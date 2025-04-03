PFL 1: бой Корешкова с экс-чемпионом, возвращение непобеждённого Хайбулаева. LIVE

А Магомед Умалатов слетел с турнира на весах.

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В ночь на 4 апреля в Орландо, штат Флорида, США, пройдёт турнир PFL 1, который открывает новый сезон Гран-при. Главным событием вечера станет бой двух бывших чемпионов Bellator — Андрей Корешков встретится с Джейсоном Джексоном.

Также в рамках турнира выступят ещё два российских бойца. Непобеждённый Мовлид Хайбулаев возвращается в клетку после почти двух лет простоя и встретится с Джереми Кеннеди.

А Мухамед Берхамов будет биться с американцем Тэдом Джином, который не проигрывал в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.