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Джефф Монсон — Артём Тарасов, кто победил, результат боя, исход поединка, карьера Джеффа Монсона, бои ветеранов, последствия

Смотреть на старых легенд в ринге — больно. Теперь Монсона победил даже Тарасов
Сергей Сорокин
Бой Джефф Монсон — Артём Тарасов
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Ветераны продолжают рисковать здоровьем и хоронят своё наследие.

Современный профессиональный спорт очень сильно меняется. И в последнее время тенденцией становятся бои с участием ветеранов. Возрастные спортсмены выходят в ринг, клетку. Более того, принимают вызовы даже от молодых соперников. К сожалению, чаще всего это превращается в посредственное выступление от легенд. Например, совсем недавно было больно смотреть на Майка Тайсона, который бился с Джейком Полом. А ещё никак не успокоится Джефф Монсон. Казалось, что поединок с Олегом Тактаровым должен был стать сигналом к окончательному завершению карьеры. Но легендарный Снеговик продолжает драться.

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А ведь в мае 2024 года Монсон всерьёз задумывался о завершении профессиональной карьеры. Именно так сообщили в команде Джеффа. Тогда представители Снеговика считали, что вернуть его на канвас сможет только реванш с Тактаровым: «Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит».

ДЖЕФФ МОНСОН

ДЖЕФФ МОНСОН

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Монсон выбрал довольно любопытный вариант продолжения профессиональной карьеры. Он вновь провёл поединок по правилам бокса. Случилось это 29 марта в рамках турнира лиги «Осьминог», проводившегося в Минске. Правда, теперь в качестве соперника был выбран блогер Артём Тарасов. Изначально оппонентом скандального бойца должен был стать Александр Емельяненко. Однако Феникс не смог выступить из-за проблем со здоровьем. На замену вышел Монсон. И принял все условия. Четыре раунда по три минуты, но главное – боксёрский ринг.

БОЙ ОЛЕГ ТАКТАРОВ — ДЖЕФФ МОНСОН

БОЙ ОЛЕГ ТАКТАРОВ — ДЖЕФФ МОНСОН

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если говорить откровенно, особенной борьбы не получилось. Безусловно, Монсон пытался демонстрировать свои лучшие качества. Но более молодой оппонент был попросту быстрее, спокойно наносил атаки и уходил на дистанцию. В глаза бросалось и то, что Артём работал далеко не в полную силу. Он относился к легендарному сопернику со всем уважением, старался не наносить особенного урона. Поэтому ни о каком нокауте не шло и речи. Поединок ожидаемо прошёл всю дистанцию. Дело дошло до судейского решения, которое никого не удивило. Тарасов забрал победу единогласным вердиктом.

54-летний Монсон вышел в ринг и дал хороший пример молодёжи. Он действительно находится в прекрасном физическом состоянии. Но разве стоит принимать противостояния с соперниками, которые намного моложе? Это автоматически подставляет и самого ветерана, и оппонента. Это действительно так. После победы Пола над Тайсоном многие практически возненавидели блогера. Профессионалы вызывали его на бой и обещали разобраться, эксперты – осуждали и гневались. Однако можно сказать совершенно точно: критики Джейк получил достаточно.

БОЙ ДЖЕЙК ПОЛ — МАЙК ТАЙСОН

БОЙ ДЖЕЙК ПОЛ — МАЙК ТАЙСОН

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Сами ветераны также продолжают подставлять себя под опасных соперников. Никто ведь не заставляет принимать такие предложения. Но во главу угла по-прежнему ставится не безопасность. Бойцы прекрасно понимают, что соглашаются из-за приличного гонорара, а также из-за возможности лишний раз получить тот самый спортивный адреналин. Однако это ведь можно делать и с равными себе. Тогда есть приличный шанс, что получится показать себя очень ярко, напомнить о былых кондициях. А вместо этого – односторонние противостояния с молодыми оппонентами, которые выглядят так, словно просто неспешно работают на спарринге.

Кажется, систему пора менять. Либо действительно создавать отдельную лигу, где ветераны смогут драться друг с другом столько, сколько пожелает их душа. Либо запрещать проводить подобные поединки на официальном уровне. Иначе мы так и будем наблюдать за поединками без интриги и борьбы, после которых за легендарных бойцов становится очень грустно.

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