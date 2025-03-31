Тим Цзю – Джозеф Спенсер: сын российского чемпиона возрождает карьеру. LIVE

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6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир, который стартует в 11:00 мск. В его рамках состоится важнейший бой в карьере Тима Цзю (24-2, 17 KO). Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). Сын Кости возвращается в ринг после двух поражений подряд.
В предыдущем поединке соперником Тимофея был россиянин Бахрам Муртазалиев. Цзю подходил к нему в статусе фаворита. В итоге же бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.
А в соглавном событии вечера сойдутся Эндри Сааведра (16-1-1) и Миккель Нильсен (13-2). Их поединок пройдёт в рамках среднего веса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😱 Тим Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои бои
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои поединки.
«Появится ли мой отец на моём предстоящем поединке? Нет. Он присутствовал на моём бое с Бахрамом, и это было плохо. Меня не отвлекало его присутствие, но чувство было незнакомым, поскольку не привык к этому.
Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, но у меня есть график. Хотя он и мой отец, я не привык к его присутствию в зале во время моих боёв», — приводит слова Цзю портал ESPN.
Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤔 Спенсер — о бое: Тим должен выиграть ради своей карьеры, посмотрим, сможет ли
24-летний американский средневес Джозеф Спенсер высказался о поединке против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю.
«Бой с Тимом — вероятно, самый крупный поединок в моей карьере. Я участвовал в нескольких крупных турнирах с большим вниманием медиа, но это определённо другой уровень. Но чувствую себя комфортно.
У меня всегда было чувство, что наши пути с Тимом однажды пересекутся. Он один из тех, с кем я давно хотел встретиться в ринге.
Было много разговоров о том, что Тим сразится с Китом позже в этом году, но посмотрим, получится ли у него. Сейчас на него оказывается всяческое давление. Он должен выиграть этот бой ради своей карьеры, ради того, что он представляет, и ради своей страны. Это давление не на меня. Конечно, победа важна, но он находится в ситуации, в которой должен победить. Посмотрим, как он с этим справится», — приводит слова Паркера издание BoxingScene.
Дата и время турнира с боем Цзю – Спенсер
6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер. Он стартует в 11:00 по московскому времени.
🍨 Жена Тима Цзю: что он делает по дому? Только создаёт хаос!
Александра Константин, жена австралийского боксёра Тима Цзю, высказалась о своих отношениях со спортсменом.
«Мы с Тимом познакомились в 2016 году после его первого боя в профессионалах. У нас сразу завязались близкие отношения. Тим смеялся, что я пыталась его впечатлить выбором ресторана на одно из первых свиданий. Но там и правда лучше всех готовят мои любимые блюда!
Что Тим делает по дому? Он только создаёт хаос! Зато мы часто видимся во время тренировочного лагеря в Австралии. Он постоянно только и говорит о том, какое мороженое он хочет съесть после боя», — приводит слова Константин Daily Telegraph.
Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Джозеф Спенсер
- Тим Цзю – Джозеф Спенсер;
- Эндри Сааведра – Миккель Нильсен;
- Брэндон Грак – Лиам Таливаа;
- Коэн Мазудиер – Дэн Хилл;
- Каллум Питерс – Маркус Хейвуд;
- Андрей Михайлович – Блейк Уэллс;
- Джоэл Тейлор – Джейк Вилли;
- Брент Уолтон – Исайас Сетте;
- Коди Бикин – Райан Дайе;
- Купер О’Коннелл – Бенджамин Амос.