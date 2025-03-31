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Тим Цзю – Джозеф Спенсер, бокс 6 апреля 2025 года, онлайн-трансляция боя, где смотреть поединок, дата и время, лайв, live

Тим Цзю – Джозеф Спенсер: сын российского чемпиона возрождает карьеру. LIVE
Сергей Сорокин
Тим Цзю – Джозеф Спенсер
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Наследник Кости возвращается в ринг после двух болезненных поражений.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир, который стартует в 11:00 мск. В его рамках состоится важнейший бой в карьере Тима Цзю (24-2, 17 KO). Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). Сын Кости возвращается в ринг после двух поражений подряд.

В предыдущем поединке соперником Тимофея был россиянин Бахрам Муртазалиев. Цзю подходил к нему в статусе фаворита. В итоге же бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.

А в соглавном событии вечера сойдутся Эндри Сааведра (16-1-1) и Миккель Нильсен (13-2). Их поединок пройдёт в рамках среднего веса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Неожиданное решение от наследника нашего великого чемпиона:
Тим Цзю нашёл причину поражения? Сын запретил Косте посещать свои бои
Тим Цзю нашёл причину поражения? Сын запретил Косте посещать свои бои
Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер Дата и время турнира с боем Цзю – Спенсер Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер
Live Сергей Сорокин

😱 Тим Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои бои

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои поединки.

«Появится ли мой отец на моём предстоящем поединке? Нет. Он присутствовал на моём бое с Бахрамом, и это было плохо. Меня не отвлекало его присутствие, но чувство было незнакомым, поскольку не привык к этому.

Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, но у меня есть график. Хотя он и мой отец, я не привык к его присутствию в зале во время моих боёв», — приводит слова Цзю портал ESPN.

12:49 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

12:49 Сергей Сорокин

🤔 Спенсер — о бое: Тим должен выиграть ради своей карьеры, посмотрим, сможет ли

24-летний американский средневес Джозеф Спенсер высказался о поединке против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю.

«Бой с Тимом — вероятно, самый крупный поединок в моей карьере. Я участвовал в нескольких крупных турнирах с большим вниманием медиа, но это определённо другой уровень. Но чувствую себя комфортно.

У меня всегда было чувство, что наши пути с Тимом однажды пересекутся. Он один из тех, с кем я давно хотел встретиться в ринге.

Было много разговоров о том, что Тим сразится с Китом позже в этом году, но посмотрим, получится ли у него. Сейчас на него оказывается всяческое давление. Он должен выиграть этот бой ради своей карьеры, ради того, что он представляет, и ради своей страны. Это давление не на меня. Конечно, победа важна, но он находится в ситуации, в которой должен победить. Посмотрим, как он с этим справится», — приводит слова Паркера издание BoxingScene.

12:48 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Цзю – Спенсер

6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер. Он стартует в 11:00 по московскому времени.

12:48 Сергей Сорокин

🍨 Жена Тима Цзю: что он делает по дому? Только создаёт хаос!

Александра Константин, жена австралийского боксёра Тима Цзю, высказалась о своих отношениях со спортсменом.

«Мы с Тимом познакомились в 2016 году после его первого боя в профессионалах. У нас сразу завязались близкие отношения. Тим смеялся, что я пыталась его впечатлить выбором ресторана на одно из первых свиданий. Но там и правда лучше всех готовят мои любимые блюда!

Что Тим делает по дому? Он только создаёт хаос! Зато мы часто видимся во время тренировочного лагеря в Австралии. Он постоянно только и говорит о том, какое мороженое он хочет съесть после боя», — приводит слова Константин Daily Telegraph.

12:47 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер

  • Тим Цзю – Джозеф Спенсер;
  • Эндри Сааведра – Миккель Нильсен;
  • Брэндон Грак – Лиам Таливаа;
  • Коэн Мазудиер – Дэн Хилл;
  • Каллум Питерс – Маркус Хейвуд;
  • Андрей Михайлович – Блейк Уэллс;
  • Джоэл Тейлор – Джейк Вилли;
  • Брент Уолтон – Исайас Сетте;
  • Коди Бикин – Райан Дайе;
  • Купер О’Коннелл – Бенджамин Амос.
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