пробелы в борьбе. Тот же бывший чемпион – Леон Эдвардс, он довольно крупный, неплохо борется. Не скажу, что всё было бы просто для Ислама. Но он способен быть чемпионом в этом дивизионе. Ему позволяют его навыки.

Если говорить о лёгком весе, назвать того, кто остановит Махачева, я не могу. С любым бойцом Ислам будет фаворитом. Но это единоборства, тут всё возможно. Много апсетов было в карьере известных бойцов. Да и Ислам сам проигрывал. Алекс Волкановски сказал, что единственный способ победить Махачева – попасть по нему. Если это кто-то и может сделать, то Илия Топурия. Он бьёт очень тяжело. Давайте доверять Волкановски, потому что он дрался и с тем, и с другим. И даже два раза улетал в нокаут, чувствовал мощь ударную обоих. Мы понимаем, что он не просто так об этом говорит. Я считаю, что Топурия, являясь панчером, будет опасен для любого бойца.

Но как отреагирует организм Илии на переход в лёгкий вес? Сохранит ли он свой тяжёлый удар в новом дивизионе? Да, у него был один поединок в лёгком весе, он также нокаутировал, но было ощущение, что он там и сам в нокдаун ушёл. И было видно, что масса пошла ему во вред. Мы должны исходить из того, как он себя будет чувствовать в новом дивизионе. Это был бы непростой бой, но Ислам будет фаворитом. Я считаю, что Арман Царукян — самый сложный соперник для Махачева. Благодаря своей мотивации, молодости, навыкам и борцовской подготовке. Царукян дал бы бой Исламу, но не был бы фаворитом. Поэтому Ислам — чемпион, он лидер рейтинга P4P. И он в том положении, когда может выбирать, у него есть право голоса. Понятно, что последнее слово за организацией, однако сейчас Махачев говорит: «Мне неинтересно биться с полулегковесом. Я уже делал это два раза, а сейчас пусть заслужит бой за пояс Топурия».

Со спортивной точки зрения это так, но, если мы берём медийную составляющую, нет ни одного поединка, который был бы более интересен, чем бой Ислама против Топурии. Ни с Царукяном, ни с Мухаммадом, ни с Шавкатом — ни с кем из них бой не будет интереснее в медийном плане, чем с Илиёй. Уже есть предыстория, когда Топурия цеплял команду, Хабиба. Илия – харизматичный, зрелищный боец, выражающий уверенность в своих силах. Плюс противостояние грузинских спортсменов и дагестанских. Плюс споры насчёт геополитики. Это не просто так всё происходит. Двалишвили против Умара, Долидзе против Шары Буллета, Топурия против Ислама. Это всё вызовет дополнительный интерес. Не сказать, что это самые приятные вещи, но это то, что бойцы используют для раскрутки боев, для продвижения. Поэтому последнее слово будет за UFC. И если вы меня спросите, я думаю, летом Ислам подерется против Топурии. И это будет самый большой бой из доступных на данный момент.

– А кто станет следующим чемпионом из России?

– Я считаю, что Хамзат Чимаев. Он выступает под другим флагом, но не перестаёт быть российским бойцом. Он и тренируется в России. Готовился к последнему бою в Кисловодске, на Эльбрусе и в Грозном. Хамзат ближе всех. После него идут Мовсар и Умар Нурмагомедов. Саша Волков тоже в обойме, однако у него будут проблемы с Аспиналлом и Джонсом. Самые важные бои Саша проигрывает, пока не научился преодолевать рубеж. Но исключать его чемпионство тоже не будем. Джон стареет, а Аспиналл не был проверен длительностью поединка. Он нокаутирует всех подряд в первом и втором раундах. Однако что будет дальше, если он не нокаутирует? То же самое мы говорили про Павловича. Нам нужен был ответ на вопрос: «Что будет, если бой затянется?» Явным претендентом на пояс Саша пока не выглядит.

По поводу Яна — всё зависит от того, что сделают в UFC. Я считаю, что Пётр Ян как боец может быть более интересен с точки зрения стиля и зрелищности, чем Умар. Он будет следующим. Но у Умара вижу больше шансов отобрать чемпионский пояс у Двалишвили, чем у Петра.

Пётр может опередить Умара в титульной гонке, однако шансов стать чемпионом у него, мне кажется, значительно меньше, чем у свежего и голодного Нурмагомедова. Умару есть ещё куда расти. Его потенциал не был реализован. Он дал близкий бой Двалишвили. И с точки зрения навыков Мераб был на фоне Умара неумехой. Но его кондиции и давление дали возможность забрать поединок. Однако с точки зрения навыков Умар ни в борьбе, ни в стойке не уступал. Я считаю, реванш будет совсем другим. Поэтому мне кажется, что у Умара шансов больше.

