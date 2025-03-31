Тим Цзю – Джозеф Спенсер: сын российского чемпиона возрождает карьеру. LIVE

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6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир, который стартует в 11:00 мск. В его рамках состоится важнейший бой в карьере Тима Цзю (24-2, 17 KO). Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). Сын Кости возвращается в ринг после двух поражений подряд.

В предыдущем поединке соперником Тимофея был россиянин Бахрам Муртазалиев. Цзю подходил к нему в статусе фаворита. В итоге же бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.

А в соглавном событии вечера сойдутся Эндри Сааведра (16-1-1) и Миккель Нильсен (13-2). Их поединок пройдёт в рамках среднего веса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.