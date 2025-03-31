Олейник на голых кулаках и возвращение Цзю. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая будет особенно насыщенной в плане ярких турниров и противостояний в мире единоборств. Так, стартует новый сезон PFL, в котором традиционно выступит большое количество российских бойцов. Также нас ожидает дебют в кулачных боях легендарного Алексея Олейника, который проведёт поединок в лиге BKFC. Ну и стоит выделить возвращение в ринг после двух поражений бывшего чемпиона мира в первом среднем весе, старшего сына Кости Цзю — Тимофея Цзю.

В ночь с 3 на 4 апреля. Джейсон Джексон — Андрей Корешков

В лиге PFL стартует новый сезон, однако в обновлённом формате: в рамках турниров PFL World Tournament в каждой весовой категории примут участие только восемь спортсменов, которые будут разделены на четвертьфинальные пары. Первый такой турнир в 2025 году, который пройдëт в США, возглавит российский боец Андрей Корешков. В четвертьфинале полусреднего веса он встретится с экс-чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном. Корешков дебютировал в PFL в прошлом году, но добраться до полуфинала не сумел. Для Джексона же это будет дебют в новой для себя лиге.

В ночь с 3 на 4 апреля. Магомед Умалатов — Логан Сторли

Финалист прошлого сезона Гран-при PFL в полусреднем весе, россиянин Магомед Умалатов также примет участие и в новом сезоне. К слову, именно Умалатов победил Корешкова в первом бою Андрея в новой лиге и не позволил тому выйти в плей-офф. Сейчас же Магомед и Андрей в разных частях турнирной сетки и могут встретиться только в финале. Но туда ещё нужно пробиться. Умалатов начнёт с четвертьфинального поединка против Логана Сторли — ещё одного бывшего чемпиона Bellator, в активе которого есть победа над Майклом Пейджем, который сейчас феерит в UFC.

В ночь с 3 на 4 апреля. Мухамед Берхамов — Тэд Джин

Андрей Корешков и Магомед Умалатов — не единственные российские бойцы, которые выступят в новом турнире PFL в полусреднем весе. Компанию им составит Мухамед Берхамов — экс-боец ACA и Bellator с солидным рекордом 16-1. В PFL он, кстати, уже успел дебютировать и победил крепкого Рэя Купера-третьего. Свой путь в новом сезоне Берхамов начнёт поединком против американца Тэда Джина с рекордом 9-1. Изначально Мухамед должен был встретиться с Флоримом Зендели, но албанец слетел с поединка за четыре дня до турнира.

В ночь с 3 на 4 апреля. Мовлид Хайбулаев — Джереми Кеннеди

В рамках PFL World Tournament 1 в США в четвертьфинале полулёгкого веса выступит ещё один наш соотечественник. Мовлид Хайбулаев в 2021 году уже выигрывал Гран-при промоушена, а теперь намерен принять участие и в новом формате. Первым соперником непобеждëнного Мовлида будет опытный канадец Джереми Кеннеди, идущий на серии из двух поражений.

4 апреля. Алексей Олейник — Джеронимо Дос Сантос

47-летний легендарный российский боец Алексей Олейник не собирается завершать карьеру. Напротив, Удав, который во времена смешанных единоборств больше специализировался на грэпплинге, удивил своих поклонников новостью о том, что подписал контракт с самой известной лигой кулачных боёв — BKFC. Олейник дебютирует на голых кулаках уже на этой неделе, в соперниках у него будет огромный Джеронимо Дос Сантос по прозвищу Мондрагон, который в своё время доставил хлопот даже молодому Ивану Штыркову, так что для 47-летнего Олейника этот бой будет настоящим испытанием.

Алексей Олейник Фото: Getty Images

5 апреля. Жанибек Алимханулы — Анауэль Нгамиссенге

В Казахстане состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы, который проведёт защиту титулов против небитого француза Анауэля Нгамиссенге. Конечно, многие хотели увидеть Алимханулы в более громких боях, но в соперники Жанибек получил лишь седьмого номера рейтинга IBF. Тем не менее, у Анауэля идеальный рекорд 14-0, девять побед он одержал нокаутом, и для него бой с Жанибеком — шанс сразу взлететь на вершину.

5 апреля. Джо Джойс — Филип Хргович

В Англии пройдëт вечер профессионального бокса. В главном событии турнира сойдутся два топовых тяжеловеса, призёры Олимпийских игр Джо Джойс и Филип Хргович. Изначально Джойс должен был боксировать с соотечественником Диллианом Уайтом, однако тот снялся с боя, а на замену ему вышел Хргович. Для обоих боксёров этот поединок крайне важен в плане развития дальнейшей карьеры, поражение может отправить как одного, так и другого боксёра на пенсию.

В ночь с 5 на 6 апреля. Джош Эмметт — Лерон Мëрфи

В Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC. Возглавит его бывший претендент на временный титул в полулёгком весе Джош Эмметт и непобеждëнный Лерон Мëрфи. Для Мёрфи, который идёт в UFC на серии из семи побед после ничьи с Зубайрой Тухуговым, бой с Эмметтом — отличный шанс по-настоящему заявить о себе. Джош уже находится на закате карьеры, но при этом ветеран сохранил свой мощнейший удар, так что Лерону точно будет в этом поединке непросто.

Джош Эмметт Фото: Carmen Mandato/Getty Images

6 апреля. Тим Цзю — Джозеф Спенсер

В Австралии пройдёт вечер бокса. Старший сын Кости Цзю — Тим Цзю, возвращается на родину, чтобы перезапустить свою карьеру, которая в США пошла не по его сценарию. Тим потерпел два поражения и вынужден уйти от больших боёв. Закрыть поражения Цзю попытается в поединке с Джозефом Спенсером — американцем с неплохим рекордом 19-1. Правда, для Джозефа бой с Цзю будет первым по-настоящему серьёзным испытанием в карьере.

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