Дюбуа внезапно захотел бой с Паркером. Но это оставит его без пояса

Осенью прошлого года Даниэль Дюбуа вошёл в число главных звёзд в супертяжёлом весе, брутально нокаутировав Энтони Джошуа и не позволив соотечественнику выйти на бой за абсолютное чемпионство. Дюбуа с поясом IBF сразу стал интересен Александру Усику, начал получать вызовы от других топовых боксёров, и ему назначили бой с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

С новозеландцем встретиться так и не получилось. Дюбуа снялся с боя в последний момент из-за плохого самочувствия, и его заменил Мартин Баколе. Тогда же в команде Дюбуа начали говорить о том, что им неинтересно переназначать бой с Паркером, а главной целью является объединительный бой с Усиком. Что гораздо важнее, сам Александр тоже неоднократно упоминал Дюбуа и называл британца своим следующим соперником: «Я хочу следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира? Да, за абсолютного. Где бы он мог состояться? Лондон, Эр-Рияд… неважно. Мой первый выбор — стадион «Уэмбли». Я готов».

Но свои коррективы в идеальный матч-ап начали вносить боксёрские организации. Сначала в WBO стали давить на Усика, чтобы он дал бой Паркеру, иначе может лишиться пояса. А потом на авансцену вышла IBF. Там назначили 41-летнего Дерека Чисору (второе место в рейтинге) обязательным претендентом и обязали Дюбуа провести бой с ветераном до 21 июня. Но есть нюанс — если в ближайшее время Даниэль договорится с Усиком, то обязательную защиту готовы отложить.

И на этом фоне Дюбуа решил, что ему прямо сейчас необходим бой… с Паркером: «Если перепланировать этот бой реально, то хочу его провести следующим. Для меня этот момент как незаконченное дело, после которого осталось неприятное послевкусие. Поэтому однозначно хочу следующим именно бой с Паркером. Надеюсь, Турки услышит меня. Надеюсь, мы сможем провести бой в Англии на «Уэмбли» или в каком-то другом месте. Хочу Паркера. Хочу раз и навсегда закрыть этот вопрос. Если бой с Паркером провести не удастся, тогда хотел бы получить реванш с Джошуа или Усиком».

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Также Дюбуа отметил, что планирует биться в июле, но, похоже, британец не учитывает, насколько принципиальной организацией является IBF. Они, как правило, не церемонятся с чемпионами, если те избегают боёв с обязательными претендентами. И Дюбуа стоит осознать, что если не Чисора или Усик, то он просто лишится титула и автоматически станет неинтересен для больших звёзд.

Выбор для Даниэля очевиден — надо договариваться с Усиком, но держать в голове тот факт, что раньше августа Александр биться не планирует. А сам Дюбуа последний бой провёл в сентябре, и простой потихоньку копится. И ещё неизвестно, какие требования выдвинет IBF — готовы ли они держать претендента «в запасе» ещё несколько месяцев или поставят Даниэля в сложное положение.

В самой интересной позиции внезапно оказался Чисора. Предыдущий бой британец провёл с Отто Валлином и позиционировал этот поединок как последний танец. А после победы заявил, что готов ещё раз выйти на ринг, чтобы накопить ровно 50 профессиональных боёв в карьере. Кто же знал, что в итоге ему могут подбросить титульник под пенсию?

По-человечески Дюбуа вроде бы должен дать бой Паркеру, так как невольно сорвал их первую встречу. Но с точки зрения развития карьеры такое внезапное благородство британца станет для него проблемой, потому что можно лишиться титула, а за это время Усик, например, решит завершить карьеру. Получится, что Дюбуа упустит и реванш, и возможность стать абсолютом. И вряд ли условная победа над Паркером скрасит это.