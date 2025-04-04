Корешков не сдался — и «заснул» после приёма. Но сначала был очень спорный эпизод

Андрей Корешков — одна из самых недооценённых фигур российских ММА. Друг и ученик Александра Шлеменко на протяжении многих лет строил завидную карьеру в Bellator: доминировал в полусреднем весе и по праву завоевал чемпионский титул. Да, до UFC Корешков, как и Шторм, так и не добрался, но это никак не умаляет его достижений. Россиянин побеждал таких соперников, как Дуглас Лима, Бенсон Хендерсон и Лоренц Ларкин, закончив выступление в лиге с серией из четырёх побед. Корешков блистал бы в Bellator и дальше, но организация скоропостижно закрылась и перешла под крыло PFL. Туда перебрался и Андрей.

Дебют в новой лиге получился неудачным: Корешков провёл блеклый бой с соотечественником Магомедом Умалатовым, уступив единогласным решением судей. Через три месяца Андрей закрыл поражение, одолев Гоити Ямаути, но попасть в Гран-при ему не удалось. Пришлось взять вынужденную паузу, и сегодня россиянин наконец-то вернулся в дело, открыв первый турнир PFL в новом сезоне. В соперниках у Корешкова был Джейсон Джексон — крепкий ямаец с рекордом 18-5, тоже имеющий за спиной богатый опыт выступлений в Bellator.

Поединок начался в активном стиле, оба бойца решили не тратить времени на разведку. Стартовая минута лучше удалась Джексону, который донёс несколько неплохих ударов и прижал нашего бойца к сетке. Но там уже Корешков почти ничего не позволил сопернику: вязкая борьба проходила с переменным успехом и минимумом акцентированных ударов. На последней минуте первого раунда спортсмены наконец-то расцепились, однако буквально через несколько секунд опять оказались в клинче. Спорный раунд, который за счёт стартового рывка наверняка ушёл ямайцу.

Вторая пятиминутка тоже быстро перешла в борьбу, но на этот раз бойцы оказались в партере. Причём инициировал борьбу Корешков, что стало максимально неожиданным решением. И не самым правильным: Джексон всё время находился сверху и несколько минут легко крутил Андрея, пока не совершил серьёзную ошибку — нанёс россиянину запрещённый удар локтем по затылку. Рефери поставил бой на паузу: Корешков получил время на восстановление, тем более что его голова активно заливалась кровью. Но с ямайца даже не сняли балл — удивительно, учитывая, что он целенаправленно бил в затылок. После продолжения боя Джейсон снова легко повалил Андрея и провёл удушающий приём. Россиянин не сдался и потерял сознание. Увы, Корешков проигрывает уже в первом круге Гран-при PFL.