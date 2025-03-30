Юная звезда UFC штампует победы и рекорды. Но в топ-15 Росасу ловить нечего

В ночь на 30 марта в Мехико (Мексика) прошёл турнир UFC on ESPN 64. В рамках основного карда свой очередной поединок под эгидой промоушена проводил местный любимец и один из фаворитов боссов UFC Рауль Росас-младший. Соперником мексиканца стал американский боец Винс Моралес, идущий на серии из двух поражений.

Росасу давно выдают большие авансы. Это самый молодой боец в истории UFC, сразу после подписания он заявил, что будет первым чемпионом в трёх весовых категориях. А затем подтвердил слова впечатляющим перфомансом в дебюте, задушив Джея Перрина в первом раунде и получив бонус за лучшее выступление вечера. С тех пор прошло около 2,5 лет, Росасу исполнилось 20, это самый молодой боец в ростере и он по-прежнему получает возможность выступать в крупных турнирах. Но при этом Рауль уже успел потерять нолик в графе «поражения» и, что настораживает, не показывает ощутимого прогресса.

Бой с Винсом Моралесом должен был стать относительно лёгкой прогулкой, учитывая уровень американца. Винс в своё время уже покидал UFC с рекордом 3-5, через два года вернулся и добавил ещё пару поражений. И начало боя с Моралесом выдалось неплохим — Росас хорошо попадал на руках (этот аспект жёстко раскритиковали после предыдущего боя мексиканца), традиционно пошёл в борьбу и начал искать удушающий, но допустил детскую ошибку и позволил Винсу выйти на Д’Арс — спас гонг. Второй раунд получился относительно спокойным, так как Росас перевёл Моралеса в партер и просто залежал его, изредка обозначая активность.

Рауль Росас-младший Фото: Getty Images

А третья пятиминутка продемонстрировала, насколько всё же сыроват Рауль. За этот отрезок мексиканец, у которого сильнейшая сторона это грэпплинг, умудрился четырежды (!) выпустить Моралеса на позицию для удушающего. Винс пробовал и Д’Арс, и «перуанский галстук», но где-то не докрутил захват, где-то не хватило сил сжать шею Росаса потуже. Тем не менее, в некоторых эпизодах Рауль был очень близок к тому, чтобы постучать или заснуть.

Бой в итоге забрал мексиканец, и это справедливо. Попутно Росас установил очередной рекорд — он самый молодой боец UFC, который оформил пять побед под эгидой промоушена. Сейчас Раулю 20 лет и 177 дней, а предыдущим рекордсменом был Витор Белфорт (21 год и 203 дня). Но почти каждое выступление Росаса оставляет противоречивое впечатление.

Да, он ещё очень молод, но при этом выступая на высшем уровне нужно показывать прогресс. Росас вместо этого наступает на те же грабли, что и в предыдущем бою с Аожи Цилэном. Правда в случае с китайским бойцом Рауль создал себе проблемы не в третьем, а во втором раунде, где нахватался ударов в стойке. В принципе, сложности были и в третьем раунде, но борьба спасла.

При этом надо понимать, что ни Цилэн, ни Моралес не являются даже околотопами. Если Росас действительно планирует устроить крестовый поход хотя бы за одним поясом, то пора задуматься о прогрессе, потому что не получится вечно биться с соперниками такого уровня. Опытные бойцы вроде Дэ’Мона Блэкшира не простят Росасу таких глупых ошибок в грэпплинге, а на уровне топ-15 мексиканца и подавно разберут. Впрочем, Рауль после победы над Моралесом снова заговорил о поясе, но пока юной звёздочке нечего ловить в боях с рейтинговыми соперниками.