«Кого вижу заменой Усику? Себя». Интервью с «новым Поветкиным», выступающим в США

Перспективный российский супертяжеловес Алексей Дронов с профессиональным рекордом 5-0, который тренируется под руководством известного специалиста Шугархилла Стюарда и ещё недавно работал в лагере знаменитого Тайсона Фьюри, дал интервью «Чемпионату». Дальнейшие планы, заокеанский бокс, уход Цыганского короля из спорта — наш «новый Поветкин» ответил на все вопросы.

— Алексей, недавно состоялся бой, где ты нокаутировал уже во втором раунде явно уступающего тебе в классе соперника. Нет желания повысить уровень оппозиции в ближайших боях?

— Да, объективно говоря, соперник был намного ниже уровнем. Но я не выбираю их себе, а выхожу в ринг против того, с кем договорились матчмейкеры. Конечно, мы планируем постепенно повышать оппозицию, потому что сосредоточены на главной цели — завоевании титула чемпиона мира, однако на данном этапе выбирать соперников не приходится.

— Ты пока все свои поединки проводил исключительно в Майами на одной и той же площадке. Оцени уровень организации этих шоу. Потому что результат твоего последнего боя поступил на Вoxrec только спустя неделю после боя.

— Ну это не мой промоутер, а местная организация, которой моя команда платит за страховку и за все другие моменты, и меня ставят в их шоу. Мне удобно, что они проводят их довольно часто и относительно рядом с местом моего пребывания. Было желание побоксировать 15 марта в Орландо, но там не получилось договориться со стороной организаторов, поэтому теперь планируется бой 26 апреля – снова в Майами.

— Уже наверняка готовишься к этому поединку. Расскажи, как проходит подготовка?

— Я был в зале уже в понедельник после предыдущего поединка. С детства меня отец приучил, чтобы я сразу после соревнований возвращался в зал и всегда был «как острый нож» — наточенный и готовый работать дальше, чтобы в случае необходимости провести новый бой через две-три недели. Сейчас пока идёт работа больше технического характера, где уделяем внимание стойке. Но буквально недавно к нам в зал приезжал Брэндон Глэнтон, с которым мы провели несколько восьмираундовых спаррингов. Он даёт очень хороший темп и отлично дышит.

Также недавно спарринговал с Луисом Ортисом, у которого должен был быть бой 5 апреля с левшой, и они тоже просили спарринги, поэтому скучать, конечно, не приходится.

Луис Ортис Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

— А что скажешь на счёт повышения количества раундов в своих боях? В функциональном плане уже нормально даётся восьмираундовая дистанция?

— Я легко прохожу восьмираундовые спарринги и могу сказать, что к концу этого года буду проводить как минимум восьмираундовые рейтинговые поединки. Возможно, уже летом или в начале сентября начнётся повышение дистанции.

— Хватает ли тебе гонораров на жизнь в Америке? И как вообще зарабатывают начинающие профессиональные боксёры в США?

— По условиям контракта я не могу разглашать условия. Но могу сказать, что конкретно я нахожусь здесь на очень хороших условиях. У меня полное обеспечение. Помимо того, что я зарабатываю на своих поединках, у меня полностью покрывается тренировочный процесс, проживание, питание. Мне жаловаться не стоит, и я за это очень благодарен, потому что слышал много историй ребят, которые приезжают сюда и пытаются строить карьеры. Даже в зале, где тренируется Кинг-Конг (прозвище Луиса Ортиса. — Прим. «Чемпионата»), у них ребята живут прямо в зале, по несколько человек в одной маленькой комнате, где условия не очень благоприятные, мягко говоря. Но все они стараются и мечтают улучшить условия своей жизни. Когда ты смотришь на такое, то становишься благодарен за всё, что имеешь.

— А чем хороша американская система бокса? Можно ли стать звёздным боксёром, тренируясь в России, например?

— Если честно, не могу сказать. Наверное, возможно стать звездой бокса и в России. Насколько я понимаю, здесь разные источники финансирования. В США идёт всё от аудитории и спонсоров, которые хотят засветиться на каналах. Здесь задействована реклама, платные трансляции, все хотят попасть на боксёрские шоу или быть причиной того, что это происходит. Но, как я знаю, в России таких систем вообще нет. У нас, возможно, заработки идут на билетах, однако точно сказать не могу.

Весь бокс в США построен, как и в Англии, на болельщиках. Это две столицы бокса, и сейчас к ним плавно подходит Саудовская Аравия. Конечно, все стремятся к боям именно на этих рингах, и я ещё раз повторюсь, что благодарен за возможность развивать свою карьеру именно в США.

— А что думаешь по поводу завершения карьеры Тайсоном Фьюри? Это реально его окончательное решение?

