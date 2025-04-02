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Фильм про UFC, Дана Уайт, Зак Снайдер, Турки Аль аш-Шейх, подробности, фильм Боец, сюжет, дата съёмок, о чём фильм

Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Сергей Сорокин
Фильм про UFC
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Покажут путь чемпиона и замахнутся на «Оскар».

Единоборства стремительно выходят на новый уровень. Особенно это заметно в профессиональном боксе – красивые трейлеры, невероятные ролики к топовым поединкам. В процессе принимают участие ведущие лица кинематографа. Попытки повысить привлекательность картинки уже были сделаны и в UFC. Особенно фанатам запомнился турнир в «Сфере», где, помимо видеовизиток, удивило само оформление арены. На этом в лучшей лиге на планете решили не останавливаться. Теперь организация готовит полнометражный фильм о смешанных единоборствах. И, возможно, сможет действительно удивить всех.

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Стоит отметить, что Дана Уайт очень ответственно подошёл к процессу. И моментально заручился поддержкой нового союзника – Турки Аль аш-Шейха. Поэтому никаких проблем со спонсированием картины возникнуть не должно. Было выбрано и название фильма – Brawler («Боец»). Кроме того, определились в UFC и с режиссёром. Причём уже заключили с ним соглашение. Снимать фильм будет известный голливудский режиссёр Зак Снайдер. Он известен по картине «300 спартанцев», а также работой с киновселенной DC. Поэтому теперь от всего этого очень серьёзные ожидания. А Турки подчеркнул, что готов оказать максимальную поддержку для достижения идеального результата.

Турки Аль аш-Шейх
Турки Аль аш-Шейх
боксёрский промоутер и председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии

«Я был поклонником творчества Зака ​​в течение многих лет, его уникальный стиль — от культовых боевых сцен до размашистых визуальных эффектов и чрезвычайно эмоционального повествования — в сочетании с его очеловеченным изображением глубоко порочных персонажей является уникальным. Я не мог представить себе лучшего человека для партнёрства, чтобы вывести UFC на большой экран. Журнал Ring со своим 103-летним наследием окажет поддержку, чтобы обеспечить успех проекта».

Серьёзные ожидания от проекта и у самого Уайта. Правда, он пока довольно сдержанно высказывается о происходящем. Складывается ощущение, что основной посыл всё-таки шёл именно от Турки. Но для Даны это прекрасная возможность привлечь к UFC внимание аудитории, которая до этого момента не особенно интересовалась смешанными единоборствами: «У Турки Аль аш-Шейха и Зака Снайдера есть общее видение создания фильма о UFC. Они оба очень увлечены этим проектом, чтобы показать фанатам, что требуется, чтобы стать чемпионом UFC. Это невероятно амбициозный проект, и я с нетерпением жду, когда он воплотится в жизнь».

Дана Уайт

Дана Уайт

Фото: Chris Unger/Getty Images

Снайдер – топовый режиссёр, поэтому действительно может создать картину высочайшего уровня. И он уже приступил к написанию сценария. В центре сюжета – молодой боец, который вырос на улицах Лос-Анджелеса, а затем прошёл долгий путь к титульному шансу в UFC. Заку предстоит показать на экране тернистую дорогу чемпиона, полную испытаний и лишений. Сам Снайдер очень лаконично высказался о начале сотрудничества с новыми партнёрами: «UFC – мировой лидер в смешанных единоборствах. Я горд поработать с ними, чтобы рассказать невероятную историю».

Зак Снайдер на турнире UFC

Зак Снайдер на турнире UFC

Фото: Chris Unger/Getty Images

Остальные подробности пока держатся в секрете. Так, не называются актёры и дата выхода фильма. Но есть уверенность, что многие роли (особенно эпизодические) будут предложены действующим бойцам и работникам организации. Любопытно, кто из российских представителей сможет засветиться в картине.

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