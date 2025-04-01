«Совсем не хочу драться». Интервью с 47-летним Олейником перед дебютом в кула́чке

47-летний легендарный российский боец Алексей Олейник возвращается! 4 апреля он проведёт поединок в кулачной лиге BKFC. В соперниках у него будет огромный Джеронимо дос Сантос по прозвищу Мондрагон, который в своё время доставил хлопот даже молодому Ивану Штыркову. Поэтому для Олейника бой станет настоящим испытанием.

Перед дебютом Алексея в новой дисциплине мы поговорили с Удавом. Россиянин рассказал о своих планах, поделился мыслями о возможном завершении карьеры, а также назвал главные проблемы единоборств.

– Расскажите, как проходит подготовка к предстоящему поединку? Много ли особенностей?

– Сходства есть. Но нужно было убрать какие-то моменты. Борьбы нет, ударов ногами нет. И техника соответствующая. А всё остальное – так же. Это единоборства – есть соперник, определённые правила. Будут голые кулаки – это интересно.

– А как вообще пришло это предложение? В BKFC не так много россиян.

– Когда-то и в UFC было не так много наших ребят. У меня есть имя, периодически приходят какие-то предложения. Где-то не устраивает по финансам, где-то — по правилам. Одно накладывается на другое. Но если всё сходится, а мне нужен бой, если меня всё устраивает – почему нет? Моя жизнь – бой, сражение, борьба. Я работаю, этим зарабатываю на жизнь. С ногами, с партером, без партера – это вторичное, третичное. Я либо соглашаюсь, либо не соглашаюсь. В данный момент принял предложение.

Алексей Олейник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В процессе принятия решения были ли сомнения из-за того, что не будет возможности бороться?

– Мысли были такие. Они и сейчас есть. А с другой стороны, это как в шахматах. У меня просто будет вполовину меньше фигур. Ног нет, борьбы нет. Мне не нужно думать, как там душить, проходить в ноги, переводить. Остаётся только одно моё оружие. Но и у него так же. Всё по-честному. И соперник – не профессиональный боксёр. Такой же человек. Против боксёра я бы не согласился выходить. Либо попросил бы больше денег.

– А что было первостепенно: финансовая составляющая или сам новый вызов?

– Если честно, 50 на 50. Финансовая составляющая для меня достаточно важна. Мне уже не нужно доказывать, что что-то умею. В каких-то вещах я очень силён, в каких-то – просто хорош. А в чём-то могу делать уникальные вещи. В кулаках не так, но это для меня вызов. До этого я дрался по правилам профессионального бокса. У меня было выступление. Когда-то пробовал самбо, грэпплинг, рукопашный бой. Теперь попробую свои силы в кула́чке.

– Сотрудничество с BKFC – разовая акция или долгосрочная перспектива?

– Не буду загадывать. Сейчас вообще ничего не загадываю. У меня есть жизненные обстоятельства. А вообще, я не очень хотел драться, если честно. Пришлось, обстоятельства заставили. Можно ещё вернуться к своим возможностям. Но я уже совсем не хочу драться.

– То есть уже были мысли о завершении карьеры?

– Да. Я уже не собирался драться.

Алексей Олейник Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Вы попробовали свои силы в боксе. Что удивило, стало самым непривычным?

– То, что тебя пугает, одновременно и будоражит. Ограничена часть правил. Но другая более собранна. 100% внимания идёт на стойку.

– Вы король сабмишенов. Но нокаутов было не так много. Почему так произошло?

– Если ты не уверен, зачем рисковать. Бой – безумно важная вещь. Это констатация всех твоих усилий. Ты делаешь всё, чтобы выиграть. Поэтому всегда срабатывает желание действовать надёжно. И как только начинаешь получать, сразу переходишь на записанную программу, которая в тебе есть. Налететь, свалить и сделать свою технику – довести человека до сдачи.

– Ваше прозвище – Удав. А с каким животным вы сами себя могли бы ассоциировать?

– Первые 20 лет моей жизни тотемным животным был волк. Но сейчас максимально похожим и близким действительно стал удав. Это мой стиль удушения. Как у удава. Я не знаю, кто в природе ещё так душит. И после пары десятков удушающих меня начали так называть.

– А есть ли бойцы, которые сейчас сильно выделяются в аспекте борьбы?

