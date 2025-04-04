Самое большое «если бы» в UFC? Насколько хорош был Забит Магомедшарипов

В самом конце марта один из друзей экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова заявил, что спортсмен решил возобновить карьеру. Радость болельщиков длилась совсем недолго — в тот же день стало известно, что UFC каждый год зовёт Забита обратно, но его это не интересует, он ушёл навсегда.

Легко можно понять тех, кто обрадовался потенциальному камбэку. Возможно, Забит был самым ярким бойцом UFC из России, и его поединки никто не хотел пропускать. Но в истории промоушена рядом с фамилией Магомедшарипова всегда будет стоять вопрос: а что если? Россиянин блистал, его все любили, и ему просто не хватило титульного боя, которого он так ждал. Так насколько хорош был Забит?

С 12 лет Магомедшарипов тренировался в школе «Пять сторон света», где превратился в бойца, развитого во всех аспектах, прокачав и ударку, и борьбу. В 2012 году Забит начал профессиональную карьеру в ММА. За 4,5 года боец накопил 13 поединков, в которых потерпел лишь одно поражение. Это было ещё в 2013-м году, а после этого Магомедшарипов устроил впечатляющий забег к титулу в ACB. Забит выиграл Гран-при в полулёгком весе, затем взял пояс и защитил его в сентябре 2016-го. Через год Магомедшарипов дебютировал в UFC. И ещё до того, как это случилось, ему выдавали авансы. Экс-чемпион Фрэнки Эдгар высоко оценил потенциал бойца из России: «Забит — один из лучших парней, с кем я когда-либо тренировался. Он всесторонне развитый боец без недостатков. В UFC он, без сомнений, станет чемпионом».

Первые два боя Забита в лучшем промоушене мира завершились досрочными победами — уроженец Дагестана задушил Майка Сантьяго и Шеймона Мораеса, забрав бонусы за выступление вечера. Тогда Магомедшарипов уже продемонстрировал, что его стиль кардинально отличается от того, что демонстрировали в октагоне другие дагестанские бойцы. Забит выбрасывал множество вертушек, ударов под разными углами и по разным этажам, грамотно пользовался длинными рычагами, и от него постоянно исходили креативные ходы. Если нужно было бороться, то и там Забит чувствовал себя очень уверенно за счёт навыков, пластичности и умения быстро выйти на приём.

Бой Забита Магомедшарипова Фото: Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Однако настоящая популярность пришла к Забиту после его поединка с Кайлом Бочняком. Это был третий бой Магомедшарипова в UFC, и там он по-настоящему блистал, превратившись в любимца фанатов. Важный нюанс — бился Забит тогда с травмой: «За полчаса до боя я начал работать на лапах и попал тренеру прямо в локоть. Почувствовал, что перелом или трещина, но не стал ничего говорить тренеру, чтобы он не беспокоился. Однако в бою я не мог сжимать правую руку в кулак и бить справа. Не стал говорить об этом никому, потому что выглядело бы так, будто тренер виноват. Решил сказать, что получил травму в бою. Но тренер рассказал, что я травмировался в раздевалке. Там была комиссия, однако я не стал ничего показывать — они могли меня с боя снять. Было больно, но я терпел».

Бойня с Бочняком понравилась всем. Джо Роган восхищался россиянином: «Бой Магомедшарипова с Бочняком — мой любимый бой вечера. Забит – настоящий феномен и будущая суперзвезда. Магомедшарипов очень высокий для полулёгкого дивизиона, но это не сказывается на его скорости и силе. У него идеальная форма. Этот парень феноменален — что-то новое для UFC».

Фанаты называли Забита дагестанцем из Шаолиня, сравнивая его с Авраамом Линкольном. А менеджер Али Абдель-Азиз с удовольствием подхватывал сравнение и добавлял деталей: «Кто больше него похож на Брюса Ли? Реально никто. Люди изобразили его на долларе, как Линкольна. У него лицо Линкольна и тело Брюса Ли».

