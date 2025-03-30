Тим Цзю нашёл причину поражения? Сын запретил Косте посещать свои бои

Карьера Тима Цзю складывается очень противоречиво. Совсем недавно в руках был пояс чемпиона мира, а на горизонте маячили самые громкие поединки. Казалось, что в такой ситуации просто неизбежно профессиональный путь боксёра выходит на пик. Но вместо этого последовали болезненные осечки. Сначала – поражение от Себастьяна Фундоры, а затем и провальный бой с Бахрамом Муртазалиевым. Было очевидно, что нужно что-то менять. 6 апреля в Австралии состоится важнейший поединок в карьере Тима. Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). И Цзю нужна только победа, поскольку третье подряд поражение может окончательно «прибить» наследника нашего великого чемпиона.

Многие эксперты призывали боксёра больше внимание уделять работе с отцом. Казалось, что опытный Костя, который прошёл через огромное количество испытаний по ходу своей профессиональной карьеры, может передать всё это сыну. Но до этого момента легендарный чемпион присутствовал лишь на двух поединках Тима. И, видимо, пока на этом будет поставлен крест. Тимофей признался, что запретил отцу приезжать на свой следующий бой: «Появится ли мой отец на моём предстоящем поединке? Нет. Он присутствовал на моём бое с Бахрамом, и это было плохо. Меня не отвлекало его присутствие, но чувство было незнакомым, поскольку не привык к этому. Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, однако у меня есть график. Хотя он и мой отец, я не привык к его присутствию в зале во время моих боёв».

Говоря откровенно, решение не самое очевидное. Хотя доля правды в словах Тима совершенно точно есть. Появление Кости на поединках всегда приводило к неожиданным последствиям. А ведь он присутствовал всего лишь два раза. Впервые это случилось во время дебюта сына в Австралии. И тогда всё закончилось тем, что у зрителей приезд Кости вызвал запредельный ажиотаж. На арене вспыхнули беспорядки, что не могло не сказаться на состоянии Тимофея. Но тот поединок молодой боксёр всё-таки завершил победой. А второй визит отца получился не таким удачным. Всё обернулось нокаутом от Муртазалиева. И, стоит отметить, о возможных проблемах эксперты говорили ещё до боя.

Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю Фото: Alex Menendez/Getty Images

Сам Костя также высказывал свои опасения о таких последствиях визитов давно. Он прямо говорил, что не собирается вмешиваться в спортивные дела сыновей. Однако, видимо, со временем отказался от своей первоначальной позиции: «Я не буду в углу, буду где-то рядышком. Не хочу сумбур вносить в команду. Есть отработанные вещи, я не хочу туда лезть».

Теперь Тимофей старается любыми способами выбраться из этой колеи неудач. Два поражения подряд поставили карьеру в очень сложное положение. И приходится менять практически всё. Цзю вернулся в Австралию, команда подобрала не самого статусного соперника. А Костя не будет присутствовать на арене. И в этой ситуации за легендарного чемпиона очень обидно. Он всегда тянулся к сыну и старался принимать активное участие в его профессиональном пути. Да, иногда делал это из тени, не выходил на первые роли. Но постоянно был в непосредственной близости. А главное, получал невероятное удовольствие от работы с сыном.

На всех фотографиях с совместных тренировок и спаррингов было видно, что Костя буквально светится от счастья. Улыбка не сходила с его лица. А после свадьбы наследника чемпион однозначно дал понять – он хочет постоянно работать с сыновьями: «Прилетел к сыну на свадьбу. Пытался как-то обуздать свои эмоции, но получилось не очень (смеётся). Был настолько взволнован, что даже не мог уснуть. У нас не так много времени. Поэтому хочу провести его с ними [сыновьями Тимофеем и Никитой] в зале. Хочу передать им всё то, что у меня есть — знания и опыт. Хочу поделиться своими маленькими боксёрскими хитростями. Очень горжусь парнями. Не только как боксёрами, но и как людьми. Ведь вижу, как их здесь любят и уважают».

Костя Цзю и Тимофей Фото: Mark Evans/Getty Images

Теперь же Тим сделал шаг, который вряд ли способствует сближению. И поставил себя в ещё более сложное положение. Он назвал много потенциальных причин, по которым провалил предыдущий поединок. И попытался исправить практически всё. Если поражение случится снова, никаких оправданий больше не будет. И тогда перезагрузить разваливающуюся карьеру станет практически невозможно.