Умар Нурмагомедов Фото: Harry How/Getty Images

– Не кажется, что Усман Нурмагомедов подзадержался в PFL?

– Да нет, я думаю, у Усмана ещё есть работа. Он ещё может побиться с некоторыми ребятами. Мы должны понимать, что PFL – это не фарм-организация. У неё нет задачи отпускать своих чемпионов. И в статусе чемпиона покинуть организацию Усману будет очень тяжело. Я вижу такой сценарий, что, если Гаджи Рабаданов будет успешен, Усман может оставить титул вакантным и уйти. Но Усман подписал новый контракт с лигой, ближайшие два года проведёт там. Я не думаю, что он подзадержался. Он молодой парень, у него есть запас прочности, как и у Умара. Ему есть куда расти. Поэтому такие поединки, как против ирландского парня, пойдут ему на пользу.

В таких противостояниях будет происходить становление Нурмагомедова и переход на новый уровень. Он, я думаю, станет более матёрым в этих противостояниях. Самое главное — не проиграть. И потом он будет готов к переходу в UFC. Считаю, это вопрос времени.

– Дана Уайт открывает промоушен в боксе. Что вы ждёте от этого начинания?

– Сама идея понятна. Такая же модель, как и в UFC. Лучшие дерутся с лучшими, есть понятное продвижение, нет многих организаций. Есть одна линия, по которой бойцы двигаются. Но бокс прошёл становление задолго до MMA. И копировать чужую модель — это может быть не совсем то, что подойдёт и сработает.

Федерации никуда они денутся, прежняя боксерская история также будет жива. Просто мы прибавляем к этому модель из ММА, которую привнесёт Уайт. Я считаю, что Дана не вытеснит больших игроков, таких как Боб Арум, Эдди Хирн. Они слишком крепко стоят там. Тем более при посредничестве с Турки они начали проводить те бои, которые любители бокса давно ждали. И бокс не нуждается в Дане Уайте сейчас. Я не думаю, что это долгая история. Не думаю, что то, что работает в ММА, автоматически сработает в боксе. Интересно понаблюдать, потому что Уайт всё-таки большой игрок в мире единоборств. Безусловно, он привнесёт что-то новое. И, возможно, даже сможет сосуществовать с нынешней системой. Но больших игроков он не вытеснит.

– Вопрос по поводу боя Бивола и Бетербиева. Я видел, что вас возмутили комментаторы. Что случилось?

– Ощущение было такое, что комментаторы подтапливали за Диму. Однако я не хочу постоянно говорить об этом, выглядеть тем, кто жалуется. Боксёры повели себя правильно, очень достойно. Но люди, которые находятся вокруг, вели себя неправильно. После первого боя тренер Димы был раздосадован и делал заявления, которые не соответствуют действительности. Это было низко. Примите поражение. Да, бой равный и противоречивый. Однако Артур действительно победил. Он попадал тяжелее. А Дима, опасаясь его мощи, не доработал. Во втором бою он уже доработал, выбрасывал больше ударов. Это честный счёт — 1-1.

И когда комментаторы в поединке, где оба боксируют за Россию, свои предпочтения отдают, они автоматически отталкивают от противоположной стороны болельщиков Артура Бетербиева. Это более глубинная история. Люди себя начинают чувствовать представителями второго сорта в той стране, в которой они живут и пытаются добиваться успехов. Артур больше сделал для России, чем Дима. В его честь больше раз гимн играл, больше раз флаг поднимали. В любителях Бетербиев был на другом уровне. Он чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Это человек, который в любительском боксе очень долго Россию прославлял. Канада ему дала возможность. Во времена санкций он был вынужден боксировать под флагом этой страны, иначе у него отобрали бы титулы. Сразу после боя Артур возвращался домой и говорил, что он российский боксер. А сейчас и Дима под другим флагом фигурирует. Просто обидно, что в таком поединке комментировали слишком односторонне. Но каждый человек имеет возможность действовать по своим ощущениям. Когда бой комментируется на федеральном канале и формируется мнение миллионов людей, хочется большей объективности.

– А нужна ли трилогия? Не был ли показательным второй поединок? Кажется, что 1-1 в этом противостоянии – красивая история.

– Есть ощущение, что третий бой может забрать Дима. Он моложе, свежее. У него запас прочности есть. А Артур из-за возраста исчерпал свои возможности. Но, зная характер Бетербиева, он нуждается в этом поединке. И заслужил эту возможность. Думаю, Артур добьётся этого боя. Будет трилогия. Конечно, Дима свежее, мотивированнее. Однако сильный удар делает удивительные вещи.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– Нет ли ощущения, что за Биволом и Бетербиевым в российском боксе пропасть? Что происходит с нашим боксом?

