Потерял отца в девять лет, но не сломался. Первый боец из Тывы – в ONE

28 марта в Бангкоке, Таиланд, состоится турнир One Friday Fights 102. Он вызывает серьёзный интерес у фанатов единоборств из России. Свой очередной поединок проведёт россиянин Торепчи Донгак. Боец вошёл в историю организации как первый тувинец, который подписал контракт с лигой. Новым соперником станет представитель Филиппин Марвин Куиранте, который носит прозвище Зелёный гоблин. Поединок пройдёт в минимальном весе по правилам смешанных единоборств. Стоит отметить, что Донгак успел набить приличный рекорд 3-1 по MMA в ONE FC. А теперь Торепчи продолжает продвижение к заветному чемпионскому титулу.

Любопытно, что дебют в ONE получился сложным. И первый поединок боец проводил по правилам кикбоксинга. Тот опыт Донгак вспоминает без сожаления. И даже рассчитывает на реванш: «Я был очень рад, когда подписал контракт с этим промоушеном. Потому что давно за ними следил, знал их бойцов, смотрел бои. И в первом же поединке мне предложили очень сильного соперника — китайца, который до этого дрался за титул. Я ещё раньше за ним наблюдал, изучал его стиль. Можно сказать, был его обычным фанатом. Когда узнал, что буду драться с ним — честно, был в шоке. Не мог поверить, что это реально. Было тяжело — профессиональный подход, нагрузки совсем другие, не как в любителях. Но я тренировался, старался изо всех сил. К тому бою тоже подошёл в хорошей форме, однако из-за недостатка опыта проиграл. Сейчас очень хочу реванш. Если в будущем появится такая возможность — буду только рад».

Торепчи Донгак Фото: Из личного архива бойца

А затем начались поединки по правилам смешанных единоборств, и Торепчи расцвёл. На три победы пришлось всего лишь одно поражение. Донгак постоянно закатывает яркие бои, дважды финишировал своих соперников. Однако к единоборствам тувинца привела непростая жизнь. Детство бойца получилось очень сложным: «Я всю жизнь провёл в Туве, в маленьком городе Ак-Довурак. Детство было непростым — нас с сестрой воспитывала одна мама. Отец был с нами, но, когда мне было девять, он умер из-за болезни. Маме тогда было очень тяжело, мы это с сестрой чувствовали каждый день.

В первом классе отец отвёл меня в секцию вольной борьбы. Я просто ходил на тренировки, не особо увлекался — тогда это было так, для себя. Однако после того как папы не стало, мне захотелось серьёзно заняться чем-то. Одноклассники пошли в зал кикбоксинга, и я решил попробовать вместе с ними. Сначала много проигрывал, было очень тяжело. Но мама верила в меня. Чтобы отправить меня на соревнования, она каждый раз занимала деньги. И я не хотел подводить. Постепенно начало получаться — стал побеждать всё чаще. Так прошло моё детство — в зале, в поездках на турниры, рядом с мамой, которая всегда поддерживала».

Тувинец очень гордится тем, что представляет на международной арене Россию. А ещё скромно относится к своему статусу первого в истории представителя Тувы в ONE: «Да, это очень волнительно — представлять Туву и Россию. Потому что наши предки достойно сражались за свою родину, и мне тоже хочется не подвести, доказать наш уровень. Конечно, на родине в Тыве меня уже узнают. Люди начали уважать — и меня, и маму. Это для нас очень важно. Я рад, что у меня такой путь получился».

Торепчи – настоящий боец, который свой путь прокладывает через тернии к звёздам. И карьера Донгака в ONE FC это наглядно демонстрирует. После поражения в дебютном поединке россиянин сменил дисциплину и стал колотить соперников. А серия из двух побед приблизила тувинца к потенциальному титульному противостоянию. И наш соотечественник уже стал настоящей звездой организации. Кажется, определяющим для Торепчи станет именно предстоящий поединок. Он покажет, насколько Донгак готов к столь серьёзным вызовам.