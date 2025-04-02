Кула́чка — это не только кровь. Объясняем, почему бои на голых кулаках так хороши

Ещё несколько лет назад кулачные бои как в России, так и в целом в мире были чем-то необычным. Сейчас же это направление единоборств приобретает популярность, многие представители ММА, бокса и других единоборств пробуют себя в новом виде спорта.

Кула́чка действительно очень быстро набирает обороты. В России появляются новые промоушены, которые и навязывают друг другу конкуренцию, и проводят совместные турниры. История кулачных боёв у нас в стране долгая, упоминания о поединках на голых кулаках есть даже в «Повести временных лет».

Чем же кула́чка так привлекает зрителя и почему становится всё более популярной? Конечно, прежде всего это зрелищность. Вы наверняка слышали недовольство фанатов смешанных единоборств из-за скучных поединков, когда, например, в октагоне выступает борец. Он делает акцент на своих сильных сторонах, затаскивает соперника в партер, и бой зачастую теряет темп и зрелищность, вызывая негодование болельщиков. В кула́чке же нет возможности спрятаться от соперника в борьбе, и это делает её привлекательной для многих любителей единоборств.

Кулачные бои увлекают и своей атмосферой. Вы когда-нибудь смотрели турниры TOP DOG? Если нет, то обязательно посмотрите, там совершенно дикая энергетика. Харизматичный Даня Регбист, который объявляет бойцов не хуже братьев Бафферов, аутентичный ринг в виде сена, отсылающий к истории, приглушённый свет и, конечно, зрелищные бои. Подтягиваются и другие промоушены, сейчас особенно набирает популярность RCC Hard, у которого тоже есть свои отличительные особенности. Там нет сена, но есть специальный шестиугольный ринг, в котором бойцам сложнее избегать столкновений и разменов, что особенно нравится зрителям.

Турнир Top Dog Фото: Top Dog

Схожей чертой промоушенов является вовлечённость зрителей в процесс. Если, условно, в смешанных единоборствах или боксе фанаты находятся на сидячих местах, зачастую далеко от происходящих событий, то в кула́чке они стоят в непосредственной близости от бойцов. Создаëтся ощущение полной причастности. Вы будто участвуете в этих разборках — и, конечно, адреналин резко подскакивает.

Безусловно, кулачные бои, как и любое другое единоборство, — это жёсткий вид спорта. Сечки, кровь, разбитые кулаки, сломанные пальцы — всё это, что называется, издержки профессии. Но когда смотришь, как в UFC нокаутируют очередного бойца мощным хай-киком, понимаешь, что кула́чка — это ещë цветочки. Ну и не стоит забывать, что кулачные бои — это вид спорта, значит, есть правила. Нельзя, например, бить по затылку, да и в целом запретов хватает, а за нарушениями следит рефери. Поэтому не стоит относить кула́чку к формату уличной драки, хотя они и максимально схожи.

Турнир RCC Hard Фото: RCC Hard

Нужно отметить, что кулачные бои привлекают внимание совершенно разной аудитории. Любители классического бокса пристально следят за боксёрами, которые решают сменить дисциплину, а таких действительно много. Джебы, двойки, апперкоты, хуки — всё это есть в их исполнении, только в более жёстких и бескомпромиссных условиях. А для фанатов уличных разборок и мощных разменов в стойке есть те самые природные кулачники, которые не жалеют ни себя, ни соперника и закатывают яркие рубки с размашистыми боковыми и оверхендами.

Кула́чка, действительно, в последнее время выходит на новый уровень популярности. Всё больше представителей бокса, ММА и других единоборств обращают внимание на кулачные бои и хотят попробовать себя в этой дисциплине. Не устоял даже Конор Макгрегор, который стал совладельцем самой известной лиги — BKFC.

«Это самый чистый вид боев. Нет более простой формы организованной драки. Особенно это чувствуется вживую. Кулачные бои заставляют людей вставать с мест. Я понимаю все типы боев — я был в ММА, был в боксе. Но кулачные бои на другом уровне. Они на порядок выше, чем оба этих вида», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира BKFC.

И доля правды в словах Конора есть — вживую кула́чка смотрится максимально зрелищно. Так что если вы ещё не открыли для себя этот вид единоборств, то многое упускаете.