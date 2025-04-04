Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос, как завершился бой, кто победил, Алексей Олейник, дебют в кулачных боях, бой в BKFC

Ужасный дебют Олейника в кула́чке. 47-летнего ветерана вырубили в первом раунде
Игорь Некрасов
Отчёт о бое Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос
Аудио-версия:
Комментарии
Удаву пора заканчивать с экспериментами.

В Дубае состоялся очередной турнир лиги кулачных боёв BKFC. В карде вечера выступил известный российский боец Алексей Олейник, который дебютировал в кула́чке поединком против Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон.

Прочие бои 2025. BKFC
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос (W)
04 апреля 2025, пятница. 21:25 МСК
Алексей Олейник
Окончено
KO
Джеронимо дос Сантос

Олейник по-настоящему удивил своих поклонников заявлением, что он подписал контракт с BKFC. Больше это походило на шутку, никто всерьёз не верил в то, что 47-летний боец, специализирующийся на борьбе и грэпплинге, собирается попробовать себя в кула́чке. Но оказалось, что Удав не шутил.

Удивление вызывает не только то, что Олейник дебютирует в кула́чке на исходе пятого десятка жизни. Дело в том, что даже в пиковые годы Алексея нельзя было назвать ударником, а его ударная техника была не самой мощной и разнообразной – это мягко говоря. Из 61 победы в смешанных единоборствах в стойке он финишировал всего шестерых соперников. При этом из 18 поражений 10 он потерпел именно нокаутом. Особенно запомнился момент, когда Алексей после UFC решил попробовать себя в боксе и в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» оказался в глухом нокауте от британца Оли Томпсона, причём уже в первом раунде.

Подробнее об ударной технике Олейника:
Гениальный борец подерётся на голых кулаках. Что с ударной техникой Олейника?
Гениальный борец подерётся на голых кулаках. Что с ударной техникой Олейника?

Тем не менее Алексей попал в самую известную лигу кулачных боёв – BKFC. Соперником по дебютному бою стал хорошо знакомый российским любителям единоборств Джеронимо дос Сантос. 44-летний Мондрагон передрался практически со всеми топовыми отечественными представителями ММА: Виталием Минаковым, Сергеем Харитоновым, Александром Емельяненко, Иваном Штырковым, Антоном Вязигиным, Олегом Поповым и многими другими, но практически во всех этих поединках проиграл. Тем не менее Мондрагон выделяется своими внушительными габаритами и мощным ударом, так что бой на голых кулаках ему был ближе, чем Олейнику.

Главные моменты турнира:
BKFC Dubai: Олейник улетел в глухой нокаут! Кошмарное поражение ветерана. LIVE
Live
BKFC Dubai: Олейник улетел в глухой нокаут! Кошмарное поражение ветерана. LIVE

Олейник решил первым пойти вперёд, однако нарвался на встречные размашистые удары от Мондрагона — пришлось перекрываться в клинче. Алексей старался поддавливать, но в концовке первого раунда увлёкся атакой и пропустил мощнейший правый боковой через руку от дос Сантоса. Олейник рухнул в глухой нокаут, рефери тут же остановил поединок, а в ринге появились врачи, которые помогали Алексею прийти в себя. Ринг Олейник покидал на своих ногах, однако нокаут выглядел страшно. Удав неудачно дебютировал в кулачных боях и вряд ли захочет ещё раз согласиться на такую авантюру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android