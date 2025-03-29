«Это будет грандиозная история». Бронзовый бомбардировщик заходит на последний полёт?

Деонтей Уайлдер в свои 39 лет продолжает оставаться на слуху. Вот только последние события в карьере Бронзового бомбардировщика всё громче намекают на её завершение. Поражений оказалось слишком много, а сам американец стал выглядеть в ринге посредственно. В трёх из пяти последних поединков Уайлдер был отправлен в нокаут. А после одного из боёв Деонтей заговорил о том, что запал начинает пропадать. Теперь же был анонсирован новый вызов в карьере Бронзового бомбардировщика. Сам боксёр обещает, что станет новой версией себя, перезапустится. Но есть ощущение, что он выходит на последний полёт.

Финиш профессионального пути действительно выглядел самым логичным вариантом. Очень долго Деонтей шёл непобеждённым. А после реванша с Тайсоном Фьюри начал рассыпаться на части. Два поражения от Цыганского короля, провал с Джозефом Паркером, форменное избиение от Чжан Чжилэя. И на всё это пришлась лишь одна победа над Робертом Хелениусом. Естественно, она не сильно скрасила общую картину. Пошли постоянные разговоры о том, что теперь Уайлдер просто обязан завершить карьеру. А сам Бронзовый бомбардировщик буквально намекал на это на пресс-конференциях. Особенно очевидно это прозвучало после поражения от Паркера. Там Деонтей выглядел беспомощно, подвергся огульной критике.

Деонтей Уайлдер бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе «Посмотрим, что произойдёт. Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может помешать мне в этом»

Теперь же анонсирован новый поединок Бронзового бомбардировщика. Сначала он должен был вернуться в ринг с другим соперником. 27 апреля боксёр планировал провести бой против другого американского боксёра, Кёртиса Харпера (18-11, 12 КО). В итоге всё сорвалось. А теперь стало известно, что 27 июня в Уичито (штат Канзас, США) Уайлдер проведёт поединок с малоизвестным соотечественником Тайреллом Энтони Херндоном (24-5, 15 КО). И оба варианта дают однозначный сигнал – Деонтей перестал получать топовые противостояния. Скорее всего, новый вызов не принесёт особенно в финансовом плане. Да и вряд ли статус страшного нокаутёра получится вернуть даже в случае победы.

Сам Уайлдер пообещал приготовить для болельщиков нечто новое. Он говорит о том, что провёл масштабную работу над ошибками: «Я многое переосмыслил за последнее время, и поверьте, вы увидите того самого Бомбардировщика, который крушил всех на своём пути. Я отключился от реальности и готов убивать в ринге любого, кто встанет передо мной. 27 июня начинается новая история, и она будет грандиозной».

Деонтей Уайлдер Фото: JASON SZENES/EPA/ТАСС

Верится ли в то, что 39-летний Уайлдер действительно готов всё исправить? Если честно, не особенно. И дело даже не в том, что Деонтей может проиграть. Просто не совсем понятно, ради какого стимула ему работать дальше. Титульная гонка совершенно точно проходит мимо Деонтея. К Александру Усику выстроилась огромная очередь из претендентов, а устраивать реванш с Бронзовым бомбардировщиком никто из них не собирается. Сам Уайлдер грезил поединком с Энтони Джошуа. Но теперь ничего не даст и он, поскольку Эй Джей последними поражениями оттолкнул от себя внимание промоутеров и громкие бои.

А если Уайлдер потерпит очередное поражение, всё станет совсем просто. Есть ощущение, что тогда он сразу после боя объявит о завершении карьеры. Деонтей провёл очень мощную карьеру, по ходу которой успел всё и всем доказать. И превращать её финишный отрезок в форменный кошмар (хотя так уже и происходит) нет никакого смысла.