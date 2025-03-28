«Мир любил Чимаева, теперь всё наоборот». Как Хамзат превратился в тихоню

Хамзат Чимаев – непобеждённый боец UFC, который всегда вызывает запредельный интерес публики своими выходами в октагон. А сразу после попадания в лучшую лигу на планете его уверенно называли одним из самых перспективных талантов. Складывалось ощущение, что Борз быстро превратится в настоящую суперзвезду. Он выручал организацию в нужный момент, проводил бои с разницей в неделю. А Дана Уайт расписывался в восхищении, говорил о невероятных качествах Хамзата. Вот только прошло уже пять лет, а Чимаев никак не доберётся до звания чемпиона UFC. И, кажется, начинает разочаровывать болельщиков.

О проблемах Чимаева вновь начали говорить прямо сейчас – когда Борз подобрался практически вплотную к титульному шансу. Аналитик и эксперт Чейл Соннен отметил, что Хамзат перестал вызывать прежний трепет у фанатов. И совершенно справедливо подчеркнул, каким закрытым и нелюдимым стал боец: «Чимаев был любимцем публики. Было всего два человека, которых любили точно так же, — Конор Макгрегор и Ронда Роузи. Мир любил Хамзата. Сейчас же всё совершенно наоборот. У него не взять интервью. Мы даже не знаем, в какой стране он живёт. Это очень странно».

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Складывается ощущение, что Хамзат действительно стал максимально закрытым человеком. Он выходит в октагон и демонстрирует своё высочайшее мастерство. Но в паузах между поединками уходит в тень. Никто не знает, как именно складывается жизнь Борза за пределами октагона. А главное, не совсем понятно, с какой же всё-таки страной себя сейчас ассоциирует Чимаев. Готовится, судя по словам Асланбека Бадаева, в России, выступает под флагом ОАЭ. Вот и сам боец уже не может выделить для себя одну страну: «Люблю свою родину — Россию. И Арабские Эмираты. Человек мира, можно сказать».

Хамзат стал намного скромнее на пресс-конференциях. Видимо, сказывается отношение к трэш-току и подобному способу разгонять поединки на родине – в Чечне. Там совсем недавно очень негативно оценивали поп-MMA. А также призывали соотечественников отказываться от подобных способов прогревать поединки. С тех пор стал намного тише и Борз. Конечно, Чимаев по-прежнему не самым лестным образом отзывается о возможных соперниках. Но и черту не переходит, ведёт себя достаточно корректно. Поэтому сложно представить, что Хамзат внезапно начнёт продавать свои поединки, словно Конор Макгрегор.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Чимаев – настоящий мастер, который раз за разом демонстрирует своё высочайшее мастерство в октагоне. Но складывается ощущение, что свою любовь публики он действительно теряет. Фанатам не хватает частоты выступлений, активности за пределами октагона. Болельщикам не хватает того самого Чимаева, в которого в своё время и вцепились в UFC. Кажется, именно поэтому Борз пока так и не получил своего титульного шанса, который изначально ждали уже после нескольких поединков в лучшей организации на планете. А ещё Чимаев утратил то самое отношение босса организации. И теперь Уайт часто высказывается о чеченце с разочарованием в репликах.

Дана Уайт президент UFC «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».



Кажется, Чимаеву просто необходимо откатиться назад. И не в плане своих навыков, титульных шансов и притязаний. А в вопросе поведения за пределами октагона, а также отношения к самим боям. Складывается ощущение, что никто уже не отберёт у Борза шанса подраться с Дрикусом дю Плесси. И тогда Хамзат получит прекрасную возможность завоевать чемпионский пояс. Однако даже если всё получится, в дальнейшем титул придётся удерживать. И делать это в такой же манере вряд ли удастся. Все ждут более открытого, яркого, а главное, постоянного Чимаева. Но может ли это дать публике сам Борз? Большой вопрос.