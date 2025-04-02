Яну не дали устроить «сезон реваншей». Но от этого путь к поясу стал ещё короче

UFC начинает выстраивать планы на лето, которое не за горами. В ночь с 7 на 8 июня состоится громкий номерной турнир. И он уже получил главное событие. Грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет защищать свой пояс в реванше с американцем Шоном О’Мэлли. Такой расклад выглядел довольно ожидаемо. Но некоторые всё равно рассчитывали, что эту «парочку» разобьёт Пётр Ян. Россиянин набрал приличный ход и начал штамповать победы. А ещё рассчитывал выдать «сезон реваншей». Он уже уступал и Двалишвили, и О’Мэлли, однако планировал совместить приятное с полезным – отомстить обидчикам и вернуть чемпионский пояс на своё плечо. Пока с этим придётся немного повременить.

Реванш Двалишвили и О’Мэлли – действительно нужная опция для дивизиона. А всё потому, что первый поединок получился не самым однозначным. Да, преимущество Мераба было солидным, поскольку грузинский боец очень мастеровит в борьбе. Но в стойке списывать Шона совершенно точно не стоит. И в реванше он попытается это продемонстрировать. А главное – американца точно не оставили бы без ещё одного шанса. Он яркая звезда промоушена и привлекает к себе внимание за пределами клетки. Именно по этой причине организация заинтересована в том, чтобы О’Мэлли был близок к топу.

Шон О’Мэлли Фото: Christian Petersen/Getty Images

Конечно, всё это ломает планы Петра. Ян последовательно разобрал на части Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду, переживает отличные времена. Чувствовалось, что на пути к титульнику придётся пройти ещё одну ступеньку. Но слухи о состоянии Шона и необходимости паузы давали оптимизм. И всё-таки Петру придётся немного подождать. Однако это может сделать его путь к титульному поединку проще и безболезненнее. Сейчас у Яна есть реальный вариант, чтобы провести бой и отправить в свою копилку важную победу. А вот в противостоянии с ярким ударником О’Мэлли россиянин вряд ли был бы фаворитом.

Теперь же ситуация в дивизионе становится достаточно простой. В топ-3 – Двалишвили, О’Мэлли и Ян. А дальше… Умар Нурмагомедов после поражения, Кори Сэндхаген c постоянными осечками, Фигейреду и Ядонг, которых россиянин разобрал. А значит, после предстоящего титульного реванша Пётр станет главным претендентом. Конечно, гипотетически может возникнуть ситуация, что проиграет Двалишвили. И тогда О’Мэлли могут дать отдых, а Мераба свести именно с Яном. Но есть ощущение, что грузинский чемпион лишь подтвердит свою доминацию над американцем. Следовательно, Шон чуть отодвинется от гонки за поясом, даст дорогу преследователям. И тут на авансцену просто обязан выйти Пётр.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Россиянин всё равно пока находится в режиме ожидания. И теперь у него есть две реальные опции. Первая – просто ждать и терпеть. И после UFC 316 он вполне может получить титульный поединок. Шансы на это высоки. Вторая – принять бой от парней, которые расположились ниже в рейтинге. Например, сойтись с Генри Сехудо, переживающим непростые времена. И ещё одна победа лишь повысит шансы Яна на то, чтобы считаться первым претендентом.