— Не знаю. Мне не хотелось сильно надоедать тренеру Шугару этими вопросами, однако когда я у него поинтересовался, то он сказал, что тоже не знает (смеётся). Но говорит, что сейчас Тайсона никто не трогает, он отдыхает от бокса и по-прежнему тренируется для поддержания формы, потому что ему это нравится. Однако это человек, который находится сейчас в отличной форме и способен в любой момент заявить, что возвращается. Потенциально его бой против Энтони Джошуа сейчас очень востребован, и в любой момент, когда Тайсон захочет, он сможет провести этот большой бой.

— Ты стал получать больше внимания со стороны тренера после завершения карьеры Фьюри?

— Шугар мне уделял достаточно внимания всегда. Он старается уделять внимание ребятам, у которым предстоят поединки. Конечно, он пытается обратить внимание на всех, но старается работать больше с теми, у кого назначены бои. Поэтому не могу сказать, что он уделял мне раньше меньше или больше внимания – сейчас он продолжает делать всё то же самое, что и раньше, несмотря на отсутствие Тайсона Фьюри.

— Недавно из жизни ушел легендарный Джордж Форман. Расскажи, какой была атмосфера в вашем зале и в целом в американском боксёрском сообществе?

— Честно говоря, ничего не изменилось особо. Никто никак не реагировал. Весь наш коллектив никуда в последние две недели не выезжал, а у нас я даже не слышал, чтобы кто-то об этом разговаривал. Не было никакой шумихи в тех местах, где я тренируюсь.

— Кого ты видишь сейчас заменой Александру Усику в супертяжёлом дивизионе? Кто способен стать следующим абсолютным чемпионом?

— Себя (смеётся). Но если серьёзно, то прямо сейчас очень много больших имён в боксёрских кругах. Есть Джозеф Паркер, Агит Кабайел, естественно, Даниэль Дюбуа, который уже владеет одним из чемпионских поясов, а также будет интересный поединок между Джо Джойсом и Филипом Хрговичем – победитель сможет претендовать на нахождение в этом списке.

Александр Усик с поясами Фото: Richard Pelham/Getty Images

— А что думаешь о возможном реванше между Усиком и Дюбуа, который может состояться летом 2025 года?

— Мне кажется, Дюбуа очень сильно прибавил как физически, так и ментально. Когда был в лагере с Тайсоном Фьюри, где были ребята, работавшие и с Дюбуа, то все они отмечали его природную физическую силу, что он становится с возрастом всё мощнее. Сейчас Даниэль вышел на пик формы и способен давить мощью своих соперников.

Правда, для Усика это всё не будет сюрпризом, потому что с учётом того фактора, что он уступает всем своим соперникам в габаритах, его все пытаются давить мощью, но не у всех это получается. Усик всегда в отличной форме, он всегда дисциплинированно готовится к боям, и нельзя сказать, что на него как-то скажется возраст в этом бою. Это будет очередной интересный бой, который мы ждём с нетерпением. Также хотелось бы посмотреть на Усика в ринге с Агитом Кабайелом, Джозефом Паркером или с победителем этой пары. Можно выделить того же Мозеса Итауму, который подходит к титульным боям, и именно он должен был боксировать с Луисом Ортисом в апреле, но этот бой отменили.

— Также ходили слухи о возможном бое Усика против экс-чемпиона UFC в двух весах Алекса Перейры по каким-то особенным правилам – типа боксёрского поединка в ММА-перчатках. Что думаешь по поводу такого боя и как в целом относишься к поп-боксу?

— Если это интересно зрителям, то почему бы и нет, потому что это приносит пользу и бойцам, и фанатам. Одни наслаждаются зрелищем, а другие получают за это денежное вознаграждение. Но я, если честно, никогда не слышал о такое бое, и с учётом того, что Перейра последний бой проиграл Анкалаеву, уже актуальнее разговаривать о поединке Усика с Магомедом.

Алекс Перейра Фото: Jamie Squire/Getty Images

— Назови топ-5 действующих боксёров вне зависимости от веса.

— Сложный вопрос, потому что даже не думал об этом сейчас. В этом списке определённо должны быть Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон. На первое место я бы поставил Александра Усика в плане его достижений, а также отмечу Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда.

— Какие ближайшие планы?

— Пока нет травм, могу тренироваться и выступать как можно чаще. Чем регулярнее будут поединки, тем лучше, потому что я молодой, и мне нужен опыт. Планировался бой на 15 марта, но теперь придётся драться 26 апреля. Было ещё что-то на май, и, возможно, это произойдёт в Европе, однако теперь говорят, что этот вариант будет рассматриваться на ноябрь 2025 года. Сейчас весь упор на 26 апреля, но надеюсь, что в конце мая удастся провести ещё один бой.