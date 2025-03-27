«Он просто всех дурачит». Что там с обещанным боем Джонс — Аспиналл?

Концовку прошлого года временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл провёл в режиме агрессивной раскрутки потенциального боя с Джоном Джонсом. Были и «уточки» (ducking в английском сленге это «избегать, уклоняться»), фанатские флешмобы, параллели между соперником Джона Стипе Миочичем и Джо Байденом. Всё это жутко бесило Джонса, он срывал некоторые интервью, очень болезненно реагировал на фанатов, обвинявших его в трусости и регулярно посвящал посты на тему того, почему наследие Аспиналла — ничто и британец просто один из многих бойцов, пытающихся запятнать его величие.

После победы над Миочичем Джонс всё же высказался о бое с Аспиналлом: «Я не особо беспокоюсь о поединке с Томом. Люди могут называть меня уточкой или цыплёнком, но я собираюсь пойти домой и обналичить чек на крупную сумму. Если это был мой последний бой в жизни, то не возражаю. Я нахожу Аспиналла раздражающим. Он мне просто не нравится. В конце концов, если я дам ему возможность подраться со мной, то хочу получить солидную денежную компенсацию. Хочу эти чёртовы деньги. Том мне совсем не нужен, я нужен ему».

Тогда же Джонс обозначил, что ему интереснее бой с Алексом Перейрой и он совсем не возражает просто завершить карьеру. Но Дана Уайт сразу заявил, что бой Джонс — Аспиналл «на 100% состоится». Уже в январе прошли первые слухи, что Джонс требует за бой с Аспиналлом $ 30 млн. Сообщил об этом Джо Роган, и позже он же опроверг эту информацию, ссылаясь на личный разговор с Даной Уайтом, где это обсуждалось.

В последние недели разговоры о бое Джонс — Аспиналл обострились, и вопросы Дане Уайту начали задавать всё чаще. И он, как правило, утверждал, что всё будет летом. Предполагалось, что поединок планируют на Международную бойцовскую неделю, где пройдёт UFC 317. На этом фоне и Том Аспиналл подогревал интерес, рассказывая, что провёл встречу с руководством и осталось только получить да от стороны Джонса.

Том Аспиналл Фото: Getty Images

«Этот бой состоится. Сделка уже почти заключена, но пока не до конца. Не настолько, чтобы я мог прямо сейчас объявить дату. Осталось решить, когда именно он состоится, подписать контракты и завершить все формальности. Мы с командой считаем, что это, вероятно, самый большой бой в тяжёлом весе, который мы когда-либо организовывали. Когда мы доведём дело до конца, официально анонсируем бой и начнём его продвижение, это станет крупнейшим поединком в истории UFC среди тяжеловесов», — заявил Уайт в одном из мартовских интервью.

Раньше Джонс требовал бой с Алексом Перейрой, но поражение бразильца и утрата титула сделала этот вариант неактуальным, что только на руку Аспиналлу и UFC, которая не хочет больше морозить британца. Какие вообще теперь есть препятствия для этого поединка?

Энди Аспиналл (отец Тома), Хантер Кэмпбелл и Том Аспиналл Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Во-первых, деньги. Деметриус Джонсон призвал UFC дать Джонсу требуемые $ 30 млн (да, снова вдруг начала фигурировать эта сумма). А Колби Ковингтон заявил, что, по его информации Джон просит $ 40-50 млн. В любом случае суммы большие, но, учитывая настрой Уайта на этот поединок, договориться можно.

Во-вторых, Ариэль Хельвани дал ещё один любопытный инсайд: «Мне сообщили, что Джонс требует на подготовку шесть месяцев – и это после того, как бой с Аспиналлом будет согласован».

Зная Джонса и его тщательно выверенную подготовку к соперникам, в это легко поверить. Но если мы принимаем инсайд за правду, а Хельвани заслуживает доверия, то на Международной неделе боёв этого поединка точно не будет — она всего через три месяца. И если это не UFC 317, то Джонса будут беречь до традиционного ноябрьского турнира в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден». Соответственно, Аспиналлу придётся ждать до конца года.

Аспиналл уже отреагировал: «Джонс дурит общественность. Я не спорю, что он великолепный боец. Но он три года бегал от Фрэнсиса Нганну — и сейчас избегает меня. При этом ему удается манипулировать СМИ — и это, конечно, доказывает, что он очень умён. С этим даже спорить бессмысленно. Считаю ли я, что он боится принимать тяжёлые вызовы на данном этапе карьеры? Конечно. Я принимаю и уважаю это, но факт остаётся фактом».

А Даниэль Кормье намекнул, что, возможно, Джонс просто всех водит за нос: «Речь шла о том, что поединок Джонса и Аспиналла возглавит в июне номерной турнир на Международной бойцовской неделе, однако, похоже, всё переносится на конец года, потому что Джон Джонс заявил, что ему нужно шесть месяцев на подготовку к бою.

Сначала он сказал, что хочет $ 30 млн, а теперь говорит, что ему нужно время. И мне кажется, он просто не собирается драться с Томом Аспиналлом, который праздновал поражение Алекса Перейры, потому что Джон Джонс больше не может использовать бой с ним как костыль. Дело в том, что Джон Джонс находится в таком положении, что ему нет необходимости драться с кем бы то ни было, поэтому меня не покидает ощущение, что этими требованиями он просто нас всех дурачит».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Почти нет вариантов, что бой Джонс — Аспиналл пройдёт летом, а с каждым последующим месяцем этот поединок кажется всё более несбыточным. В этой ситуации жаль только Тома, который находится в расцвете сил и вынужден простаивать в ожидании боя с Джонсом, который может вообще не состояться. И это упущение UFC. Ну а Джон вполне может чуть позже сказать, что завершает карьеру. Болельщики повозмущаются, но в итоге он всё равно останется в истории в качестве величайшего (или одного из) бойца ММА с поясами в двух весовых категориях.