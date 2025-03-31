Смотреть на старых легенд в ринге — больно. Теперь Монсона победил даже Тарасов

Современный профессиональный спорт очень сильно меняется. И в последнее время тенденцией становятся бои с участием ветеранов. Возрастные спортсмены выходят в ринг, клетку. Более того, принимают вызовы даже от молодых соперников. К сожалению, чаще всего это превращается в посредственное выступление от легенд. Например, совсем недавно было больно смотреть на Майка Тайсона, который бился с Джейком Полом. А ещё никак не успокоится Джефф Монсон. Казалось, что поединок с Олегом Тактаровым должен был стать сигналом к окончательному завершению карьеры. Но легендарный Снеговик продолжает драться.

А ведь в мае 2024 года Монсон всерьёз задумывался о завершении профессиональной карьеры. Именно так сообщили в команде Джеффа. Тогда представители Снеговика считали, что вернуть его на канвас сможет только реванш с Тактаровым: «Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит».

ДЖЕФФ МОНСОН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Монсон выбрал довольно любопытный вариант продолжения профессиональной карьеры. Он вновь провёл поединок по правилам бокса. Случилось это 29 марта в рамках турнира лиги «Осьминог», проводившегося в Минске. Правда, теперь в качестве соперника был выбран блогер Артём Тарасов. Изначально оппонентом скандального бойца должен был стать Александр Емельяненко. Однако Феникс не смог выступить из-за проблем со здоровьем. На замену вышел Монсон. И принял все условия. Четыре раунда по три минуты, но главное – боксёрский ринг.

БОЙ ОЛЕГ ТАКТАРОВ — ДЖЕФФ МОНСОН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если говорить откровенно, особенной борьбы не получилось. Безусловно, Монсон пытался демонстрировать свои лучшие качества. Но более молодой оппонент был попросту быстрее, спокойно наносил атаки и уходил на дистанцию. В глаза бросалось и то, что Артём работал далеко не в полную силу. Он относился к легендарному сопернику со всем уважением, старался не наносить особенного урона. Поэтому ни о каком нокауте не шло и речи. Поединок ожидаемо прошёл всю дистанцию. Дело дошло до судейского решения, которое никого не удивило. Тарасов забрал победу единогласным вердиктом.

54-летний Монсон вышел в ринг и дал хороший пример молодёжи. Он действительно находится в прекрасном физическом состоянии. Но разве стоит принимать противостояния с соперниками, которые намного моложе? Это автоматически подставляет и самого ветерана, и оппонента. Это действительно так. После победы Пола над Тайсоном многие практически возненавидели блогера. Профессионалы вызывали его на бой и обещали разобраться, эксперты – осуждали и гневались. Однако можно сказать совершенно точно: критики Джейк получил достаточно.

БОЙ ДЖЕЙК ПОЛ — МАЙК ТАЙСОН Фото: Christian Petersen/Getty Images

Сами ветераны также продолжают подставлять себя под опасных соперников. Никто ведь не заставляет принимать такие предложения. Но во главу угла по-прежнему ставится не безопасность. Бойцы прекрасно понимают, что соглашаются из-за приличного гонорара, а также из-за возможности лишний раз получить тот самый спортивный адреналин. Однако это ведь можно делать и с равными себе. Тогда есть приличный шанс, что получится показать себя очень ярко, напомнить о былых кондициях. А вместо этого – односторонние противостояния с молодыми оппонентами, которые выглядят так, словно просто неспешно работают на спарринге.

Кажется, систему пора менять. Либо действительно создавать отдельную лигу, где ветераны смогут драться друг с другом столько, сколько пожелает их душа. Либо запрещать проводить подобные поединки на официальном уровне. Иначе мы так и будем наблюдать за поединками без интриги и борьбы, после которых за легендарных бойцов становится очень грустно.