– Я не очень слежу за мировыми единоборствами. Но замечаю, что бо́льшая часть людей делает акцент на ударную технику. И в UFC, и в других промоушенах. Она динамичнее, проще. В том числе в физическом плане. А удушение требует определённой филигранности. И его не все могут исполнять. Никого не могу назвать уникальным с точки зрения выполнения сабмишенов. Но есть неплохие ребята с точки зрения борьбы.

Алексей Олейник Фото: Louis Grasse/AP Photo/ТАСС

– Нет ли расстройства, что наметилась именно тенденция на ударку? А борьба отходит на второй план.

– Не хочется принижать свою стихию. Буду лучше думать, что нет таких борцов, которые бы показывали всю красоту этого стиля. Когда Вердум разрывал в партере, все восхищались. Когда он рубился, выигрывал и проигрывал, перестал быть таким же ярким бойцом. В борьбе – легенда, в стойке – просто хороший и крепкий боец. Это так же, как любой ударник, который попытается возиться в партере.

– Андрей Орловский вызвал на бой Фёдора Емельяненко. Насколько реален этот поединок?

– Почему нет? Орловский хочет. Теперь вопрос в Фёдоре. Его нужно заманить либо желанием, либо деньгами. А у него желания нет. Он победил, ему нечего доказывать. У Андрея желание есть. Ему нужно реабилитироваться. Если у организаторов возникнет понимание, что к этому поединку будет отклик большой во всём мире, они попытаются его сделать. Любыми деньгами.

– А вы бы вышли по правилам бокса против Фёдора Емельяненко?

– А почему нет? Я не боюсь, без проблем. Да, я не хочу больше драться. Но тут вопрос в финансах. Ну и нужно понимать – если мне предложат подраться с Фёдором за $ 200 тыс. или с зарубежным бойцом за те же деньги, я выберу иностранца. Однако это не аксиома. Я уважаю Фёдора. Но это не значит, что не соглашусь подраться с ним. Вопрос только в деньгах. Чем сильнее и страшнее соперника дали – тем интереснее.

– Сейчас бойцы часто отказываются драться в неудобных условиях: во время Рамадана, с друзьями. Раньше с этим было строже?

– Всегда было по-разному. Всё зависит от организации и личного отношения к бойцу. Но мы сейчас посмотрели, как подрался Магомед Анкалаев и стал чемпионом. А мог отказаться, шанс перешёл бы к другому. И страна осталась бы без пояса, и он. Теперь все радуются за него. И никто не говорит, что он зря вышел на поединок.

– Были ли соперники, которые по ходу карьеры вас дико бесили? Например, кого хотелось вызвать на бой?

– К счастью, таких не было. Два-три раза попадались не очень адекватные люди. Одни были не моего веса, другие – представляли другой промоушен. По ходу же поединков бывало. Начинаешь драться, а человек тычет пальцами в глаза, пытается укусить, ударить в пах. Такое бывало. И не раз.

– Как вы сейчас себя ощущаете?

– Я сейчас могу всё что угодно. Посмотрите на «Титанов». Я всё сделал, подтянулся, поднял, проскакал. Был вторым по возрасту. Там были олимпийские чемпионы, звёзды нереальные – все молодые. Спортсмены в прекрасной форме. Я обошёл там процентов 80 людей. Легко, спокойно, играючи. Сейчас могу схватить любой мешок или человека, пройтись с ним, пробежаться. Не умру, не задохнусь, буду улыбаться. Не знаю, есть ли идеально здоровые люди, у которых ничего не болит. Наверное, есть. Но у меня тоже есть в жизни какие-то достижения. Я знал им цену изначально, на них шёл. Поэтому ни о чём не жалею.

Алексей Олейник Фото: Getty Images

– А как вообще пришла идея поучаствовать в «Титанах»? Насколько легко согласились на предложение?

– Мне позвонили, я спросил: «А зачем мне это нужно?» Мне сказали про пиар, внимание. Но мне этого хватает. Однако потом взяло в голове и что-то переклинило. Я пошёл проверить себя. Мне это было интересно. Я не готовился и не тренировался. И тем не менее дошёл очень далеко. Можно сказать, что в конце уже сам хотел сойти с дистанции. Мне нужно было улетать, у меня были билеты. Я в тот момент уже всё себе доказал. Для меня это была игра и шутка. Если бы напрягся, как на бой, до финала бы точно дошёл.

– Как вы относитесь к поп-MMA?

– Очень плохо. Эти люди нивелировали всё то, от чего люди вырвались из каменного века. Они постарались это вернуть. Это моё мнение. Кто-то думает, что просто оскорблять другого круто и классно. А на самом деле это ужасно.

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