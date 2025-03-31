Гениальный борец подерётся на голых кулаках. Что с ударной техникой Олейника?

В Дубае 4 апреля состоится очередной турнир самой известной в мире лиги кулачных боёв — Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Неожиданно в карде турнира появился и российский представитель – 47-летний Алексей Олейник.

«Дерусь на голых кулаках через месяц. Всех моих друзей и болельщиков — обнимаю и люблю, недоброжелателям – спасибо. И вас обнял», — написал Олейник на своей странице в социальных сетях ещё в начале марта.

Удав, который и в свои лучшие времена всегда делал акцент на борьбе и грэпплинге, под занавес пятого десятка лет жизни решил бросить себе новый вызов. Удав выйдет на поединок на голых кулаках против мощного Джеронимо дос Сантоса, более известного как Мондрагон.

Олейник – уникальный российский боец, который выступает в профессиональных ММА ещё с прошлого века. Когда Удав дебютировал в смешанных единоборствах, текущему временному чемпиону UFC Тому Аспиналлу было три года. Интересно, что в профессиональном спорте Алексей оказался поздно – в 19 лет, до этого он лишь поддерживал физическую форму пробежками и занятиями на турниках.

Алексей Олейник Фото: Christian Petersen/Getty Images

Были в его биографии и занятия в секциях дзюдо, тхэквондо и карате, однако нигде надолго Удав не задерживался. Зато задержался в смешанных единоборствах, где выстроил фантастическую карьеру. Но, конечно, в первую очередь Алексей ассоциируется у фанатов смешанных единоборств именно с партером и грэпплингом. Олейника ведь не просто так прозвали Удавом – если вы попадаете в партер с Алексеем, то велика вероятность, что он найдёт возможность вас «задушить» или выйти на необычный болевой приём. Из 61 победы 49 Олейник одержал именно в партере – какие-то нереальные цифры, повторить которые на профессиональном уровне очень сложно.

Это всё, конечно, здорово, но сейчас Алексей — в 47 лет! — внезапно решил сменить профиль и попробовать себя в роли кулачника. Идея смелая, но при этом, кажется, утопичная. В первую очередь не стоит забывать про его возраст: дебютировать в кула́чке на исходе пятого десятка может не каждый.

Ну и нужно помнить про уже упомянутые заслуги Олейника в смешанных единоборствах: в большинстве своём они были добыты за счёт феноменального грэпплинга. Стойка Алексея всегда оставляла желать лучшего. Даже если взять сухую статистику: из 61 победы всего шесть были одержаны нокаутами – крайне скромные цифры. И при этом сам Олейник из 18 поражений целых 10 потерпел именно нокаутом. В последний раз Алексей финишировал своего соперника в стойке больше 10 лет назад – в октябре 2014 года он нокаутировал Джареда Рошолта.

Ударная техника у Олейника весьма своеобразная. Если брать именно работу на руках, то в основном это не самые техничные размашистые боковые, при этом Алексей логично уклоняется после них вниз – а дальше следует попытка прохода в ноги. По большому счёту его ударная техника тоже была заточена под борьбу. Тут можно, конечно, вспоминать какие-то отдельные поединки, например, с Фабрисиу Вердумом, когда два ветерана-грэпплера неожиданно решили порубиться в стойке, и в битве двух борцов в стойке Олейник выглядел предпочтительнее: там Алексей и хай-кики выбрасывал, и бэкфисты в стиле Александра Шлеменко, и много чего другого.

Но это разовые акции. В целом Алексей не особо техничен в стойке, не так разнообразен. Не слишком акцентированные джеб и двойки, размашистые боковые, различные кики, которые в основном направлены на сохранение дистанции – таким ударником запомнился Олейник во время своего выступления в UFC.

Также нужно сказать, что Олейник крайне небыстрый боец. Даже в своей лучшей форме Алексей не был быстрым как в стойке, так и в партере, а сейчас, когда ему 47 лет, – тем более. Свой последний поединок он провёл на RCC 17 в конце 2023 года, победив Фернандо Родригеса удушающим приёмом, но темп того поединка и рисунок в стойке вызывали вопросы. Собственно, в том же 2023 году он выложил в социальные сети видео так называемого «боя с тенью», и, честно говоря, форма Алексея, его скорость были неидеальны даже для имитации поединка.

Сейчас же Олейнику предстоит выйти в ринг, где не будет ни переводов, ни партера, ни даже каких-нибудь лоу-киков. Только голые кулаки, причём в бою против здоровенного дос Сантоса, которому рубиться в стойке гораздо сподручнее, нежели Алексею. Вызывала опасения и попытка Алексея зайти в бокс – на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в мае 2023 года он улетел в глухой нокаут от британца Оли Томпсона.

В общем, перспективы перед дебютом Олейника в кулачных боях вырисовываются не самые радужные. Но, кажется, сам Алексей в своих силах уверен. Опыта у него хоть отбавляй: кто знает, возможно, все эти полтора года Удав готовил себя к кулачным боям, совершенствовал ударную технику и теперь удивит всех нас на предстоящем турнире BKFC. Главное, чтобы не возникло проблем со здоровьем: всё-таки кула́чка – жёсткий вид спорта, в котором можно получить серьёзные повреждения, особенно в таком возрасте.

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