Вместо титула UFC — скитание по слабым лигам. Карьера Мокаева рушится

Мухаммад Мокаев – талантливый боец, который в молодом возрасте успел пошуметь в UFC. Уроженец Дагестана был в лучшей лиге на планете долго, неизменно побеждал. Вот только произвести впечатление на руководство своими поединками так и не смог. Поэтому сразу после истечения срока контракта покинул организацию, отправившись в свободное плавание. Сначала казалось, что переход в Brave CF – лишь временная мера, которая поможет вернуться и вновь засиять. Но пока ситуация складывается совершенно иначе. Видимо, Мокаев не нашёл постоянного пристанища и там, поскольку уже подписался на новый вызов.

Появилась информация, что 2 мая состоится дебют Мухаммада в лиге Karate Combat. Именно там выступает представитель России Ильяс Хамзин, который успел провести два поединка. А теперь довольно неожиданно промоушен пополнил и Мокаев. Видимо, лига столкнулась с тем, что просто не получается организовывать поединки для опасного дагестанца. Сначала Мокаеву с огромным трудом нашли оппонента, который слетел буквально за три дня до боя. Затем подсунули откровенно слабого соперника, которого Мухаммад быстро финишировал. А новых вызовов для Карателя, видимо, пока нет.

С одной стороны, инициативу Мокаева можно поддержать. Он не сидит на месте и пытается развиваться. Вот только смешанные единоборства решил поменять… на карате. Говоря откровенно, это не самый очевидный выбор для человека, который рассчитывает в самое ближайшее время вернуться в лучшую лигу на планете. А Мухаммад уверен, что стал бы главной звездой своего дивизиона в UFC очень быстро: «Я тренировался с Пантожей, когда мне было 22 года. И я знаю, на что способен. Прямо сейчас я был бы чемпионом. Но у бога на меня другие планы, и я принял их, продолжаю тренироваться и двигаться вперёд. Меня ждёт нечто великое».

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images

Дагестанец, как кажется, начал терять время. Конечно, Мокаеву всего лишь 24 года – он очень молод по меркам единоборств. Однако в UFC Мухаммад успел набрать поступательное движение. Победы шли одна за другой, Каратель оттачивал своё мастерство. А теперь внезапно решил перебраться в совершенно другую дисциплину. И весь вопрос будет заключаться в том, насколько безболезненным окажется возвращение. Поскольку тренировки для Karate Combat, как и сами поединки, будут иметь свою специфику и особенности. Поэтому Мокаев вполне может «подрастерять» в плане смешанных единоборств.

Стоит отметить, что отношение UFC уже выглядит безразличным. Босс лиги Дана Уайт сразу заявлял о потерянном интересе со стороны лучшего промоушена на планете. Кажется, после полугода скитаний ситуация совсем не изменилась, даже стала более грустной для Мухаммада. На одной из пресс-конференций Уайт лишь пожелал Мокаеву успехов в других организациях: «Я не вижу его здесь. Матчмейкеры не хотят работать с ним. Мы не хотим его переподписывать. Он свободный агент и может стать чемпионом где-то в другом месте».

Мокаев продолжает скитаться по слабым лигам и искать себе пристанище. Видимо, он рассчитывал на совершенно другое отношение со стороны Brave. Но возвращение получилось быстрым, никаких особенных дивидендов не принесло. Поэтому путь Карателя продолжается. Интересно, как именно Мухаммад покажет себя в карате. Но ещё более важный вопрос: «А сможет ли он быстро и успешно вернуться после этого в смешанные единоборства?»