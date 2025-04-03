Волков отказывается драться с неудобным борцом. Но больше соперников не осталось

В конце прошлого года Александр Волков, выйдя на серию из четырёх побед, встретился в реванше с Сирилем Ганом. Довольно конкурентный поединок в итоге завершился поражением россиянина раздельным решением судей, что вызвало волну возмущения. Даже Дана Уайт на пресс-конференции заявил: «Волков победил. После боя я подошёл к нему и извинился. На мой взгляд, он победил». При этом босс UFC отметил, что к нему подходил глава Атлетической комиссии и объяснил, почему судьи в итоге выбрали Гана.

Несмотря на поражение, были разговоры о том, что именно Волкова будут учитывать как претендента на титул. Но важно понимать, что это во многом были эмоции. Теперь прошло время, и довольно надёжный инсайдер Лео Гимараеш сообщил, что в разработке на июнь есть бой Волкова с Жаилтоном Алмейдой, шестым номером тяжёлого веса с рекордом 8-1 в UFC. Бразильца и до того активно продвигали, их бой с Волковым могли устроить ещё прошлым летом, но не срослось, и Драго бился с Сергеем Павловичем.

Волков отреагировал на неофициальный анонс боя с Алмейдой в своём телеграм-канале: «Пришла новость о моём бое с Алмейдой. Который не анонсировался официально, но прошли слухи, что бой в разработке. Пока что не планирую драться с Алмейдой в июле. Почему? Потому что пока что не вижу для себя смысла в бою с шестым номером рейтинга… Кто видит смысл — скажите зачем. Только бой ради боя в данном случае. Подождём более интересного предложения».

Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

На вопрос о том, в чём он видит свои преимущества, Волков ответил, сравнив Алмейду с Фабрисио Вердумом, которого россиянин побеждал в 2018-м: «Во всём, если честно. Чуть более молодая и менее бьющая версия Вердума».

Драго, конечно, может подождать, но сейчас ситуация в дивизионе такая, что ничего нового Александр, скорее всего, не дождётся и только потеряет время. Что сейчас происходит в верхушке тяжёлого веса? По понятным причинам мы не рассматриваем пока варианты боя Волкова с Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. Им надо решить, будут они драться в итоге или нет. Дальше идёт Сириль Ган, и никто трилогию с Волковым так быстро проводить не станет. Скорее всего, француза сведут с Павловичем, который занимает четвёртое место и тоже недавно бился с Волковым (соответственно, и этот реванш исключён из уравнения).

Пятый номер рейтинга Кёртис Блэйдс уже полгода пытается подраться с Ризваном Куниевым, и этот бой уже четыре раз переносили. Новая дата — 21 июня в Азербайджане, так что Блэйдс занят. У седьмого номера Сергея Спивака тоже на этом турнире назначен бой с Шамилём Газиевым. Выходит так, что в топовой десятке для Волкова, по сути, только один соперник — Жаилтон Алмейда.

Бразилец неплохо себя зарекомендовал в UFC. Да, некоторые бои у него вышли скучными, но в целом он быстро разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком, Александром Романовым и Сергеем Спиваком. Со всеми соперниками в промоушене Жаилтон успешно применял борьбу и даже сравнивал себя с Хабибом Нурмагомедовым. Проиграл Алмейда только Блэйдсу, но и там бразилец пробарывал Кёртиса и оформил девять тейкдаунов за один раунд. То есть у Жаилтона хватает сил и навыков, чтобы бороться даже с такими опытными бойцами. Алмейда – очень неудобный соперник, и Волкову тоже с ним будет нелегко.

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

С учётом того, что титульный бой Волкову не дадут сейчас ни при каких раскладах, ему придётся проводить бой с кем-то ещё. А в случае победы над Алмейдой Александр сможет просто сидеть и ждать поединка за пояс, потому что убрал главного проспекта дивизиона, в которого очень верит промоушен. Похоже, всё же бой с бразильцем — верное и логичное решение.