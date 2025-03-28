У Пола проблемы. С ним хочет драться телохранитель Месси — экс-боец и ветеран Афганистана

Логан Пол – один из самых популярных бойцов на планете, хотя выдающихся успехов на спортивном поприще так и не добился. Но блогер активно привлекает к себе внимание за пределами «канатов». Совсем недавно даже бросил вызов самому Лионелю Месси! Конечно, позже Логан признался, что просто привлекал к себе внимание, а обращение к знаменитому футболисту носило шуточный характер. Вот только замять эту историю без скандала не получилось. За Месси вступился его телохранитель – Яссин Чеуко. И теперь охранник намерен провести поединок с Полом по правилам бокса.

Логан быстро понял, в какую неприятную историю он угодил. И даже попытался выдать свой вызов за шутку. И признался, что сделал выпад в сторону Месси только для того, чтобы лишний раз привлечь внимание к своей персоне. Но просто так забыть ситуацию не получается. И Чеуко даже записал специальное видеообращение, обратившись к Полу: «Слушай, Логан — я записываю это видео, потому что многие люди останавливают меня на улице. Я получаю много комментариев по поводу этого боя. Уже нельзя давать заднюю, выхода нет. Давай подерёмся ради людей. Давай сделаем это!»

Чеуко славится своей отчаянностью и подготовкой. Совсем недавно он стал звездой социальных сетей, когда буквально за считаные секунды преодолел солидную дистанцию, чтобы оградить Месси от выбежавшего на поле фаната. А раньше Яссин делился записями своей жёсткой подготовки. И признавался, что готов абсолютно на всё ради того, чтобы выполнить свой долг: «Я готов бежать по полю в кроссовках. Упасть лицом вниз перед тысячами людей. Быть сбитым с ног и униженным, если это необходимо. Ничто из этого не имеет для меня значения. Потому что мой имидж не имеет значения — важна только моя миссия. И если однажды мне придётся отдать свою жизнь, чтобы выполнить свой долг, я сделаю это без колебаний».

У американца арабского происхождения действительно феноменальная подготовка. А всё потому, что он проходил службу в военно-морских силах США. Это одно из самых элитных направлений, к которому предъявляются повышенные требования в плане физических кондиций. Кроме того, Яссин принимал участие в операциях, которые проходили в Ираке и Афганистане. Там Чеуко был в рядах основного тактического подразделения сил специальных операций ВМС США Navy Seal, которых часто именуют «морские котики».

Яссин Чеуко Фото: Из личного архива Яссина Чеуко

Яссин не просто так призывает Логана провести поединок. Он подготовлен и в спортивном плане. В США Чеуко считается экспертом в сфере смешанных единоборств, тхэквондо и бокса. Более того, по последнему он даже даёт уроки для желающих, личные тренировки. А в MMA телохранитель Месси успел провести несколько поединков. Правда, информации о них практически нет, что подтверждает их не самый высокий уровень. Но бои всё-таки были, на что указывают фотографии со страницы Яссина в социальной сети.

Яссин Чеуко Фото: Из личного архива Яссина Чеуко

Логан быстро отказался от своего вызова к Месси, когда на него начал «нападать» телохранитель футболиста. И это понятно. Пол занимается больше реслингом, в котором акцентированных ударов не наносится. А поединок с Чеуко может завершиться форменным избиением блогера. Яссин защищает одного из самых популярных и гениальных футболистов на планете, поэтому его подготовка не вызывает никаких вопросов. Но это вполне могло стать очень любопытной и громкой имиджевой историей. Бой всё равно раскручивали бы как противостояние семьи Полов и Месси. А значит, в Америке собралось бы очень большое количество зрителей.