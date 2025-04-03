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PFL 1, 4 апреля 2025, Андрей Корешков — Джейсон Джексон, Мовлид Хайбулаев, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

PFL 1: бой Корешкова с экс-чемпионом, возвращение непобеждённого Хайбулаева. LIVE
Яхья Гасанов
PFL 1: Корешков — Джексон, Хайбулаев
Комментарии
А Магомед Умалатов слетел с турнира на весах.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 4 апреля в Орландо, штат Флорида, США, пройдёт турнир PFL 1, который открывает новый сезон Гран-при. Главным событием вечера станет бой двух бывших чемпионов Bellator — Андрей Корешков встретится с Джейсоном Джексоном.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Джейсон Джексон — Андрей Корешков
04 апреля 2025, пятница. 06:30 МСК
Джейсон Джексон
Не началось
Андрей Корешков

Также в рамках турнира выступят ещё два российских бойца. Непобеждённый Мовлид Хайбулаев возвращается в клетку после почти двух лет простоя и встретится с Джереми Кеннеди.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Мовлид Хайбулаев — Джереми Кеннеди
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Мовлид Хайбулаев
Не началось
Джереми Кеннеди

А Мухамед Берхамов будет биться с американцем Тэдом Джином, который не проигрывал в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Корешков мог добиться ещё бо́льших высот:
Корешков повторил ошибки Шлеменко. Мог взять пояс UFC, но остался звездой второго плана
Корешков повторил ошибки Шлеменко. Мог взять пояс UFC, но остался звездой второго плана
Где смотреть турнир PFL 1 Дата и время турнира PFL 1 Полный кард турнира PFL 1
Live Яхья Гасанов

🤩 «Я в восторге от этого поединка». Экс-чемпион Bellator Джексон — о бое с Корешковым

«Мы должны выступить на ура, чтобы привлечь внимание со стороны фанатов. Нам надо быть на высоте. Корешков — отличный парень, с которым можно устроить бой на таком уровне. Он в восторге, как и я. Старый чемпион против нового — звучит захватывающе. На мой взгляд, наш бой является одним из лучших в сетке Гран-при», — сказал Джексон в интервью пресс-службе лиги.

09:47 Яхья Гасанов

🤗 Хайбулаев наконец-то возвращается

В 2021 году Мовлид стал чемпионом PFL в полулёгком весе. В 2023-м тоже мог претендовать на победу, но выбыл из-за травмы. Теперь Хайбулаев возвращается в дело спустя почти два года.

09:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL 1

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

09:47 Яхья Гасанов

2️⃣ Для Корешкова это вторая попытка устроить забег к поясу PFL

В прошлом году Андрей не смог пройти в плей-офф. Сначала проиграл решением Умалатову, а затем победил Гоити Ямаучи, но этого не хватило.

09:46 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL 1

Турнир PFL 1 пройдёт в Орландо (штат Флорида, США) в ночь на 4 апреля. Начало турнира — в 2:30 по московскому времени.

09:46 Яхья Гасанов

😳 Умалатов слетел с турнира на взвешивании

Главный фаворит Гран-при в полусреднем весе Магомед Умалатов не смог сделать вес перед боем с Логаном Сторли и был исключён из турнира. Его заменил Джозеф Лучиано.

09:45 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL 1

Джейсон Джексон — Андрей Корешков;
Хесус Пинедо — Адам Борич;
Джозеф Лучиано — Логан Сторли;
Мовлид Хайбулаев — Джереми Кеннеди;
Тэд Джин — Мухамед Берхамов;
Фредерик Дюпрас — Габриэль Брага;
Масаюки Кикуири — Яннис Башар;
Натан Келли — Тай Кун Ким.

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