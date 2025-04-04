Ужасный дебют Олейника в кула́чке. 47-летнего ветерана вырубили в первом раунде

В Дубае состоялся очередной турнир лиги кулачных боёв BKFC. В карде вечера выступил известный российский боец Алексей Олейник, который дебютировал в кула́чке поединком против Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон.

Олейник по-настоящему удивил своих поклонников заявлением, что он подписал контракт с BKFC. Больше это походило на шутку, никто всерьёз не верил в то, что 47-летний боец, специализирующийся на борьбе и грэпплинге, собирается попробовать себя в кула́чке. Но оказалось, что Удав не шутил.

Удивление вызывает не только то, что Олейник дебютирует в кула́чке на исходе пятого десятка жизни. Дело в том, что даже в пиковые годы Алексея нельзя было назвать ударником, а его ударная техника была не самой мощной и разнообразной – это мягко говоря. Из 61 победы в смешанных единоборствах в стойке он финишировал всего шестерых соперников. При этом из 18 поражений 10 он потерпел именно нокаутом. Особенно запомнился момент, когда Алексей после UFC решил попробовать себя в боксе и в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» оказался в глухом нокауте от британца Оли Томпсона, причём уже в первом раунде.

Тем не менее Алексей попал в самую известную лигу кулачных боёв – BKFC. Соперником по дебютному бою стал хорошо знакомый российским любителям единоборств Джеронимо дос Сантос. 44-летний Мондрагон передрался практически со всеми топовыми отечественными представителями ММА: Виталием Минаковым, Сергеем Харитоновым, Александром Емельяненко, Иваном Штырковым, Антоном Вязигиным, Олегом Поповым и многими другими, но практически во всех этих поединках проиграл. Тем не менее Мондрагон выделяется своими внушительными габаритами и мощным ударом, так что бой на голых кулаках ему был ближе, чем Олейнику.

Олейник решил первым пойти вперёд, однако нарвался на встречные размашистые удары от Мондрагона — пришлось перекрываться в клинче. Алексей старался поддавливать, но в концовке первого раунда увлёкся атакой и пропустил мощнейший правый боковой через руку от дос Сантоса. Олейник рухнул в глухой нокаут, рефери тут же остановил поединок, а в ринге появились врачи, которые помогали Алексею прийти в себя. Ринг Олейник покидал на своих ногах, однако нокаут выглядел страшно. Удав неудачно дебютировал в кулачных боях и вряд ли захочет ещё раз согласиться на такую авантюру.