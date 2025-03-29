Джейк Пол всё-таки добрался до Усика? Только чемпионские пояса всё равно не светят

Александр Усик добился в профессиональном боксе абсолютно всего. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO совсем недавно обладал целой россыпью поясов, собрал полный набор. И потерял свой статус лишь в силу того, что организация IBF решила проявить принципиальность. Теперь же боксёр всё чаще заявляет, что не против попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Сначала шли серьёзные разговоры о том, что Усик может провести поединок с Алексом Перейрой. А теперь сам Александр, в шутку или нет, анонсировал бой с Джейком Полом в социальных сетях.

Стоит отметить, что анонс возможного поединка не содержит абсолютно никакой конкретики. Поэтому и относиться к нему следует достаточно осторожно. Александр, вполне возможно, вновь пошутил. Но сложно представить, что в эту возможность моментально не вцепится сам Пол. Джейк прекрасно понимает, что может сразу встретиться с главным «боссом» этой игры. Более того, сделать это на нейтральной территории, где Усик не так опасен. Не возникает никаких сомнений, что в профессиональном боксе Александр не оставил бы блогеру никаких шансов. Слишком уж громадной выглядит пропасть в уровне.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стоит отметить, что Александр ничем особенно не рискует. Он перебирается на чужую территорию, где даже поражение не станет ничем зазорным. Зато Усик всегда сможет потребовать реванша по правилам бокса. И там он почувствует себя в совершенно другой стихии. А главное, на кону не будут стоять чемпионские пояса. Конечно, это проблема для Пола, который грезил мечтами стать лучшим в мире. Но у Джейка ещё достаточно времени, чтобы попытаться исполнить свою мечту. А пока он может получить очень громкий и денежный бой, который заставит попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Джейк Пол Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Александр, как кажется, сознательно ведёт разговоры о переходе в MMA. А всё потому, что ему нет особенной нужды рисковать своим наследием в боксе. Непобеждённый боец доказал всё и всем. Конечно, многие требуют от него и выйти на реванш с Даниэлем Дюбуа, и согласиться на поединок с Джозефом Паркером. Но нужно ли это самому Усику? Возникают сомнения в том, что у него действительно есть необходимость принимать вызовы от молодых оппонентов, обладающих мощнейшим ударом. Вместо этого, как кажется, он может совершенно спокойно ждать завершения карьеры, почивая на лаврах.

Возможно, ход по проведению боя Усика и Пола по правилам MMA – первый шаг от новой организации, которую возглавляет президент UFC Дана Уайт. При поддержке Турки Аль аш-Шейха он вполне способен организовать такой поединок. И перекинуть мостик к тому, что бои в чужих дисциплинах станут фишкой промоушена. Но пока это всё лишь рассуждения на тему. Нет никакой конкретной информации, что поединок действительно планируется проводить под патронажем Турки и Уайта.

Усик и Пол, нет сомнений, будут раскачивать эту тему изо всех сил в социальных сетях. И, кажется, сделают это, даже если поединок в итоге не состоится. Александр — на волне хайпа в профессиональном боксе, Пол — всегда в центре внимания. И потенциальный бой может собрать огромную аудиторию.