После победы над Бочняком Забит внезапно бросил вызов Артёму Лобову (да, из-за его конфликта с Хабибом Нурмагомедовым), и тренер Магомедшарипова Марк Генри признавался, что у него от такого поворота глаза на лоб полезли — и от выбора соперника, и от того, что скромный и тихий Забит в принципе кого-то вызвал. Трэш-ток Магомедшарипова не интересовал, но это тот случай, когда скромность превращается в фишку бойца. Зато в боях от замкнутости Забита не оставалось и следа, там он готов был рубиться.

Забит Магомедшарипов — Кайл Бочняк Фото: Ed Mulholland/Getty Images

После Бочняка Магомедшарипов должен был драться с Яиром Родригесом, однако мексиканец снялся с поединка, и на замену вышел Брэндон Дэвис, которого Забит финишировал редчайшим приёмом «растяжка Сулоева» (Suloev stretch, в честь Амара Сулоева), что позже признали лучшим сабмишеном года, а россиянин признавался, что даже не знал название приёма: «Нужно спросить у тренера, что это за приём. Мы заметили, что Дэвис пускает соперников за спину, и учли это в подготовке. Перед боем Брэндон говорил, что у меня проблемы в борьбе. Я хотел доказать, что это не так».

Относительно перспектив и целей Забит высказывался однозначно: «Я много тренировался и делаю всё, чтобы хорошо выглядеть в клетке. Я заслужил эти бонусы и всё это внимание. Не могу сказать, как скоро стану чемпионом. Но моя цель — титул UFC».

На тот момент Забита уже считали как минимум серьёзным конкурентом для топов дивизиона, а Алджамейн Стерлинг рассказывал, как тяжело ему было тренироваться с дагестанцем: «Он ударил ниндзя-кик с разворотом на 360 градусов и зарядил мне по шее так, что у меня потемнело в глазах. Я был не в форме, Рэй Лонго попросил меня постоять с парнем, и на тот момент я понятия не имел, кто он такой. После того как он стал забрасывать меня сайд-киками и крутить ниндзя-кики на 360 градусов, я подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?» И он был намного больше меня. Хотя Забит выступал в полулёгком весе, я понятия не имел, какой он большой, пока он не снял майку. Он отбивал меня сайд-киками со всех сторон, я попытался проходить в ноги, а он просто хватал меня и швырял бросками из дзюдо — он меня буквально порвал. Тогда я понял, что, если в какой-то момент решу перейти в полулёгкий вес, бой с Забитом станет моим худшим кошмаром за всю карьеру».

Сложности на пути, конечно, тоже возникали. В бою с Джереми Стивенсом впервые заговорили о проблемах Забита с кардио — россиянин уже во втором раунде начал поглядывать на часы и тяжело дышал. Тем не менее Магомедшарипов победил и следом прошёл ещё и крепкого топа Келвина Каттара, войдя в топ-5 дивизиона. Кстати, в обоих случаях Забит проиграл на карточках судей третий раунд.

Забит Магомедшарипов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Последним шагом к титульному бою должен был стать Яир Родригес, однако этот поединок сорвался несколько раз. То из-за травм, то из-за дисквалификаций, то из-за несогласия с условиями контракта (за это Родригеса даже на какое-то время уволили из UFC, но потом вернули). Когда всё устаканилось, то вроде бы даже назначили дату — 29 августа 2020 года. Однако в начале того месяца Забит потребовал титульник, а ещё через несколько дней сообщил об отмене боя с Яиром: «Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто еще ниже в рейтинге – это шаг назад. Я просил бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали всё от нас зависящее».

С тех пор были разговоры о возможном возвращении, говорилось, что соперником будет уже не Родригес, но Забит не вернулся. Бои ему не предлагали, затем исключили из рейтингов, а потом выяснилось, что у бойца есть проблемы со здоровьем и требуется длительное лечение. В итоге к окончательному завершению карьеры привела совокупность факторов. Это и здоровье, и отсутствие обещанного титульника, и религиозные причины. Есть версия, что Магомедшарипов так хотел провести бой за пояс, что в итоге просто перегорел, когда был вынужден простаивать.

