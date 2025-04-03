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Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос, BKFC Дубай, 4 апреля 2025, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

BKFC Dubai: Олейник дебютирует на голых кулаках, два титульника в карде. LIVE
Яхья Гасанов
BKFC: Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос
Комментарии
В соперниках у Удава — опытный бразилец.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

4 апреля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship Dubai. В рамках ивента пройдёт два титульных противостояния. Непобеждённые в кулáчке Остин Траут и Карлос Тринидад-Снейк сойдутся в бою за титул в полусреднем весе. А девушки Британи Харт и Тай Эмери в соглавном событии будут биться за титул в женском наилегчайшем дивизионе.

Особый интерес у болельщиков из России вызывает дебют ветерана Алексея Олейника в боях на голых кулаках. Соперником Удава станет Джеронимо дос Сантос, или просто Мондрагон.

Прочие бои 2025. BKFC
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Алексей Олейник
Не началось
Джеронимо дос Сантос

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Олейником в преддверии боя:
«Совсем не хочу драться». Интервью с 47-летним Олейником перед дебютом в кула́чке
Эксклюзив
«Совсем не хочу драться». Интервью с 47-летним Олейником перед дебютом в кула́чке
Где смотреть турнир BKFC с боем Олейника Дата и время турнира BKFC с боем Олейника Полный кард турнира с боем Олейника
Live Яхья Гасанов

🩸 Знакомимся поближе с историей BKFC

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18:26 Яхья Гасанов

🔝 В BKFC были бы рады и Фёдору Емельяненко

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является совладельцем ведущей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), пригласил легендарного российского тяжеловеса ММА Фёдора Емельяненко выступить на одном из турниров в 2025 году.

«Мы можем анонсировать сотрудничество с Фёдором Емельяненко. Эй, Фёдор, мы ждём», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

18:09 Яхья Гасанов

😒 У Олейника не всё гладко вне боёв

Татьяна Олейник, являющаяся бывшей женой ветерана ММА и 47-летнего экс-бойца UFC Алексея Олейника, заявила, что планирует подать на своего бывшего супруга иск о клевете и оскорблении чести и достоинства.

«Тот факт, что мой бывший муж посмел опуститься на уровень низкопробной сплетницы, выдавая свои больные фантазии за слова знакомых, приписав мне разгульный образ жизни, употребление алкоголя и поиск мужчины для жизни, не сойдёт ему с рук. И, конечно, я подаю в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства.

Я одинокая мать четверых его детей, трое из которых – несовершеннолетние. С утра до ночи я занимаюсь их жизнью, учёбой, спортом, здоровьем. Я выплачиваю долги этого бессовестного человека, не знающего, что такое обязательства, благодарность, преданность, эмпатия, любовь и дружба», — приводит слова Татьяны «Матч ТВ».

17:52 Яхья Гасанов

🫡 Олейник не бился нигде с 2023 года

На RCC 17 в декабре 2023-го Олейник победил удушающим Фернандо Родригеса. А весб прошлый год Удав провёл без боёв.

17:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир BKFC с боем Олейника

Прямая трансляция турнира будет на телеканале «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

17:50 Яхья Гасанов

🤔 Соперник Олейника проигрывал Дацику

На турнире Ural FC 2 Мондрагон бился с Вячеславом Дациком по правилам кикбоксинга и проиграл нокаутом уже на первой минуте.

17:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира BKFC с боем Олейника

Турнир BKFC Dubai пройдёт 4 апреля на арене «Dubai Duty Free Tennis Centre». Начало ивента в 19:30 по московскому времени.

17:48 Яхья Гасанов

🥊 Олейник не так давно дебютировал в боксе

В августе 2023 года Олейник встретился на ринге с Тагиром Дзоблаевым и нокаутировал его в первом раунде. Теперь 47-летнему ветерану предстоит новый вызов в боях на голых кулаках.

17:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Олейника

Остин Траут — Карлос Тринидад-Снейк;
Британи Харт — Тай Эмери;
Сабах Хомаси — Джонни Тельо;
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос;
Адель Альтамими — Давид Мора;
Ахмед Хайри — Леандро Мартинс Оливейра;
Абубкер Хуари — Младен Илиев;
Мохамед Али — Джаскаран Сингх;
Фуад Тарверди — Махмуд Ахмед;
Эльнур Сулейманов — Лукаш Сонтген;
Ислам Шижбулатов — Ченг Леанг.

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