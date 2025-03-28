Шара не делает выводов. Сейчас Буллету нужен удобный, а не громкий бой

1 февраля на турнире в Саудовской Аравии Шара Буллет, он же Шарабутдин Магомедов, потерпел первое поражение в профессиональной карьере, не подстроившись под неудобного Майкла «Венома» Пейджа. Три раунда британец держал Шару на удобной для себя дистанции, сам же спокойно работал вторым номером и при необходимости велосипедил. В итоге закономерно забрал бой, а Магомедов лишился места в топ-15 среднего веса.

Изначально поединок с Веномом тоже казался странным. Шара и его команда погнались за большим именем, однако не учли нюансы. Либо учли, но не посчитали их достаточно существенными. Ещё ни один боец в ММА не побеждал Венома, если пытался тягаться с ним только в стойке. У Пейджа неудобный стиль, он высокий, с длинными даже для среднего веса конечностями. И с точки зрения рейтингов это тоже был неудачный выбор — попасть в топ-15 среднего веса и выбить себе бой с бойцом из категории ниже. Совокупность всех этих факторов вылилась в поражение, которое, очевидно, всё же подкосило перспективы Шары и отразилось на его статусе восходящей звезды.

Магомедов решил уйти в тень на несколько месяцев, чтобы залечить травмы и дождаться следующего турнира на Ближнем Востоке. 28 июля в Абу-Даби пройдёт турнир серии Fight Night, и Шара явно захочет вернуться в октагон именно там — он уже обозначил, что хотел бы биться в июле. Правда, похоже, выводов из поражения Буллет не сделал и опять гонится за громким именем, не просчитывая риски.

Уже были многократные вызовы в сторону итальянца Марвина Веттори, который недавно откатился в конец десятки, а теперь к нему добавился Роман Долидзе. К грузинскому бойцу Шара обратился через интервью: «Роман Долидзе меня вызывал, и все говорили, что я избегаю этого боя. Роман, иди на меня! Тогда мне это было неинтересно, и люди говорили, что я его избегаю, теперь я его вызываю, но уже он меня избегает».

Шара Буллет Фото: Getty Images

Понятно, почему Шара, выпав из рейтингов, стремится туда вернуться, но выбор в пользу Долидзе и Веттори — странный. Оба хороши в борьбе, могут подключить её, если в стойке что-то пойдёт не так. Магомедова, напомним, спокойно переводил чистый ударник Бруно Силва. А Долидзе с Веттори ещё и гораздо более мощные физически — где не хватит техники, могут добрать просто за счёт силы. Им нет смысла тягаться с быстрым и техничным Шарой в стойке, а долго удерживать их на дистанции киками тоже не получится. Веттори так и вовсе человек с железной челюстью, способной без единого нокдауна принять 200+ акцентированных ударов от Джареда Каннонье.

К тому же Долидзе и Веттори нельзя назвать яркими и медийными бойцами, как того же Пейджа. Можно проиграть и растратить весь хайп впустую. А Веттори тем временем уже дал понять, что готов биться с Шарой и принял предложение. Почти наверняка Марвин рассматривает россиянина как возможность относительно спокойно вернуться на победную тропу.

Шаре после поражения не нужно спешить вернуться в бои с топами, у него достаточно времени. Логичнее выбрать соперника, немного более удобного по стилю, тем более их в ростере среднего веса тоже достаточно. Есть условные Закари Риз, Оззи Диаз, Эдмен Шахбазян. Если обязательно нужно биться с человеком из топ-15, то подошли бы Мишель Перейра и Роман Копылов.

Пусть это будет не самый громкий бой, зато так больше шансов вернуться на победную тропу. Второе подряд поражение болезненно скажется на перспективах Шары, поэтому к выбору соперника, когда есть такая возможность, нужно подойти максимально грамотно. А уже потом набирать обороты (в том числе продолжая работать над защитой от борьбы) и двигаться в сторону топов.