Тренер Забита Мансур Учакаев говорил о причинах ухода: «Я думаю, он завершил карьеру по нескольким причинам. Самая главная заключается в том, что этот спорт стал очень аморальным, стало слишком много грязи. Раньше это был спорт, а теперь – просто шоу. Понимаете, Забит — благочестивый человек, и он не хотел связывать свою жизнь с этой грязью. Забит не хотел быть таким. Он хотел остаться порядочным, милым парнем, который не оскорбляет, которого не оскорбляют. Понимаете, если вовремя не остановиться, то и потом не остановишься. У Забита были большие шансы стать чемпионом, но он не захотел продолжать. Потому что если бы он стал чемпионом, то ему было бы очень тяжело всё это закончить. Другой причиной стало то, что у него больше не было желания, огня. Он как бы остыл к этому виду спорта».

Алекс Волкановски после ухода Забита расстраивался: «Я очень сильно надеялся, что мой поединок с Забитом всё-таки произойдёт. Обожаю большие бои. Я думал, Забит получит титульный шанс, ведь он находился всего в одном шаге от чемпионского поединка. Мне казалось, у нас с ним получится зрелищный бой. Поэтому я был расстроен, когда узнал, что он закончил со спортом».

Забит Магомедшарипов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А Ариэль Хельвани заявлял, что потенциал Магомедшарипова был очень велик: «Забит — это одно из самых больших «что если» в истории UFC. В какой-то момент он просто исчез. Я поспрашивал людей… Не знаю, вернётся ли он в ММА. Мне сказали, что дело в морально-религиозной проблеме. Он очень религиозен и в какой-то момент достиг той точки, когда просто перестал хотеть заниматься этим. При этом его брат дерётся, и Забит его секундирует, что довольно интересно, но очевидно, что все люди разные. Однако это то, что я слышал. Он просто достиг той точки, когда сказал: «Нет, это не для меня». Забит может войти в историю, как одно из самых больших «что если» в истории UFC, потому что его потенциал был очень велик».

Забита не раз пытались вернуть. И поднимали гонорары, и обещали титульный бой, но момент был упущен — Магомедшарипов не захотел возвращаться и принял решение уйти с рекордом 6-0 в UFC. И действительно, его карьера оставила вопрос без ответа — смог бы Забит взять титул? Россиянин действительно был феноменом не только по меркам прагматичных соотечественников. Он был полноценной звездой лиги. Потрясающая ударная техника, тайминг, прекрасные кики, набор редких сабмишенов в арсенале, борьба, умение грамотно пользоваться габаритами и разноплановость. У Забита было практически всё, чтобы дойти до пояса. Да, там на вершине были Макс Холлоуэй и Алекс Волкановски, которые дышат все пять раундов, но никто так и не понял, были ли проблемы Магомедшарипова с кардио хроническими и мог ли он при желании по-другому распределить силы на дистанцию боя. Мы так и не увидели Забита в пяти раундах, поэтому карьера россиянина в UFC так и будет сводиться к вопросу «А что если?».

Тренер бойца Мансур Учакаев считает, что такие, как Забит, рождаются раз в 20 лет: «Забит не раскрыл даже 50% своего потенциала. Если бы он продолжил профессионально совершенствоваться, то мог бы быть чемпионом в двух весовых категориях. Забит — это уникальный спортсмен. Я вырастил многих чемпионов, но у меня никогда не было настолько талантливого спортсмена. Такие рождаются раз в 20 лет, он мог бы быть суперзвездой. Когда он попал в UFC, то уже не готовился, не тренировался должным образом. Но то, что я видел, то, что он делал на тренировках — это было феноменально».

К сожалению, ответа на главный вопрос мы уже не получим.