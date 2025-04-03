BKFC Dubai: Олейник дебютирует на голых кулаках, два титульника в карде. LIVE

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4 апреля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship Dubai. В рамках ивента пройдёт два титульных противостояния. Непобеждённые в кулáчке Остин Траут и Карлос Тринидад-Снейк сойдутся в бою за титул в полусреднем весе. А девушки Британи Харт и Тай Эмери в соглавном событии будут биться за титул в женском наилегчайшем дивизионе.

Особый интерес у болельщиков из России вызывает дебют ветерана Алексея Олейника в боях на голых кулаках. Соперником Удава станет Джеронимо дос Сантос, или просто Мондрагон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.