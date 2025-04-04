«Он с жизнью решил закончить?» Объясняем, почему Дзюба никогда не победил бы Махачева

Футболисты всё чаще стали интересоваться смешанными единоборствами. А последние новости звучат всё громче. Информационное поле внезапно взорвал Артём Дзюба. 36-летний российский нападающий всегда славился своими резонансными высказываниями. Вот и теперь он пришёл на подкаст журналиста Адама Зубайраева, чтобы поговорить с ним про MMA и профессиональный бокс. Получилось действительно огненно – Дзюба привычно бросался яркими репликами. И одна из них затронула действующего чемпиона UFC Ислама Махачева. Артём выразил уверенность в том, что готов победить обладателя титула.

Началось всё с того, что Зубайраев напомнил Дзюбе про недавние слова. Артём утверждал, что может задушить многих легковесов за счёт фактуры и мощи. Нападающий не только не опроверг это, но и подтвердил, что отказываться от слов не собирается. А затем последовал вопрос о потенциальном поединке с Махачевым. И тут форвард вновь удивил: «Я условно говорю, если он будет весить 70 кг, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно. Тренирую ли я борьбу и ударную технику? Неплохо понимаю ММА».

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Конечно, такую фразу от Артёма вряд ли можно назвать неожиданной. Футболист славится своим экстраординарным поведением на поле и за его пределами. Но при этом нельзя исключать и того, что Дзюба действительно настолько сильно уверен в собственных силах. Ведь в своё время он даже получал вызов на бой от Александра Емельяненко. И тренер Тарас Кияшко даже рассказывал, что нападающий был готов выйти на такой поединок: «Мы на самом деле посмеялись, и Артём сразу сказал: «Да, я готов». Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артёма долго просить не надо. Но, поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко шанс в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артёма».

Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стоит отметить, что после резонансной фразы Дзюбы заговорили многие эксперты. Например, ситуацию прокомментировал всё тот же Кияшко. Он отметил, что в смешанных единоборствах Артёма ждало бы большое будущее: «Я на 1 000 000% уверен — если бы Дзюба занимался единоборствами, то был бы чемпионом. У него очень хорошие данные и есть дух чемпиона. Артём не любит и не умеет проигрывать. Он бы дрался до конца! Этот человек не любит проигрывать ни за что: с футболом понятно, а во что бы мы вместе ни играли, он будет до талого бороться, но не проиграет. Даже если будет проигрывать, то будет играть с вами до тех пор, пока не выиграет, ха-ха.

У Артёма есть менталитет бойца. Ещё из России из спортсменов он есть у Овечкина и Немова. В принципе, чемпион из любого вида спорта не может таковым стать без менталитета бойца».

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но далеко не все с таким же оптимизмом смотрят на перспективы Артёма в смешанных единоборствах. Далеко не все представители других боевых дисциплин успешно перебираются в MMA. А здесь речь идёт о футболе, где совсем другая подготовка. И тут речь даже не идёт о Махачеве. Дзюба вряд ли сможет одержать победу в октагоне, если против него выйдет любой профессионал. Есть уверенность, что Артём прекрасно это понимает, поскольку всё это работает и в обратную сторону. Команда из бойцов вряд ли сможет переиграть «Акрон» в футбол. Даже если хорошо подготовится и пару месяцев не будет заниматься ничем другим. Поэтому легендарный Олег Тактаров оценил шансы Дзюбы довольно сдержанно.

Олег Тактаров экс-чемпион UFC «Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют. В деревню приедешь — и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона. Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чём. У меня из 30 с лишним боёв всего шесть не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь — любитель. Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он всё-таки шутил на этот счёт».

Критично высказался и Вячеслав Василевский: «Может ли Дзюба выйти против профессионала? Конечно, нет. Либо он был под чем-то, либо не ориентируется в пространстве. Либо сделал это ради хайпа. О чём говорить? Приведи любого крепкого мужика в 100 кг, который даже занимался единоборствами. И поставь его соревноваться с КМС. Он просто составит 0 конкуренции. Для профессионала Дзюба будет выглядеть, как мешок. Если он в себе, в адеквате – он это понимает. Он же не дурак, ему не три года».

Дзюбе никто не запрещает попробовать себя в смешанных единоборствах. Совсем недавно организация Камила Гаджиева Fight Nights организовала турнир для медиафутболистов. И там некоторые парни проявили себя действительно классно. Но соваться к профессионалам совершенно точно не стоит. Иначе можно получить серьёзные повреждения, поскольку подготовки банально не хватит.