У UFC действительно проблемы с ESPN? Воспользоваться этим может Netflix

Разговоры о том, что UFC на спаде и уже не может держать высоко задранную планку, идут не первый год. Главный аргумент — снизившиеся продажи PPV. В целом это не сильно удивляет, в промоушене нет таких медийных монстров, как Конор Макгрегор, который мог эффективно раскрутить бой и привлечь зрителей – как на арену, так и к экранам телевизоров.

Но нюанс в том, что в последние годы UFC не зависит от продаж платных трансляций (напомним, к этому контенту относятся только мейн-карды номерных турниров). В 2018 году завершился контракт промоушена с телевизионной сетью Fox, которая транслировала турниры на территории США с 2011 года. Тогда начались разговоры о том, что права на показ ивентов могут перейти к другому медиагиганту — ESPN. В Fox тоже были заинтересованы в продолжении сотрудничества, но не потянули финансовые аппетиты Даны Уайта и компании. По предыдущему соглашению Fox платил $ 100 млн в год и готов был удвоить сумму, но в UFC хотели увеличить доход в четыре раза. В итоге Fox отвалился, а с ESPN договорились на $ 300 млн.

Дана Уайт Фото: Getty images

Поначалу это был контракт на пять лет на общую сумму в $ 1,5 млрд. Стартовало соглашение в 2019 году.

Планировалось, что бродкастер получит право транслировать на новой интернет-платформе ESPN+ (запустилась в апреле 2018-го) 15 турниров UFC Fight Night, каждый из которых будет включать по 12 боёв, новые сезоны Dana White’s Contender Series, превью, трансляции пресс-конференций и взвешиваний, а также доступ к архивам. В целом главной задачей для канала было привлечь аудиторию на ESPN+.

Всего восьми турниров хватило, чтобы в ESPN поняли, что новый контент хорошо зашёл аудитории. Контракт вступил в силу в январе, а в марте соглашение пересмотрели и продлили до конца 2025-го. Но с определёнными изменениями. Самое важное — ESPN получил возможность продавать платные трансляции и транслировать ивенты по ТВ. Начиная с турнира UFC 236, купить PPV в США можно только через ESPN+. А UFC взамен получает гарантированные суммы за каждый номерной турнир. Это помимо основной суммы по соглашению, которая, по информации некоторых журналистов, после перезаключения сделки выросла до $ 450 млн.

Что касается выплат за номерной турнир, то цифр, разумеется, в открытом доступе нет. Зато есть предположения, что UFC получает сумму, эквивалентную доходу от продаж примерно 500 тысяч PPV. Это позволило уйти от зависимости от продаж PPV и звёзд а-ля Конор Макгрегор. Безусловно, цифры стали хуже, потому что людям в США, помимо подписки на сам сервис ESPN+ ($ 12 в месяц), приходится отдельно «докупать» турнир.

Отсюда пошли разногласия между бродкастером и UFC. Пик пришёлся на мартовский турнир UFC 313, который возглавили Магомед Анкалаев и Алекс Перейра. Из-за сбоев на стороне ESPN у многих возникли проблемы с покупкой PPV, что вылилось в снижение продаж и массовое недовольство фанатов. Дана Уайт подтвердил: «Да, мне рассказали, что были проблемы на стороне ESPN+. Я не знаю, что у них случилось, но было много раздражённых людей».

Магомед Анкалаев Фото: Cooper Neill/Getty images

По информации репортёра New York Post Эрика Рихтера, этот сбой стал, возможно, «последним гвоздём в крышку гроба» отношений UFC и ESPN. В свою очередь, в ESPN недовольны отдачей — их затраты не отбиваются реальными продажами PPV. Рихтер утверждает, что UFC получает сумму, которая примерно равна продажам 300 тысяч платных трансляций, но «нет шансов, что ESPN получает эту сумму от проданных PPV». До 15 апреля у UFC есть эксклюзивный период переговоров с ESPN, а дальше они смогут вести переговоры с другими медиагигантами.

Bloomberg Screentime провели опрос среди инсайдеров, и там считают, что ESPN сейчас не в лучшей позиции, если они хотят продлить контракт с UFC. Куда более вероятно, что сделку перехватит Netflix или Amazon, с которым велись переговоры ещё до заключения контракта с ESPN. Есть и вероятность, что права будут поделены между несколькими бродкастерами. Это подтверждает и экс-боец Брендан Шауб: «Не удивляйтесь, если PPV и четыре вечера боёв останутся на ESPN, а самые захватывающие бои перейдут на Netflix и/или Amazon».

Дана Уайт говорил о такой возможности ещё в прошлом году: «За все эти годы, что мы вместе, у нас были некоторые разногласия с ESPN, но я чувствую, что сейчас мы в очень хорошем месте, и я очень доволен своими отношениями с ними и тем, как всё складывается. Посмотрим, что из этого получится. Наша новая сделка по правам станет большим событием. Кто знает, может, мы пойдём по пути NBA и NFL и окажемся на нескольких платформах вместо одной. Всё двигается и быстро меняется».

По сведениям того же Bloomberg, в UFC рассчитывают получать порядка $ 1 млрд в год, то есть как минимум в два с лишним раза больше, чем сейчас. Во многом поэтому фаворитом считается Netflix, который раньше открещивался от показа спортивных соревнований, но в прошлом году начал осваивать новую территорию. Сначала была сделка с WWE (тоже, как и UFC, входят в холдинг TKO) на 10 лет, по которой реслинг-промоушен получил $ 5 млрд. А после проведения боя Джейк Пол — Майк Тайсон в Netflix, где были рекорды по просмотрам, окончательно убедились, что в единоборства можно вкладываться.

Исполнительный директор компании TKO Марк Шапиро заявил, что есть как минимум три платформы, заинтересованные в показе турниров UFC у себя. А ещё подметил важный момент, связанный с ESPN — там ведут переговоры о новом контракте с НБА, и планируется, что он будет гораздо увесистее предыдущего. В связи с этим в UFC хотят в том числе понаблюдать, чем закончится эта история и будет ли бродкастер в состоянии удовлетворить запросы промоушена.

Помимо Netflix и Amazon, в деле и TNT Sports. Их генеральный директор Луис Сильбервассер уже обозначал интерес к UFC: «Мы знаем, что единоборства — та область, которой у нас нет. Боевые виды спорта, такие как UFC, возбудили наш интерес. Но они тоже должны предложить нам некую ценность».

Дана Уайт Фото: Getty images

Тем не менее главный фаворит — именно Netflix. Но тут важно понимать, что если UFC перейдёт на эту платформу, то придётся отказаться от традиционной модели продаж PPV и смириться с тем, что показ турниров войдёт в цену подписки. Так же получилось и с WWE — бо́льшая часть ивентов вошли в подписку. Но, как отмечает Эрик Рихтер, в ТКО готовы проявить гибкость, если сделка стоит того. Тем более сделка с Netflix обещает стать самой крупной в истории UFC. Ради такого стоит отступить от некоторых традиционных моделей.

Так или иначе, разговоры о том, что UFC переживает кризис, скорее всего, преждевременны. Если промоушен сумеет выбить желаемые условия в переговорах с Netflix, то это лишний раз докажет, что конкурентов у этой организации в ближайшее время не будет, а значит, и за будущее переживать не стоит.