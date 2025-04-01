Корешков повторил ошибки Шлеменко. Мог взять пояс UFC, но остался звездой второго плана

В ночь с 3 на 4 апреля на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо, США, состоится турнир PFL World Tournament 1. Традиционно лига собрала в карде большое количество бойцов из России. Особенный интерес вызывает поединок, в котором в октагон выйдет Андрей Корешков. Он начинает свой путь в Гран-при с противостояния с экс-чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.

Стоит отметить, что пояс этой организации был и в руках самого россиянина. А ещё Спартанец выдаёт мощнейший отрезок в карьере. Шесть из семи последних поединков он завершил именно победами. А единственное поражение пришлось на противостояние с крепким Магомедом Умалатовым. Но даже там Андрей уступил соотечественнику только единогласным решением судей.

Россиянина очень давно сватали в UFC. Он действительно демонстрировал высочайшее мастерство и штамповал победы. Зашёл в Bellator с пяти удачных поединков подряд, лишь после этого уступил Бену Аскрену в титульнике. А со второй попытки всё-таки дотянулся до заветного пояса, причём попутно выиграл ещё и Гран-при. Уже в тот момент казалось, что путь в лучшую лигу на планете открыт. Но Андрей всё никак не решался на рывок. Он продолжал выступать в Bellator, причём результаты постепенно пошли на спад. Утрата чемпионского пояса подкосила Корешкова, в шести боях получилось добыть всего три победы.

Сам Андрей совершенно спокойно называл главную причину своего отказа перебираться в UFC. Россиянин выбирал более комфортные и выгодные условия. О чём и рассказывал в интервью: «Никогда не мечтал о переходе в UFC, хотя мне было бы интересно подраться со многими бойцами полусреднего дивизиона. Как бы то ни было, Bellator не хуже UFC. Многие топ-бойцы UFC переходили в Bellator. Возьмите, к примеру, Бенсона Хендерсона, Рори Макдональда, Гегарда Мусаси, Лоренца Ларкина. Лоренц ушёл из UFC после блестящей победы над Магни, когда занимал шестое место в рейтинге. Есть и примеры того, как ветераны UFC проигрывали в Bellator. Я побеждал того же Хендерсона. Определённо я не соглашусь на переход в UFC на плохих условиях. Конечно, слава важна для любого бойца, но её нельзя ставить на первое место».

Андрей Корешков Фото: PFL

Видимо, предложения от UFC у Андрея точно были. И они не перестали поступать даже после такого спича. Поскольку через два года к этому вопросу вернулись вновь. И Корешков своего мнения так и не поменял: «В Bellator предложили условия, от которых нереально было отказаться – они предложили условия, которых не предложили бы в UFC. Для того чтобы в UFC получить что-то похожее, нужно весь путь проделать заново. Тем более в UFC сейчас политика другая – они набирают молодых, которым не надо платить много. При этом высокооплачиваемые бойцы уходят из UFC в другие организации, и уходят с удовольствием. А в Bellator мне даже за отменённый бой с Хабиловым заплатили, хотя были не обязаны это делать, что тоже приятно».

По похожему сценарию проходила карьера Александра Шлеменко. И именно его команду представляет Корешков. То же чемпионство в Bellator, те же слухи о переходе в лучшую лигу на планете. Но Шторм также не отправился в промоушен Даны Уайта. И Андрей повторил его путь. Однако при этом действительно заработал много денег. Россиянина полюбили в Bellator и за стиль, и за самоотверженность. 18 из 28 побед Корешков добыл досрочно. А вот финишировать себя позволял крайне редко. Поэтому можно констатировать, что в Bellator он стал настоящей звездой. А в PFL не потерял привлекательности для матчмейкеров.

Корешков действительно мог оказаться в UFC. Но история не имеет сослагательного наклонения. Никто не гарантирует, что Андрей действительно обосновался бы в лучшей лиге на планете. И тем более добрался бы до чемпионского пояса, если учитывать запредельную конкуренцию. А в Bellator он заслужил славу и совершенно точно не бедствовал в плане гонораров.