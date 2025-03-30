Лёгкий вес — святая святых UFC. А теперь его превращают в дивизион «смерти»

Лёгкий вес – святая святых UFC. Пожалуй, так повелось с того самого момента, как дивизионом правили Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Именно тогда стало понятно, что самые жаркие рубки устраивают эти парни. Конечно, другие весовые категории радовали отдельными противостояниями. Но за разборками в этом дивизионе болельщики всегда следят с особенным интересом. На протяжении долгого времени чемпионский пояс удерживает Ислам Махачев. Однако это не играет негативной роли. А в последнее время стало всё больше новых лиц. Вырисовывается настоящий дивизион «смерти».

Очень часто в лёгкий вес захаживает Макс Холлоуэй, который выдаёт исключительно фантастические поединки. Например, его недавняя рубка с Джастином Гэтжи совершенно точно надолго запомнилась всем фанатам смешанных единоборств. Благословенный наглядно демонстрирует, что ничуть не испытывает недостатка мощи или габаритов. Макс всегда предлагает соперникам открытый размен ударами, а с Гэтжи это привело к красивейшему нокауту на последней секунде пятого раунда. Холлоуэй заявлял, что не против «гостить» в лёгком весе и дальше.

Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Засобирался в лёгкий вес даже Мовсар Евлоев, которого вряд ли кто-то всерьёз там ожидал увидеть. Казалось, что боец очень комфортно ощущает себя в своём дивизионе, а лезть «выше» не станет. Но сам россиянин, видимо, имеет на это совершенно иную точку зрения: «Я готовлюсь к переходу в лёгкий вес. Сперва мне нужен титул, но затем я отправлюсь за Топурией, как я и говорил. Мне не нужен титул в лёгком весе, я бы сделал это из-за него. Почему? Потому что он побил почти всех в полулёгком дивизионе, он сильнее всех, за исключением меня. Я дам людям знать, кто лучший полулегковес».

Мовсар Евлоев Фото: Steve Marcus/Getty Images

А переход Илии Топурии, кажется, вопрос уже решённый. Он давно собирался штурмовать новую вершину. А главная цель испано-грузинского бойца – чемпионский пояс Махачева. Более того, ради такого Илия готов даже пожертвовать своим титулом в полулёгком весе. Видимо, организация также заинтересована в таком варианте. Именно так заявил сам Топурия: «В UFC обещали мне, что я буду бороться за титул. Вот почему я освободил пояс. И они всегда сдерживали своё обещание».

Илия Топурия Фото: Angel Martinez/Getty Images

А теперь достаточно просто представить, что будет с топ-7 лёгкого веса, если туда переберутся все эти парни. Махачев, Арман Царукян, Чарльз Оливейра, Гэтжи, Топурия, Евлоев, Холлоуэй. И составлять из них пары и противостояния можно до бесконечности. Причём каждая – уникальная и стилистически, и в плане самой истории. Поэтому матчмейкеры получат прекрасную возможность порезвиться. А ещё больше ситуация может обостриться, если Махачев всё-таки отправится за вторым поясом выше. Тогда среди претендентов начнётся настоящая рубка. И там всё фактически может превратиться в своеобразный Гран-при. Кажется, что в последний раз такой интерес к дивизиону действительно был только тогда, когда его главными действующими лицами являлись Конор и Хабиб.