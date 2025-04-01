Суперзвезда российского кикбоксинга рванул в Америку. Туйнов покорит лигу Макгрегора

4 апреля состоится турнир BKFC 72 Dubai, лига кулачных боёв продолжает радовать яркими событиями. Особенно интересным этот ивент станет для фанатов единоборств из России. А всё потому, что на турнире выступят сразу два представителя нашей страны. Дебютный поединок в новой дисциплине проведёт Алексей Олейник, соперником которого станет Джеронимо дос Сантос.

А ещё в новый промоушен врывается Владислав Туйнов. Его поединок запланирован на 5 апреля. Суперзвезда российского кикбоксинга набрался опыта, поэтому готов попробовать свои силы за океаном. Примечательно, что в качестве оппонента был выбран также кикбоксёр – Сабри Бен Хениа. У российского бойца есть прекрасная возможность удачно стартовать в лиге, одним из совладельцев которой является Конор Макгрегор.

Туйнов – бриллиант российского кикбоксинга. Его любительская карьера стартовала в 14 лет. И самое любопытное, что россиянин оказался в этой дисциплине случайно. Однако быстро освоился и начал уничтожать оппонентов. По любителям Владислав успел провести 278 поединков, 239 из которых завершились победами. Более того, 99 раз боец отправлял соперников в нокаут. Уже тогда Туйнов демонстрировал свою классную ударную технику. А главное – Владислав качественно работал на руках, выбрасывая комбинации и финишируя оппозицию.

Затем Туйнов перебрался в профессионалы. И продолжил выступать на высочайшем уровне. Там россиянин провёл 52 поединка. В том числе в топовой организации Glory. В итоге Владислав выдал рекорд 47-5. И 14 раз финишировал своих оппонентов. Но главное – боец всегда демонстрировал стремление закончить всё досрочно. И запомнился фанатам единоборств безбашенным стилем. Туйнов великолепно комбинировал удары и ногами, раз за разом ставя соперников в тупик.

Владислав Туйнов Фото: Из личного архива спортсмена

В лигу BKFC россиянин отправляется не на ровном месте. В 2021 году он решился на смену дисциплины и ушёл из кикбоксинга. Да, иногда Владислав выступает и там, однако основное внимание теперь уделяет профессиональному боксу и кула́чке. В первом виде у Туйнова уже накопился приличный рекорд – 5-0. И трижды получилось нокаутировать оппонентов. В кулачных боях он также идёт без поражений – на две победы пришёлся один ничейный исход. Им были повержены Махмуд «Шахматист» Мусалов и Виталий Коваленко, а вот Павла Шелеста одолеть не удалось. Но и в кула́чке Туйнов был прекрасен и оставался верен своему яркому стилю.

В новую лигу россиянин заходит с приличным багажом. А главное – он вполне способен стать настоящей суперзвездой. Владислав начинает свой путь против кикбоксёра, а не против профильного кулачника. Поэтому даже будет иметь преимущество в силу опыта. Кроме того, Туйнов оттачивал навыки работы в стойке ещё и в профессиональном боксе. Так что в работе на руках он вряд ли уступает хоть кому-то из представителей своего дивизиона. А ещё россиянин классно ведёт трэш-ток. С одной стороны, не лезет за словом в карман и всегда готов обострить ситуацию. С другой – никогда не переходит грань дозволенного, делая всё очень красиво.

Владислав может стать одной из главных звёзд лиги Макгрегора. И наконец-то полноценно проложить для россиян дорогу в BKFC. Пока в промоушене совсем мало представителей нашей страны. Но Туйнов способен изменить отношение к организации в России. И сделать её более привлекательной для бойцов.