– Я думаю, бокс у нас на хорошем уровне. Но из-за санкций и политической ситуации мы были загнаны в угол. Сказались промыслы МОК, организаций, которые отказывались подпускать к чемпионским боям спортсменов под российском флагом. Есть Хатаев, Гаджимагомедов, Батыргазиев, Муртазалиев. Мы владеем двумя поясами. Один из них – абсолютный. Я считаю, неплохо.

Боксеры тоже где-то подрастут, опыта поднаберутся. Я считаю, что у нас всегда будут свои чемпионы в профессионалах. Надеемся, что и политическая ситуация станет для нас более благоприятной. И тогда искусственное сдерживание российских бойцов закончится. И мы засияем по-новому во всех направлениях.

– А вот как раз по поводу Бахрама хотел спросить. Как вы считаете, на долгие годы он станет доминирующим чемпионом?

– Ну, видите, Бахрам всё-таки это не Бетербиев и не Бивол, у которых чувствуется километровый запас прочности. Он может победить любого, создать проблемы. Но будет ли он доминирующим чемпионом, мы сможем сказать, лишь когда Муртазалиев столкнётся с лидерами своего веса, если сможет с Кроуфордом встретиться или объединить пояса. Есть Богачук, есть Мадримов, есть хороший боксер Ортис. Если он будет проходить этих ребят, для нас всё станет более понятно.

Если он таких ребят будет проходить, а потом поднимется в весе, тогда, возможно, Бахрам своё наследие упрочит и на долгие годы будет чемпионом. А пока мы не знаем, на что способен Муртазалиев. Парень, который был работягой в любительском боксе, пришёл в профи, обладает серьёзным ударом. Но что будет в техничных, высококлассных противостояниях против таких же соперников? Вот это вопрос. Нам просто нужно это увидеть, дождаться этого, и тогда уже поймём, насколько это долгоиграющая перспектива.

– Усик высказался, что может провести бой с Перейрой. И даже попробовать себя в MMA, пусть и заявил об этом в шутку. Что скажете?

– Мне с трудом верится. Зачем это Усику нужно? Человек стал абсолютным чемпионом мира. Какая-то авантюра. Это слишком несерьёзно для его статуса. Перейра сейчас проиграл. Он больше не чемпион. Это скорее медийная история. Когда про это много говорят, но ничего не происходит. Всё можно предположить, но сейчас есть Дюбуа, Паркер, Баколе. Считаю, что у Усика работы много. Думаю, он проведёт поединок с Дюбуа, затем подерётся с Паркером и завершит карьеру.

– С одной стороны, круто, что какое-то спортивное долголетие есть, что Тайсон выходит в ринг. У нас Олейник в 47 лет в BKFC собрался драться на кулаках. Но нет ли ощущения, что в России после спорта дальше ничего нет и это проблема? Что они не от хорошей жизни дерутся в таком возрасте?

– Они привыкли зарабатывать неплохие деньги. Где-то не получилось вовремя сориентироваться и сделать правильное вложение. И бойцы понимают, что разом могут получить такие большие деньги только в поединке. Это финансовый аспект. Второй аспект – тщеславие и зависимость. Когда ты хочешь, чтобы о тебе говорили, хочешь испытать адреналин, чувство опасности. Вот этот момент, когда вся арена видит тебя, весь мир за тобой наблюдает. Тяжело от этих ощущений отказаться. Там много факторов. Но когда такие ребята выходят и бьются, особенно с молодыми, на это тяжело смотреть. Поэтому я считаю, что для них какую-то лигу пенсионеров нужно создавать, когда они с себе подобными будут боксировать. Или же просто найти им применение там, где по голове не бьют, чтобы они могли зарабатывать деньги какие-то, быть в центре внимания.

– Кличко заявил, что хочет вернуться, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира. Реально ли это?

– Кличко не похож на человека, у которого нет денег. Для него это наследие. Он всё это время тренировался, находится в прекрасной физической форме. В его случае можно попробовать. Но мне кажется, что тот же Дюбуа отправит Кличко в нокаут. Время не обманешь.

– Что происходит с вашей историей с Сульяновым?

– Он вроде бы подписал контракт. Схватка планируется не позже июня. Если не будет проведена в такие сроки, я эту идею оставлю, больше в этом не участвую. Из-за того что люди говорят, но не делают, эту историю не воспринимают всерьёз. Уже год, как родилась идея, но ничего не происходил. Камил дал слово, что схватка состоится до конца июня. Дальше тянуть смысла нет. Я долго ждал. Считаю, что нужно завершать эту историю.