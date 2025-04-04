Блокбастер с хеппи-эндом. Россиянин был в шаге от поражения, но вырвал победу

В ночь на 4 апреля в Орландо, США, прошёл турнир PFL World Tournament 1, в рамках которого состоялись поединки нового сезона Гран-при в полулёгкой и полусредней весовых категориях. В рамках основного карда этого ивента в клетку вернулся непобеждённый россиянин из команды Хабиба Нурмагомедова Мовлид Хайбулаев. Его соперником стал Джереми Кеннеди.

Хайбулаев давно не бился. В 2021 году Мовлид сумел стать чемпионом PFL, победив в финале Криса Уэйда единогласным решением судей. После этого Хайбулаев пропустил целый год и вернулся в 2023-м, вступив в новый сезон Гран-при. Там россиянин успешно стартовал с двух побед, но перед полуфинальным поединком снялся из-за травмы и не выступал почти два года, пропустив весь прошлый сезон.

Соперник Хайбулаева Джереми Кеннеди известен по выступлениям в разных промоушенах, включая UFC и Bellator. Под эгидой лучшей лиги мира канадец провёл четыре боя и проиграл лишь Алексу Волкановски, однако в итоге покинул организацию. В 2019 году Кеннеди остановился в шаге от финала PFL, а в марте прошлого года проиграл Патрисио Питбулю в бою за титул чемпиона Bellator в полулёгком весе. К бою с Хайбулаевым Джереми подошёл на серии из двух поражений.

Тем не менее, несмотря на то что Мовлид был явным фаворитом, начало поединка для него выдалось по-настоящему обескураживающим. Кеннеди практически первой атакой сумел потрясти Хайбулаева и перешёл в клинч, где тоже вставлял острые локти и выигрывал практически все размены. Мовлид в одном из эпизодов едва не упал в нокдаун, ему серьёзно разбили нос, а под конец раунда Кеннеди ещё умудрился и тейкдаун оформить, подчеркнув своё доминирование в поединке.

Однако Хайбулаев после ужасного начала смог проявить характер и переломить ход боя. Кеннеди слишком осторожничал на старте второго раунда и выжидал свой момент, чем воспользовался Мовлид. Россиянин донёс правый прямой до челюсти Джереми, у того «заплясали» ноги, а после колена у сетки канадец упал в нокдаун и следом «съел» серию локтей. Выживать пришлось уже Кеннеди. Чудом канадец не проиграл досрочно, но в итоге до гонга он не смог ничего показать, уступая Хайбулаеву и в борьбе у сетки, и в партере.

На фоне двух раундов блокбастерного безумия от третьего тоже были высокие ожидания, однако оба бойца отдали слишком много сил за первые два отрезка. В итоге в финальной пятиминутке была преимущественно тактическая работа с редкими ударами и обилием вязких клинчей. Кеннеди чаще делал попытки вставлять колени в корпус, а Хайбулаев ставил на контроль. В итоге это и перевесило. Мовлид победил раздельным решением судей в крайне тяжёлом для себя поединке.

У Хайбулаева и раньше выдавались сложные бои, но Кеннеди заставил россиянина по-настоящему выживать, и дело вполне могло закончиться первым поражением в карьере Мовлида. Однако «нолик» был сохранён, и Киллер вышел в полуфинал Гран-при, где будет биться с корейцем Тхэ Кюн Кимом.