Не спешите списывать Цзю. У Тима много ошибок, но он всё ещё топовый боксёр

6 апреля в Австралии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, который разделит ринг с американцем Джозефом Спенсером.

В 2024 год Тим входил с большими ожиданиями. Два титула чемпиона мира, ведущие позиции в рейтингах, потенциальный поединок с Теренсом Кроуфордом, который и сам хотел подраться с Цзю. Однако неожиданное поражение от Себастьяна Фундоры перечеркнуло все эти планы. Да, поражение случилось в близком бою, где Тим получил серьёзную сечку и почти все 12 раундов боксировал с окровавленным лицом. Но это всё равно поражение. Цзю и его команда попытались моментально вернуться на вершину и приняли титульный бой с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. А дальше произошла недооценка соперника, четыре нокдауна и второе поражение подряд.

«Самый большой урок? Не быть дураком. Стараться действовать с умом. Я считал, что вынесу его за два раунда. Вот что крутилось у меня в голове: «Этот парень не продержится больше двух раундов». Я вышел с таким настроем. Но профессиональный бой — это 12 раундов, а не два. Нужно быть умнее», — приводит слова Цзю Daily Mail.

В 2025 год Тим вошёл уже совсем с другим настроением. Естественно, два поражения, особенно разгромное от Муртазалиева, откинули Цзю от больших поединков и титулов. Теперь ему нужно вернуться на победную серию, и, кажется, в этот раз команда Тима поступила правильно. Цзю возвращается в Австралию, где ни он, ни его отец, ни его младший брат Никита никогда не проигрывали на профессиональном ринге – дома и стены помогают. Кстати, и соперника Тиму подобрали удобного: с неплохим рекордом 19-1, но без опыта больших боёв – Цзю будет для Спенсера первой серьёзной проверкой.

Конечно, два поражения не только отдалили Цзю от вершины дивизиона, но и заставили усомниться в его боксёрских способностях. Многие стали вспоминать, что Тима грамотно вели, что дрался он зачастую в Австралии, у себя дома, с соперниками не самого высокого уровня. А как только перебрался в США и уровень оппозиции вырос, то и проблемы стали возникать: Террелл Гуше отправил Цзю в нокдаун в первом же раунде, а Фундора и Муртазалиев и вовсе нанесли ему поражения.

Тим Цзю — Бахрам Муртазалиев Фото: Alex Menendez/Getty Images

Доля правды в этих словах есть, но при этом не стоит списывать Тима со счетов. Что касается Австралии, то почему бы Цзю и не подраться там? Посмотрите, где провёл большинство своих поединков тот же Сауль Альварес. Правильно – у себя на родине, в Мексике. И таких примеров много. Команде Цзю удавалось привозить в Австралию даже титульные бои: соперники соглашались, какие вопросы к Тиму?

По поводу оппозиции тоже не совсем правильно говорить, что она у Цзю была слабой. Тим финишировал Тони Харрисона – того самого, кто нанёс первое поражение Джермеллу Чарло, Цзю разобрался Брайаном Мендосой, который выигрывал у Фундоры. А как Тим деклассировал Карлоса Окампо, финишировав того в первом раунде? Да, Цзю не боксировал с тем же Чарло, который избежал поединка с Тимом, у него не было по-настоящему громких боёв. Но они были на горизонте, и два поражения отдалили его от цели.

Стал ли Тим хуже боксировать после неудач с Фундорой и Муртазалиевым? Конечно, нет. В бою с Себастьяном австралиец продемонстрировал свой характер, да и в спортивном плане был неплох. А с Муртазалиевым план на бой посыпался после первого пропущенного хука – Тим, кажется, его не ожидал и не сумел оправиться.

Тим по-прежнему боксёр высокого уровня, с хорошей техникой, с плотным ударом. Есть проблемы с защитой, что и продемонстрировал Бахрам, однако конкретно в том поединке они возникли из-за недооценки соперника и излишней расслабленности. Это, кстати, тоже отличительная черта Тима, от которой нужно избавляться. Два поражения должны сыграть большую роль – вряд ли теперь Цзю будет заниматься шапкозакидательством и превозносить себя.

У Тима по-прежнему есть шансы вернуться на вершину, хотя сделать это будет довольно тяжело – его дивизион сейчас один из самых конкурентных. Вопрос в том, как Цзю провёл работу над ошибками и что вынес из поражений. Если он всё сделал правильно – то мы ещё увидим Тима в титульных боях, данные для этого у него есть.