Второе пришествие Нганну. Мощный нокаутёр с грохотом ворвался в UFC

В ночь на 30 марта на турнире UFC on ESPN 65 в Мехико (Мексика) под эгидой главного промоушена мира дебютировал перспективный средневес Атеба Готье. Его соперником стал боливиец Хосе Медина, который в предыдущих боях в UFC и на Претендентской серии продемонстрировал лишь то, что его очень тяжело уронить.

От Готье были высокие ожидания. Огромный ударник из Камеруна, который предпочитает проводить бои в стойке и вырубает соперников — где-то мы это уже видели. Тренируется Атеба в Великобритании, и ему всего 22 года. Даже в UFC в материале перед боем описывали бойца как человека с безграничным потенциалом. Готье в силу непростого детства раньше часто дрался на улице, а в ММА пришёл уже подростком и сразу неплохо себя проявил в этом виде спорта. Габаритный атлетичный боец с очень серьёзным потенциалом, даже несмотря на поражение на старте карьеры.

На Претендентской серии выявилось то, что у Готье есть некоторые проблемы с борьбой, и японец Юра Наито валял камерунца в первом раунде. Во втором до этого дело не дошло — за минуту Готье погасил свет сопернику и впечатлил Дану Уайта. Босс UFC, выдавая Атебе контракт, отметил, что ему очень любопытно, как далеко этот парень сможет зайти, и подчеркнул, что сейчас Готье очень сырой боец, хоть и невероятно талантлив. А сам спортсмен в различных интервью после попадания в UFC совсем не скромничал.

Бой Атеба Готье — Хосе Медина Фото: Louis Grasse/ZUMA/ТАСС

Помимо классических высказываний о желании пойти за поясом, Готье невозмутимо отвечал, что если ему придётся биться с Хамзатом Чимаевым или Дрикусом дю Плесси, то он способен нокаутировать и их. При всём этом камерунец постоянно проговаривает, что по-прежнему учится и старается совершенствоваться во всех аспектах смешанных единоборств.

Во время дебюта с Мединой Атеба тоже проявил себя отлично — в роли улучшенной версии Фрэнсиса Нганну с точки зрения техники. Не было никаких попыток с первых секунд оторвать голову сопернику, зато были грамотные заготовки и разнообразные комбинации. Готье хорошо работал джебом и соединял с ним апперкоты, боковые, прямые, которые для Медины были очень чувствительными. А нокаутировал Атеба соперника и вовсе коленом на сближении. За какие-то три минуты камерунец продемонстрировал мощнейший потенциал, и впечатлённый Даниэль Кормье в эфире проговаривал, что такое мощное впечатление последний раз у него было только от Нганну.

Бой Атеба Готье — Хосе Медина Фото: Louis Grasse/ZUMA/ТАСС

Теперь от Готье будут огромные ожидания, и фанаты повесили на него штамп нового Нганну, который, правда, выступает в среднем весе. Такие яркие бойцы UFC однозначно нужны, и промоушен с удовольствием пропиарит Готье. Главное, в погоне за хайпом не забыть, что Атеба ещё очень молод и бросать его в мясорубку сразу не стоит. Не случится ничего страшного, если в ближайших боях Атеба не получит соперников из топа, а набьёт рекорд и наберётся необходимого опыта. К тому же за это время будет возможность закрыть пробелы, которые мы не успели заметить в предыдущих боях.

Тогда года через два-три Дана Уайт сможет представить новую версию Нганну во всей красе. После громкого дебюта Готье заявил, что он молод и у него много свободного времени, поэтому хочет оставаться активным и биться почаще. И нет сомнений — Атеба способен добавить зрелища в любой кард.