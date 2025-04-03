BKFC Dubai: Олейник дебютирует на голых кулаках, два титульника в карде. LIVE

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4 апреля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship Dubai. В рамках ивента пройдёт два титульных противостояния. Непобеждённые в кулáчке Остин Траут и Карлос Тринидад-Снейк сойдутся в бою за титул в полусреднем весе. А девушки Британи Харт и Тай Эмери в соглавном событии будут биться за титул в женском наилегчайшем дивизионе.
Особый интерес у болельщиков из России вызывает дебют ветерана Алексея Олейника в боях на голых кулаках. Соперником Удава станет Джеронимо дос Сантос, или просто Мондрагон.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🩸 Знакомимся поближе с историей BKFC
🔝 В BKFC были бы рады и Фёдору Емельяненко
Звёздный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является совладельцем ведущей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), пригласил легендарного российского тяжеловеса ММА Фёдора Емельяненко выступить на одном из турниров в 2025 году.
«Мы можем анонсировать сотрудничество с Фёдором Емельяненко. Эй, Фёдор, мы ждём», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
😒 У Олейника не всё гладко вне боёв
Татьяна Олейник, являющаяся бывшей женой ветерана ММА и 47-летнего экс-бойца UFC Алексея Олейника, заявила, что планирует подать на своего бывшего супруга иск о клевете и оскорблении чести и достоинства.
«Тот факт, что мой бывший муж посмел опуститься на уровень низкопробной сплетницы, выдавая свои больные фантазии за слова знакомых, приписав мне разгульный образ жизни, употребление алкоголя и поиск мужчины для жизни, не сойдёт ему с рук. И, конечно, я подаю в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства.
Я одинокая мать четверых его детей, трое из которых – несовершеннолетние. С утра до ночи я занимаюсь их жизнью, учёбой, спортом, здоровьем. Я выплачиваю долги этого бессовестного человека, не знающего, что такое обязательства, благодарность, преданность, эмпатия, любовь и дружба», — приводит слова Татьяны «Матч ТВ».
🫡 Олейник не бился нигде с 2023 года
На RCC 17 в декабре 2023-го Олейник победил удушающим Фернандо Родригеса. А весб прошлый год Удав провёл без боёв.
Где смотреть турнир BKFC с боем Олейника
Прямая трансляция турнира будет на телеканале «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤔 Соперник Олейника проигрывал Дацику
На турнире Ural FC 2 Мондрагон бился с Вячеславом Дациком по правилам кикбоксинга и проиграл нокаутом уже на первой минуте.
Дата и время турнира BKFC с боем Олейника
Турнир BKFC Dubai пройдёт 4 апреля на арене «Dubai Duty Free Tennis Centre». Начало ивента в 19:30 по московскому времени.
🥊 Олейник не так давно дебютировал в боксе
В августе 2023 года Олейник встретился на ринге с Тагиром Дзоблаевым и нокаутировал его в первом раунде. Теперь 47-летнему ветерану предстоит новый вызов в боях на голых кулаках.
Полный кард турнира с боем Олейника
Остин Траут — Карлос Тринидад-Снейк;
Британи Харт — Тай Эмери;
Сабах Хомаси — Джонни Тельо;
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос;
Адель Альтамими — Давид Мора;
Ахмед Хайри — Леандро Мартинс Оливейра;
Абубкер Хуари — Младен Илиев;
Мохамед Али — Джаскаран Сингх;
Фуад Тарверди — Махмуд Ахмед;
Эльнур Сулейманов — Лукаш Сонтген;
Ислам Шижбулатов — Ченг Леанг.